Amazon Ads y Spotify anuncian una alianza programática global a través de Amazon DSP

Amazon Ads y Spotify anunciaron hoy una integración estratégica global que brinda a los anunciantes que utilizan Amazon DSP acceso programático al inventario de audio y video en streaming de alta calidad de Spotify. Esta alianza une las billones de señales de compra, streaming y navegación de Amazon con la audiencia global de 696 millones de usuarios mensuales de Spotify, lo que permite a los anunciantes alcanzar audiencias comprometidas a gran escala, al mismo tiempo que ofrece acceso a medición y atribución full-funnel.

“Al combinar las diversas audiencias y señales de primera mano de Amazon con el contenido de alta calidad y la base de fans comprometida de Spotify, estamos creando formas nuevas y significativas para que los anunciantes amplifiquen sus estrategias de publicidad omnicanal”, comentó Meredith Goldman, Directora de Amazon DSP en Amazon Ads. “Amazon DSP ahora cuenta con una escala sin precedentes en el suministro de audio tanto de propiedades propias de Amazon como de internet abierto, lo que nos permite establecer nuevos estándares para la planificación y activación de campañas holísticas”.

“Me complace compartir que, por primera vez, los anunciantes ahora pueden acceder al inventario premium de Spotify a través de Amazon DSP”, dijo Brian Berner, Director Global de Ventas de Publicidad y Alianzas. “Nuestro compromiso es facilitar que los anunciantes compren, creen y midan en Spotify, y esta nueva alianza con Amazon DSP les brindará un mayor control y flexibilidad para llegar de manera efectiva a nuestra audiencia global altamente comprometida”.

Los anunciantes que utilicen Amazon DSP tendrán acceso al inventario publicitario de audio y video en streaming de Spotify, lo que habilita activaciones omnicanal a gran escala. Esta alianza permite a los anunciantes integrar el contenido de alta calidad de Spotify junto con el diverso inventario de TV Conectada de Amazon, apoyando una planificación, activación y medición full-funnel efectivas en una sola solución.

Amazon DSP es una solución tecnológica disponible para los clientes de Amazon Ads, que ofrece opciones y flexibilidad para generar momentos significativos entre marcas y consumidores. Amazon DSP aprovecha insights únicos de primera mano combinados con sofisticada tecnología de clean room para acercar a anunciantes y publishers, incrementando la eficiencia y mejorando el desempeño. También emplea inteligencia artificial avanzada para entregar anuncios de alto impacto a audiencias relevantes mediante automatización que optimiza la planeación, compra y medición de campañas.