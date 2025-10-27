Noticia Retail

El 50% de la Generación Z prefiere los wallets, mientras que el 63% de los Millennials opta por la tarjeta
La encuesta ‘Métodos de pago: La decisión definitiva’ de PaynoPain en 2025 desvela las diferencias en el comportamiento de compra de estas dos generaciones.

Por Redacción - 27 Octubre 2025

La digitalización de los pagos ha transformado radicalmente la manera en que los consumidores interactúan con el comercio, impulsando la necesidad de que las empresas ofrezcan un abanico más amplio de opciones. La conveniencia y la inmediatez se han convertido en exigencias básicas para los usuarios, que demandan experiencias de pago fluidas y seguras. En este contexto, la encuesta ‘Métodos de pago: La decisión definitiva’ en 2025 de PaynoPain, proveedor de soluciones de pago, ha desvelado importantes diferencias en el uso de estos sistemas entre generaciones. El 50% de la Gen Z prefiere los wallets digitales, mientras que el 63% de los Millennials opta por la tarjeta.

La Generación Z destaca por su preferencia por los monederos electrónicos, superando a la tarjeta (35%). En contraste, los Millennials se decantan por la tarjeta, utilizada por un 63% de ellos, seguida por el efectivo (19%) y las wallets, que solo son utilizadas frecuentemente por el 15% de este grupo.

A pesar de su inclinación por lo digital, un 42% de la Gen Z afirma llevar efectivo, aunque nunca más de 20 euros. Sin embargo, el 31% de ellos lo evita y prefiere pagar de forma digital. Por su parte, casi la mitad de los Millennials (50%) también lleva menos de 20 euros, mientras que un 32% supera esa cantidad. Ambas generaciones coinciden en que el uso principal del efectivo es para pagar en el pequeño comercio.

La Generación Z prefiere hacer sus compras online (50%), y una porción considerable (35%) investiga en tiendas físicas para luego comprar online El canal menos preferido por esta generación es la compra presencial (4%). En contraste, los Millennials muestran una mayor preferencia por la compra en tienda (37%). Aunque también prefieren el canal online (40%), la diferencia porcentual con la compra presencial es mínima, de solo 2,65 puntos. Un indicador claro de que ambas opciones son casi igual de importantes para los Millennials.

Cuando enfrentan problemas de pago en una tienda online, la Gen Z es menos paciente: el 46% abandonaría la compra en menos de cinco minutos. Por otro lado, la mayoría de los Millennials (45%) están dispuestos a esperar al menos cinco minutos antes de abandonar el proceso de compra.

“Los datos de la encuesta reflejan una evolución clara en los hábitos de pago. La Generación Z, al ser nativa digital, adopta con mayor rapidez los métodos de pago innovadores como las wallets, mientras que los Millennials se sienten más cómodos con la familiaridad de las tarjetas bancarias. Esta tendencia nos indica que el futuro del sector financiero debe centrarse en ofrecer soluciones fluidas, rápidas y seguras, adaptadas a las exigencias de una nueva generación de consumidores que valora la inmediatez por encima de todo”, sostiene Jordi Nebot, CEO y fundador de PaynoPain.

Contenidos relacionados
Las redes sociales redefinen el camino de la compra
El verdadero susto para Halloween: El agotamiento publicitario amenaza la conexión emocional de los consumidores con las grandes marcas
Los retos de la IA en el ecommerce: ChatGPT genera tráfico, pero aún no ventas
Más Leídos
Daddy Yankee consolida su imperio empresarial al recuperar la propiedad total de sus marcas icónicas registradas para uso comercial
Playmobil, MGA, Hasbro, Clementoni, LEGO, Famosa y Mattel vuelven a brillar entre las marcas de la lista anual de juguetes más deseados para Navidad
El mejor marketing para una marca como Ferrari es crear algo exclusivo y es lo que acaba de hacer como tributo a su icónico F40
Hundred Burgers, la marca española de las mejores hamburguesas del mundo, preparada para comerse el mundo
La estrategia SEO tradicional caduca: la inteligencia artificial obliga a redefinir la visibilidad digital
La Generación Z resignifica el consumo de medios: IA, personalización y confianza en la publicidad
Las empresas ya preparan su estrategia de ventas de cara al próximo Black Friday 2025 del 28 de Noviembre
Messi enfrenta una demanda en EE.UU. por publicidad engañosa en su bebidas deportivas
Continua Leyendo...
Las redes sociales redefinen el camino de la compra
El costo reputacional de la imprudencia mediática de Lamine Yamal tras la derrota en el clásico y el riesgo de las cláusulas de moralidad
La nueva hegemonía del automóvil chino: el asalto a la fortaleza europea
Es PuroMarketing 25 - Maialen Carbajo, Directora de Travel y Retail de Google España
Contenidos Patrocinados
El poder silencioso de los documentos corporativos: Cuando el diseño sí importa
Cómo optimizar la visibilidad de marca y retailers en los nuevos motores de búsqueda impulsados por inteligencia artificial
Cómo dominar el marketing digital en 2026: claves y formaciones recomendadas
De fluctuaciones a estrategia: cinco claves para triunfar en Amazon esta navidad
ADS
Promocionados
Cómo un software ERP transforma la gestión de obras, la facturación y los recursos humanos
El renacer del marketing directo: cómo el buzoneo segmentado está marcando la diferencia en la era digital
La IA reinventa el PDF: el fin de una era para el documento digital y el comienzo de una nueva interacción inteligente
Digitalización desde cero: Aprende a atraer clientes con marketing digital