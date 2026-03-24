Se jubila Stan Ng, responsable clave del marketing en Apple Watch, AirPods y Apple Health

Stan Ng, una de las figuras más influyentes del marketing de producto en Apple, se retira tras más de tres décadas en la compañía, cerrando una etapa clave en la evolución de algunos de sus dispositivos más emblemáticos.

Responsable de marketing de Apple Watch, AirPods, salud y el área de hogar inteligente, Ng anunció su jubilación después de 31 años en la empresa, según su publicación en LinkedIn. Su salida marca el fin de una trayectoria estrechamente vinculada a la construcción de la narrativa de productos como el iPod, el iPhone y el Apple Watch, además de las iniciativas de salud digital y smart home.

Ng comenzó su carrera en Apple en 1995 como ingeniero de sistemas sénior y con el tiempo fue ascendiendo a roles de producto y marketing. Lideró la estrategia del iPod, posteriormente participó en el marketing del iPhone y del Apple Watch, y más adelante asumió responsabilidades en el área de salud y hogar inteligente, ampliando su alcance dentro del ecosistema de la compañía.

En su mensaje de despedida, compartió una imagen desde Apple Park acompañada de música de U2, reflejando el carácter simbólico de su última jornada en la empresa y repasando algunos de los hitos de su trayectoria.

Su salida se produce en un contexto de cambios internos en Apple, con varias figuras relevantes dejando la compañía en los últimos meses, lo que incluye a ejecutivos de áreas clave como operaciones, diseño, inteligencia artificial y salud. Este movimiento forma parte de una reorganización más amplia de la estructura de liderazgo.

Erik Treski, actual responsable global de marketing de AirPods y smart home, asumirá parte de las funciones de Ng, aunque aún no se ha definido cómo se redistribuirán el resto de sus responsabilidades dentro del equipo de marketing de producto. Con su retiro, Apple pierde a un veterano considerado una pieza fundamental en la forma en que la compañía ha presentado y posicionado algunos de sus productos más icónicos a nivel global.