Lidl se suma a la tendencia de los "kidults" y abre las puertas a la diversión con un amplio surtido de más de 700 juguetes para todas las edades
El fenómeno “kidults” ya representa en España el 29% de las ventas del sector juguetero y presenta un alza del 22% respecto 2023, posicionándose como un nicho de gran potencial.
6 Noviembre 2025

El redescubrimiento lúdico de la edad adulta: el fenómeno "kidult" impulsa el mercado juguetón español

El fenómeno de los "kidults", una fusión lingüística de las palabras inglesas "kids" y "adults", ha dejado de ser una simple anécdota sociológica para convertirse en una realidad palpable con un impacto significativo en el consumo. Este término describe a los adultos que mantienen un interés genuino y activo por actividades tradicionalmente ligadas a la infancia, como los juguetes, los videojuegos retro, las series animadas o los cómics. Este viaje nostálgico no es meramente una evasión, sino que se nutre de una profunda búsqueda de la alegría y la ilusión asociadas a la niñez, actuando también como una válvula de escape liberadora ante las tensiones cotidianas de la vida adulta. El juego, más allá de su rol formativo en la infancia, es reconocido por expertos, como un estudio de la organización independiente Help Guide, como un elemento beneficioso para la edad adulta, capaz de aliviar el estrés, estimular la mente, potenciar la creatividad y mejorar las relaciones interpersonales al refinar habilidades de comunicación y cooperación.

Un nicho de crecimiento en el sector juguetón

La irrupción de este grupo demográfico en el mercado juguetón es de una relevancia incuestionable. De acuerdo con datos de la consultora de investigación de mercado Circana, en España, casi un tercio de las ventas del sector, concretamente el 29%, se atribuye a los "kidults". Este segmento ha demostrado ser un verdadero motor de crecimiento. En 2023, en un contexto donde el mercado juguetón general experimentó una contracción del 2,7%, la parcela de ventas a adultos escaló un notable 22%. Este alza fue, en gran medida, impulsada por la popularidad de figuras coleccionables como los Funko Pop, consolidando a los "kidults" como un nicho de gran potencial que exige una respuesta estratégica por parte de las cadenas minoristas y fabricantes.

La apuesta de Lidl por la nostalgia coleccionable

La cadena de supermercados Lidl ha interpretado acertadamente esta tendencia en auge, incorporando una extensa y variada propuesta de productos orientados específicamente a este público adulto en su catálogo navideño para el año en curso. La iniciativa de Lidl busca precisamente facilitar a los adultos la posibilidad de revisitar las emociones de su niñez, fomentar el uso de la imaginación y fortalecer el vínculo emocional y familiar a través de experiencias lúdicas compartidas. Dentro de esta oferta, las figuras Funko Pop se erigen como el producto estrella, consideradas ya objetos de coleccionista. Lidl ofrece estas figuras a un precio accesible, incluyendo personajes de gran tirada como Miércoles Addams, Batman y Harry Potter.

La propuesta se extiende a juguetes de construcción, un clásico intergeneracional. La Universidad de Arizona ha señalado cómo, por ejemplo, los sets de la marca LEGO estimulan la función cerebral y permiten a los adultos romper la rigidez de la rutina, favoreciendo una mentalidad flexible. El surtido de Lidl incluye desde minifiguras hasta sets de construcción, como el del equipo de Fórmula 1 McLaren, junto con opciones diseñadas para el juego familiar. Asimismo, la cadena aprovecha la ola de nostalgia ochentera al recuperar las consolas de videojuegos retro en versiones accesibles, tanto para televisión como portátiles.

El juego de mesa y el reto mental como terapia adulta

Más allá de la mera colección o la acción retro, los juegos de mesa representan una categoría atemporal que trasciende el entretenimiento para convertirse en un espacio de estrategia e interacción social. Lidl incluye en su oferta versiones competitivas como el juego de cartas UNO No Mercy, además de colecciones de juegos 10 en 1 con clásicos como el ajedrez y el parchís. Estos productos se alinean con los beneficios del juego para adultos, promoviendo la activación mental y la diversión compartida. Complementariamente, los libros de lógica y acertijos ofrecen un desafío individual, ideal para momentos de desconexión o viajes, reforzando la idea de que nunca es tarde para ejercitar la mente por placer.

Un catálogo amplio que abraza a toda la familia

La estrategia de Lidl no se limita únicamente al segmento adulto. Su catálogo completo para esta temporada navideña, disponible tanto en tiendas físicas como en su plataforma en línea, abarca más de 700 juguetes a partir de 1,99 euros. Esta vasta selección mantiene el compromiso de la cadena con una excelente relación calidad-precio, e incluye opciones para todas las etapas de la infancia. Como novedad de este año, la cadena ha lanzado su primer catálogo en línea. El surtido para los más jóvenes incluye juguetes de madera certificados con el sello Forest Stewardship Council (FSC), promoviendo la sostenibilidad y la durabilidad, con clásicos como la cocina de juguete y el tren de madera. También se destacan productos basados en el método Montessori, que buscan fomentar el desarrollo autónomo y el aprendizaje temprano mediante fichas, puzzles y juegos de cálculo. Finalmente, una extensa línea de juguetes de licencia permite a los niños crear historias con personajes de moda, desde muñecas de princesa Disney hasta vehículos Hot Wheels y productos temáticos como la colección Gabby’s Dollhouse, cuyo lanzamiento está previsto para el 17 de noviembre, aprovechando el estreno cinematográfico. Con esta propuesta integral, Lidl se posiciona como un referente esencial para la adquisición de juguetes en las navidades de 2025, uniendo a través del juego a grandes y pequeños y recordando la perenne importancia de la ilusión.

El uso de WhatsApp por parte del retail aumenta y se triplica en Black Friday: el cliente ya no espera, conversa
La irrupción de Netflix en el mercado publicitario culmina su tercera temporada y una audiencia de 190 millones de espectadores en todo el mundo
El 68% de los españoles cree que los precios se inflan antes de los descuentos del Black Friday
El cristal inquebrantable de la marca Duralex que renace gracias al gran éxito de un crowdfunding
