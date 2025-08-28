Noticia Negocios y Empresas

Amazon Ads y Spotify anuncian una alianza programática global a través de Amazon DSP

Por Redacción - 2 Octubre 2025

Amazon Ads y Spotify anunciaron hoy una integración estratégica global que brinda a los anunciantes que utilizan Amazon DSP acceso programático al inventario de audio y video en streaming de alta calidad de Spotify. Esta alianza une las billones de señales de compra, streaming y navegación de Amazon con la audiencia global de 696 millones de usuarios mensuales de Spotify, lo que permite a los anunciantes alcanzar audiencias comprometidas a gran escala, al mismo tiempo que ofrece acceso a medición y atribución full-funnel.

“Al combinar las diversas audiencias y señales de primera mano de Amazon con el contenido de alta calidad y la base de fans comprometida de Spotify, estamos creando formas nuevas y significativas para que los anunciantes amplifiquen sus estrategias de publicidad omnicanal”, comentó Meredith Goldman, Directora de Amazon DSP en Amazon Ads. “Amazon DSP ahora cuenta con una escala sin precedentes en el suministro de audio tanto de propiedades propias de Amazon como de internet abierto, lo que nos permite establecer nuevos estándares para la planificación y activación de campañas holísticas”.

“Me complace compartir que, por primera vez, los anunciantes ahora pueden acceder al inventario premium de Spotify a través de Amazon DSP”, dijo Brian Berner, Director Global de Ventas de Publicidad y Alianzas. “Nuestro compromiso es facilitar que los anunciantes compren, creen y midan en Spotify, y esta nueva alianza con Amazon DSP les brindará un mayor control y flexibilidad para llegar de manera efectiva a nuestra audiencia global altamente comprometida”.

Los anunciantes que utilicen Amazon DSP tendrán acceso al inventario publicitario de audio y video en streaming de Spotify, lo que habilita activaciones omnicanal a gran escala. Esta alianza permite a los anunciantes integrar el contenido de alta calidad de Spotify junto con el diverso inventario de TV Conectada de Amazon, apoyando una planificación, activación y medición full-funnel efectivas en una sola solución.

Amazon DSP es una solución tecnológica disponible para los clientes de Amazon Ads, que ofrece opciones y flexibilidad para generar momentos significativos entre marcas y consumidores. Amazon DSP aprovecha insights únicos de primera mano combinados con sofisticada tecnología de clean room para acercar a anunciantes y publishers, incrementando la eficiencia y mejorando el desempeño. También emplea inteligencia artificial avanzada para entregar anuncios de alto impacto a audiencias relevantes mediante automatización que optimiza la planeación, compra y medición de campañas.

Contenidos relacionados
Meta monetiza la conversación con IA: Los diálogos de chatbots, el nuevo motor de la publicidad hiperpersonalizada
España se erige en referente europeo de la inteligencia artificial aplicada al comercio
Es PuroMarketing 24 - José Huertas y José Luís García-Morato CEO y CGO / Co-Founders de Dobuss
Más Leídos
El SEO ha cambiado para siempre: es hora de aceptarlo y adaptarse para mantenerse visible y construir autoridad
El 93% de los profesionales del marketing digital se enfrenta a importantes barreras para implementar con éxito estrategias GEO
Tiendas de productos o tiendas de experiencias: La sutil diferencia que puede marcar el rumbo de las ventas
La tecnología cuántica se perfila como el próximo gran salto evolutivo para la industria del marketing
Cómo la inteligencia artificial ha tomado el mando de la Publicidad creativa y como puede ser utilizada para las guerrillas de marcas
La integración de la IA en la publicidad nos obliga a replantearnos lo que significa ser un publicista en el siglo XXI
Israel invierte millones de dólares en anuncios y publicidad en Meta, Google y YouTube para ocultar su genocidio
A los consumidores les encanta que las marcas les regalen cosas: el poder inagotable del sampling
Continua Leyendo...
El ecommerce se consolida como el principal aliado de las familias españolas para hacer frente al aumento de precios
El fin de la "publicidad del miedo" pondrá límites a la manipulación emocional
Entra en vigor el nuevo Código de Conducta de publicidad con influencers
McCann Worldgroup y AMKT analizan si las marcas están perdiendo el control en redes sociales
Contenidos Patrocinados
El protagonismo creciente de los Códigos QR en las estrategias de marketing, experiencias de marca y ecommerce
La evolución del talento en marketing digital: ¿Quiénes están liderando la reconversión profesional?
Tarea con fecha límite y KPI: ya es la mitad del éxito
De Google Maps a ChatGPT: la evolución del SEO local que ya afecta a tu negocio
ADS
Promocionados
Digitalización desde cero: Aprende a atraer clientes con marketing digital
El SEO: el canal de adquisición más rentable y menos aprovechado que todo eCommerce debería priorizar para aumentar ventas
¿Es buena tu estrategia de fidelización y captación de base de datos?
Consejos prácticos de marketing para que tus alquileres amueblados se reserven más rápido