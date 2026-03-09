Nota de prensa Retail

ExpoRetail Iberoamérica y CEOE unen fuerzas para la mayor feria del Retail organizada hasta el momento en España
El 17 y 18 de junio se celebra en Madrid la primera edición de la feria iberoamericana del Retail, con una participación esperada de unos 10.000 profesionales
ExpoRetail Iberoamérica y CEOE unen fuerzas para la mayor feria del Retail organizada hasta el momento en España

Por Redacción - 24 Marzo 2026

El sector del Retail está en plena transformación y necesita espacios donde compartir innovación, datos, visión tecnológica y estrategias que funcionen con clientes reales, empleando como canal de comunicación un lenguaje común

Esta feria, que se convertirá en el mayor evento del Retail hecho nunca en España, pretende aportar una mirada propia, complementaria a la anglosajona, y erigirse en un espacio de referencia de la región iberoamericana para dialogar, anticipar cambios y aprender soluciones prácticas

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la principal organización empresarial que representa a los empresarios españoles e integra a empresas de todos los sectores de actividad, muestra su compromiso con ExpoRetail Iberoamérica 2026, el gran evento del sector del Retail que se celebrará en Madrid los días 17 y 18 de junio.

Esta colaboración se ha plasmado en la firma de un convenio, que ha tenido lugar en la sede de la organización empresarial, con la rúbrica del presidente de ExpoRetail, Laureano Turienzo, y del secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz Martínez, mostrando ambos su satisfacción por un acuerdo que persigue fomentar la participación de los miembros de CEOE en ExpoRetail Iberoamérica 2026.

Entre otros servicios, los asociados de la patronal empresarial gozarán de algunos beneficios particulares, como invitaciones, tarifas reducidas de inscripción, y también se facilitará un espacio para un stand en la exposición comercial. Además, todos los socios obtendrán un 50% de descuento en todos los patrocinios y sus beneficios como empresas con sello CEOE en el congreso.

Además se ha confirmado la participación del presidente de la comisión de competitividad, comercio y consumo de CEOE (denominada C4), Ricard Cabedo, quien intervendrá con una charla sobre la situación actual del comercio en España. También se ha previsto la celebración de una Sesión CEOE Talks, con una duración de 2 horas en una sala con aforo para 100 personas, bajo el título de “Shopping Tourism como palanca de competitividad”.

Por su parte, CEOE se compromete a difundir el evento entre sus afiliados, así como a dar visibilidad al evento en sus canales oficiales de comunicación.

Con este acuerdo, según destaca el presidente de ExpoRetail, Laureano Turienzo, “se da un importante espaldarazo a un evento que promete marcar un antes y un después en el sector del Retail en países de habla hispana, un evento que contará con una enorme proyección internacional y que situará a España en el foco de un ámbito que está en plena expansión y transformación”. Según continúa, “es muy importante que CEOE, que agrupa a profesionales y empresas vinculadas al sector, se implique en la promoción y fortalecimiento de un evento de estas características, mediante la participación en actividades formativas y de networking”.

Por su parte, el presidente de la C4, Ricard Cabedo, señala que “esta Feria es una magnífica oportunidad para dar visibilidad a la situación del comercio en España e Iberoamérica y para fortalecer los lazos y establecer sinergias entre ambos lados del Atlántico. Debemos aprovechar la fortaleza del sector comercio en nuestro país, que se ha constituido en un auténtico referente a nivel mundial”. Cabedo añade que “aunque el comercio en Europa tiene sus características específicas en cuanto a regulación y trámites burocráticos, la globalización ha puesto de manifiesto la necesidad de que todos los actores jueguen con las mismas reglas en el tablero del comercio internacional”, además de advertir que “es necesario seguir trabajando para la simplificación normativa porque el exceso regulatorio afecta muy gravemente a la productividad y la competitividad de las empresas”.

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