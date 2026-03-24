La adopción de IA se duplica en España y acelera la transformación empresarial

La humanidad atraviesa un momento de transformación sin precedentes. En este sentido, Learning Heroes, identifica cinco tecnologías clave que están redefiniendo la economía, el empleo y los modelos de negocio a escala global, configurando lo que los expertos denominan la “Era Exponencial”.

“La Inteligencia Artificial, la robótica avanzada, blockchain, la secuenciación genética y la gestión de la energía impulsan la mayor revolución tecnológica de la historia”, afirma Arnau Ramió, director académico y cofundador de Learning Heroes. Desde el centro universitario, desgranan los detalles de cómo estas 5 grandes tecnologías están transformando la humanidad.

Inteligencia Artificial, el motor de la eficiencia

La IA ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad. Según los últimos datos del INE de 2025, la adopción de IA en empresas españolas se ha duplicado en el último año, alcanzando ya al 21,1% de las compañías de más de 10 empleados. “Mientras que 2025 fue el año de la implementación, 2026 se consolida como el año de la operatividad eficaz. Sectores como el marketing y la atención al cliente reportan mejoras en la productividad media de hasta un 30%, permitiendo una automatización que redefine la empleabilidad hacia roles de mayor valor añadido”, afirma Ramió.

Además, según datos de Learning Heroes, el interés por formarse en tecnologías disruptivas como la Inteligencia Artificial (IA) y las criptomonedas ha aumentado un 51% en 2025 en comparación con el año anterior. Esta tendencia refleja una motivación creciente por adquirir competencias clave en los ecosistemas tecnológicos que están definiendo el futuro. En el caso concreto de la IA, el 77 % de las personas encuestadas declara tener interés en esta tecnología.

Los datos también evidencian que la Inteligencia Artificial se percibe cada vez más como una palanca de crecimiento profesional y económico. Casi dos de cada diez personas interesadas en IA tienen como motivo de aprender a utilizarla para crear su propio negocio o emprendimiento, mientras que más del 15 % busca mejorar su productividad y eficiencia en el entorno laboral.

Este creciente interés convive, además, con una preocupación. Más del 18% teme perder competitividad profesional si no incorpora estas herramientas en su día a día. En este sentido, la IA deja de ser una opción complementaria para consolidarse como un elemento determinante para la empleabilidad, la generación de ingresos y la evolución profesional.

“La IA está redefiniendo qué significa ser profesional en el contexto actual. No consiste solo en adaptarse a esta tecnología en constante evolución, sino de entender cómo podemos integrarla de forma estratégica en nuestro día a día, para impulsar nuestra innovación y generar nuevas oportunidades para crecer personal y profesionalmente”, afirma el director académico y cofundador de Learning Heroes.

Robótica Avanzada, Secuenciación Genética y Gestión de la Energía, los cimientos de la nueva infraestructura global

España se consolida como la tercera potencia europea en robótica industrial, solo por detrás de Alemania e Italia, con más de 5.160 nuevas instalaciones anuales, según la Asociación Española de Robótica y Automatización (AER Automation). Aunque la automoción sigue liderando con un 40% del mercado, sectores como la alimentación (+25,3%) y la electrónica (+118%) están acelerando su automatización.

En el caso del sector biotecnológico, éste ya representa el 1,1% del PIB español, con una inversión en I+D que supera los 1.200 millones de euros, según el Informe AseBio (Asociación Española de Bioempresas). La secuenciación genética está permitiendo una medicina personalizada sin precedentes. Con más de 4.500 empresas realizando actividades biotech en el país (AseBio), el talento especializado en datos genómicos se ha convertido en uno de los activos más buscados por las farmacéuticas y centros de salud de vanguardia.

Por otro lado, la transición energética no es solo una necesidad climática, sino un motor económico. Se estima que la revolución verde y digital sumará 480.000 empleos en España para finales de 2026, según recoge el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Las empresas están invirtiendo masivamente en optimización energética y sistemas de gestión inteligente para reducir costes, que pueden bajar hasta un 30% gracias al uso de tecnología avanzada, según datos de Energy Management Systems. Esto ha disparado la demanda de auditores energéticos y expertos en economía circular.

En este escenario, la formación se consolida como un elemento clave para impulsar la adaptación al nuevo entorno tecnológico. Learning Heroes cuenta con programas formativos enfocados en entender y aplicar de forma práctica tecnologías disruptivas, con el propósito de ayudar a profesionales y organizaciones a evolucionar y responder con éxito a los desafíos de la Era Exponencial.

“En un entorno como el actual, la formación continua ya no es una opción, sino una necesidad real para poder avanzar. Mantenerse actualizado, adquirir nuevas habilidades y entender cómo aplicar las tecnologías en el día a día es lo que marcará la diferencia entre adaptarse o quedarse atrás", señala Arnau Ramió.