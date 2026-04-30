Making Science analiza cómo la IA agéntica moverá entre 4 y 12 billones de dólares en la quinta ola tecnológica

Making Science, ha celebrado una nueva edición de su encuentro anual, bajo el título ‘Agentic Orchestration for Business Growth‘. Una jornada que celebró el décimo aniversario de la compañía y reunió a directivos y responsables de algunas de las principales empresas del país para analizar cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en la que las organizaciones generan crecimiento, toman decisiones y crean valor para el negocio.

A lo largo del encuentro, los participantes coincidieron en señalar que el verdadero potencial de la tecnología ya no reside únicamente en su capacidad para automatizar procesos o mejorar la eficiencia, sino en su contribución directa a los resultados del negocio. En un entorno cada vez más complejo y competitivo, las organizaciones necesitan convertir los datos, la innovación y las capacidades digitales en impacto tangible para el negocio.

En este sentido, Ignacio Beamud, presidente y CEO de Mazda España, destacó que “en Mazda necesitamos auténticos obreros del marketing, personas que se bajen a la mina del negocio con nosotros, que entiendan las entrañas de la compañía, que trabajen codo con codo con nuestros equipos y que sean capaces de picar el dato y la tecnología para transformarlos en resultados. En ese sentido, Making Science encarna precisamente esa forma de trabajar. Entienden que nuestro objetivo principal es vender y orientan todo su trabajo hacia ese resultado.”

La jornada también puso de relieve cómo el crecimiento empresarial depende cada vez más de la capacidad de las organizaciones para colaborar dentro de ecosistemas digitales cada vez más amplios y sofisticados. La integración de plataformas, tecnologías, partners estratégicos y talento especializado se consolida como uno de los principales factores para acelerar la consecución de objetivos de negocio y maximizar el retorno de la inversión.

Asimismo, representantes de compañías como RIU, MAPFRE e Iberdrola analizaron la evolución de la relación entre marcas, clientes y tecnología, destacando la importancia de construir modelos de colaboración capaces de generar valor compartido para todos los actores implicados.

Uno de los principales focos de debate fue el papel que desempeñará la inteligencia artificial en la próxima generación de organizaciones. Los expertos abordaron el potencial de los agentes inteligentes para asumir tareas complejas, optimizar la toma de decisiones y aumentar la precisión operativa, dando paso a un nuevo paradigma basado en la denominada orquestación agéntica.

"Hemos sido una compañía líder en la transformación digital y nuestro objetivo es ser líderes en la nueva ola de la inteligencia artificial agéntica. Para conseguirlo, teníamos que transformarnos tanto por dentro como en nuestra propuesta de valor.", destacó José Antonio Martínez Aguilar, CEO y fundador de Making Science. “Nuestro objetivo es pasar de los superhumanos a los superequipos, y de los superequipos a la supercompañía agéntica. La compañía del futuro será una organización formada por personas potenciadas por la tecnología, trabajando junto a agentes y generando productos y servicios a una escala completamente nueva”, añadió.

El encuentro también exploró el concepto de inteligencia híbrida, un modelo que combina las capacidades analíticas y de ejecución de la inteligencia artificial con el criterio, la creatividad y la experiencia humana. Los participantes coincidieron en que el futuro del crecimiento empresarial dependerá de la capacidad de las organizaciones para integrar ambos mundos de forma eficiente y estratégica.

"Hace diez años nuestra visión se apoyaba en tres pilares fundamentales: tecnología, datos e impacto en negocio. Este tercer pilar es especialmente importante y es el que nos ha permitido alcanzar el éxito junto a muchos de vosotros”, señaló José Luis Pulpón, Director General de Making Science España. “Hoy, la estrategia, tecnología y personas son elementos inseparables. Si falta uno de ellos, el conjunto pierde fuerza. Cuando trabajan alineados, se convierten en una ventaja diferencial. La inteligencia híbrida no es el futuro de la IA. Es su presente”, añadió.

Con esta edición, Making Science reafirma su papel como actor clave en la evolución del marketing digital, ofreciendo a las marcas una visión estructurada y práctica para afrontar con éxito los nuevos retos del sector a través de la inteligencia artificial.