José Antonio Martínez Aguilar, CEO y fundador de Making Science, presenta la guía para liderar en la era de la inteligencia artificial

La obra presenta el marco 4A (Automatizar, Aumentar, Amplificar, Despertar) como herramienta clave para la colaboración entre humanos e inteligencia artificial y profundiza en los retos organizativos de la nueva economía del conocimiento

José Antonio Martínez Aguilar, CEO y fundador de Making Science, ha publicado The Intelligence Advantage: Orchestrating Intelligence in the Age of AI, su segundo libro tras el éxito de The Data Advantage. The Rise of Smart Companies (2018). En esta nueva obra, propone una guía práctica y estratégica para que directivos y profesionales lideren la transición hacia organizaciones impulsadas por inteligencia artificial.

Siete años después de redefinir la visión sobre los datos, el autor plantea que el escenario actual exige dar un paso más allá. Lo que fue la revolución del dato ha evolucionado hacia una era más profunda: la de la inteligencia. Si antes bastaba con ser data-driven, hoy las compañías deben transformarse en intelligence-driven, capaces de orquestar entornos donde convivan la creatividad humana y el aprendizaje automático.

El libro se estructura en tres grandes bloques. El primero, “Fundamentos de la inteligencia”, analiza la evolución de las organizaciones, de lo físico a lo digital y, ahora, a lo inteligente, y presenta el concepto de inteligencia como “energía nuclear empresarial”, capaz de transformar todas las áreas funcionales. En la segunda parte, “Estrategias de inteligencia”, Martínez Aguilar introduce el marco 4A (Automatizar, Aumentar, Amplificar, Despertar), diseñado para potenciar la colaboración entre humanos y sistemas inteligentes, y detalla cómo construir procesos que aprenden y se perfeccionan con el tiempo. La tercera y última sección, “Transformación organizacional”, explora el paso de una gestión basada en datos a otra fundamentada en inteligencia, abordando la gobernanza de la IA, la cultura de aprendizaje continuo y la capacitación del talento.

Durante su intervención, José Antonio Martínez Aguilar explicó que “la inteligencia artificial generativa está transformando la manera en que trabajamos: multiplica exponencialmente lo que puede hacer una persona, automatiza tareas que antes eran imposibles y permite una productividad sin precedentes”. En su opinión, el reto no está solo en adoptar la tecnología, sino en “desarrollar activos inteligentes que procesen conocimiento y multipliquen el valor de cada profesional”. Y añadió: “Las compañías que lideren esta nueva era serán aquellas capaces de integrar múltiples agentes y asistentes inteligentes en su operativa diaria, convirtiendo a sus equipos en verdaderos superhumanos. La IA no sustituye a las personas, las amplifica”.

La obra está dirigida a líderes empresariales, directivos y profesionales que buscan adaptar sus capacidades al nuevo entorno del trabajo marcado por inteligencia artificial. El enfoque práctico y la inclusión de marcos accionables la convierten en una herramienta útil tanto para diseñar estrategia como para implementarla.

Presentación oficial en la sede de CEOE con líderes del ecosistema empresarial

The Intelligence Advantage se ha presentado en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), organización a la que Making Science se ha incorporado recientemente como empresa asociada para reforzar su compromiso con la digitalización y el desarrollo tecnológico del tejido empresarial español.

El acto ha incluido una mesa redonda sobre las claves para implementar con éxito la inteligencia artificial en las organizaciones y sobre el impacto estratégico que tendrá en los próximos años, con voces relevantes del ecosistema empresarial.

Durante la sesión, Aquilino Peña, fundador de Kibo Ventures, destacó el papel decisivo de la inteligencia artificial en la creación de nuevas oportunidades de negocio: “La inteligencia artificial desbloquea muchas cosas con mucho valor que no sabíamos ni que existía, y por eso muchos perderán dinero en este proceso, pero muchos otros lo ganarán”. Añadió que “la IA permite una ventaja competitiva no solo sostenible, sino creciente: cuanto más la usas, más ventaja obtienes frente a quienes no la utilizan”.

César Tello, CEO de Adigital, subrayó el impacto de la digitalización en el crecimiento económico del país: “La digitalización está siendo uno de los principales motores económicos del país. Nuestra aspiración es que, para 2030, el 40% del PIB español esté digitalizado. Si combinamos políticas públicas adecuadas con inversión privada decidida, especialmente en inteligencia artificial, podemos lograrlo”.

Por su parte, José María Baños, fundador de Let’s Law, abordó la dimensión ética y regulatoria de esta transformación: “La inteligencia artificial va a suponer un reto brutal a nivel social. Bien utilizada puede generar bienestar y eficiencia, pero también implica riesgos que no solo afectan a la economía, sino a derechos fundamentales como la intimidad o la igualdad de trato. La regulación, si se aplica con equilibrio, puede ser una aliada para un desarrollo responsable”.