Los equipos de marketing en europa reportan un 85% de retorno de inversión por la adopción de inteligencia artificial generativa

La Inteligencia Artificial Generativa, o GenAI, ha trascendido la fase de mera experimentación para anclarse firmemente en la operativa diaria de los equipos de marketing, marcando un hito en la madurez digital del sector.

Lo que hace apenas un año se percibía como una promesa futurista, hoy se instrumentaliza como una herramienta práctica y fundamental, un cambio de paradigma que desmiente la narrativa de los proyectos piloto fallidos. Esta transformación se apoya en una evidencia contundente: la vasta mayoría de los profesionales ya no solo utiliza GenAI, sino que reporta un Retorno de la Inversión (ROI) claro y medible, un dato que elimina cualquier sombra de duda sobre su viabilidad económica a corto plazo. Según un reciente estudio de Coleman Parkes para SAS, más de ocho de cada diez responsables de marketing a nivel global han integrado la GenAI en sus flujos de trabajo, con los Directores de Marketing (CMO) indicando una clara rentabilidad en el 93% de los casos, una cifra respaldada por el 83% de los equipos. Esta confianza en los resultados financieros es especialmente notable si se considera que solo un ínfimo 7% de los CMOs encuestados expresa no percibir este retorno, lo que subraya la euforia práctica que sienten los profesionales respecto a esta tecnología.

El afianzamiento de la GenAI como un motor de crecimiento se percibe con intensidad en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), donde la media de profesionales que verifica el valor de la tecnología se sitúa en un sólido 85%, reflejando una rápida asimilación de su potencial en mercados diversos. En España, esta tendencia no solo se confirma, sino que en ciertos aspectos se acelera, posicionando al país como un referente.

Un informe de Canva, publicado a lo largo del 2024, destacaba la altísima confianza de los profesionales de marketing españoles en la GenAI, con un 91% expresando optimismo, y lo que es más relevante, más de la mitad (59%) ya manifestando una comprensión nítida del ROI asociado a sus iniciativas de Inteligencia Artificial. La eficiencia se establece como uno de los pilares de este entusiasmo, pues aproximadamente un 80% de los especialistas en marketing en España declara ahorrar al menos cuatro horas de trabajo semanales gracias a las herramientas generativas. Esta liberación de tiempo, antes consumido en tareas repetitivas o de baja complejidad, permite al talento humano reenfocarse en la estrategia, la creatividad conceptual y la toma de decisiones críticas que realmente aportan valor diferencial a la marca.

La expansión de los casos de uso va mucho más allá de la tradicional generación de texto y el servicio a través de chatbots, que aún se mantienen como aplicaciones comunes. Actualmente, los equipos están profundizando su aplicación hacia tareas de mayor complejidad y valor estratégico. La simulación de recorridos de cliente en tiempo real y la analítica predictiva avanzada son ejemplos claros de cómo la tecnología está mutando la función de marketing de reactiva a proactiva. Además, la exploración de límites tecnológicos con el despliegue de datos sintéticos, el uso de pequeños modelos de lenguaje (SLM) para optimizar recursos y la experimentación con ‘gemelos digitales’ de la audiencia revelan una ambición palpable por ir más allá de la superficie. Estos casos, antes exclusivos de la ciencia de datos pura, demuestran cómo el marketing ha abrazado la GenAI no solo para hacer lo mismo más rápido, sino para hacer cosas fundamentalmente nuevas y más precisas.

El impacto directo en la relación con el consumidor se materializa en la mejora de la personalización, un beneficio citado por un impresionante 94% de los encuestados.

La capacidad de la GenAI para digerir y procesar inmensos volúmenes de datos no estructurados con una eficiencia sin precedentes, un aspecto valorado por el 91% de los profesionales, es la llave que abre la puerta a la hiperpersonalización a gran escala. Esto significa que las experiencias de marca, los mensajes y las ofertas ya no se adaptan a grandes segmentos, sino a las preferencias y el contexto único de cada individuo. La automatización de la atención al cliente con chatbots avanzados, capaz de detectar el sentimiento del consumidor en diferentes idiomas, y la optimización de campañas en tiempo real basada en modelos de IA que ajustan la estrategia dinámicamente, son ejemplos palpables de esta transformación en la operatividad diaria. El ahorro en tiempo operacional y costes, confirmado por el 90% de los especialistas, se convierte en el argumento de peso que afianza la GenAI como una inversión con rentabilidad demostrada.

A pesar de este optimismo y de la velocidad de adopción, especialmente en países como España, donde existe una visión optimista sobre el retorno a medio y largo plazo, los desafíos persisten. La escasez de talento especializado y la necesidad de una gobernanza de datos sólida y segura se configuran como las principales barreras para un despliegue exitoso y ético a largo plazo.

No obstante, la evidencia es clara: la GenAI ha dejado de ser una disrupción teórica para convertirse en un cimiento estratégico, transformando la función de marketing en un motor de ingresos y eficiencia con un claro impacto humano al liberar a los equipos de la carga de lo puramente operativo. El verdadero debate ahora se centra en cómo mantener este liderazgo y transformar esta innovación en una ventaja sostenida, integrándola con la seguridad y la formación adecuadas para el futuro.