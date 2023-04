ColaCao, a través de su fundación, lanza la plataforma Educando contra el bullying

La Fundación ColaCao sigue trabajando en sus proyectos de acción social en contra del acoso escolar, y lanza su iniciativa ­divulgativa “Educando contra el bullying”. Se trata de una plataforma online con contenidos audiovisuales dirigida a padres y madres que tiene el objetivo de aportar claves y herramientas para ayudarles a educar a sus hijos en la autoconfianza, el empoderamiento y la prevención del acoso escolar.

Los materiales de “Educando contra el bullying” estarán disponibles a partir del 2 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial Contra el Acoso Escolar, en la web educandocontraelbullying.com y en los perfiles en redes sociales de ColaCao y de su Fundación. Entre estos materiales podremos encontrar contenidos interactivos que invitarán a los usuarios a reflexionar a través de situaciones cotidianas sobre las dinámicas que se establecen con sus hijos, así como a aprender todas las claves alrededor del acoso escolar. También habrá videos con testimonios de padres y madres cuyos hijos han sufrido experiencias de acoso escolar, y que a través de su valioso testimonio pueden ayudar a otras personas a abordar un caso de bullying. Por último, expertos como la pediatra Lucía Galán (también conocida como Lucía Mi Pediatra) o los psicólogos Rafa Guerrero o Claudia Pradas aportarán sus conocimientos para dar claves a las familias para empoderar a sus hijos y luchar contra el acoso escolar desde la educación emocional y la escucha activa.

El proyecto también está enfocado a sensibilizar contra el acoso escolar, visibilizando el problema y fomentando su debate social. Con este objetivo, han querido participar las periodistas Sara Carbonero y Carme Chaparro, así como el exboxeador y divulgador sobre el bullying Jero García, acompañando a la pediatra Lucía Galán en el estreno de la iniciativa, y aportando su experiencia alrededor del acoso escolar desde distintas perspectivas. Sara Carbonero habla como madre preocupada con el avance de esta problemática en nuestra sociedad; la periodista Carme Chaparro explica su duro testimonio como víctima de bullying en su infancia, y por último Jero García expone cómo ayuda a jóvenes a salir de su papel como acosadores, teniendo en cuenta que él fue acosador en su infancia. Esta frustración y arrepentimiento le ha llevado a dedicar su vida a ayudar a niños a salir de situaciones de violencia a través del deporte.

En este contenido de estreno, que está enfocado a las señales del bullying, podremos escuchar a Carme Chaparro describiendo sus duras vivencias: “Yo soy esa persona que sufrió bullying y lo pasó muy mal de joven en un tiempo en que eran cosas de niños. Yo creo que hoy estoy viva porque entonces no había redes sociales”. A su testimonio se suma el de Jero García: “Yo fui acosador y no lo sabía. Jamás en mi vida pensé que podría estar cometiendo tanto dolor”. Sara Carbonero explica la necesidad de darle mayor protagonismo en el debate social al acoso escolar: “Me gustaría que ocurra con el bullying lo que está ocurriendo con la salud mental, hace muy poquito tiempo era un gran tabú y ahora ya no lo es tanto”.

Lucia Galán expondrá, entre otros temas, las señales de comportamiento que nos deben poner en alerta como padres: “Cuando nuestro hijo o hija sufre bullying, algunos de sus comportamientos pueden ser la caída de sus notas de forma generalizada, o, todo lo contrario, se refugia en los estudios y saca muy buenas notas. A nivel social, algo que nos puede poner en alerta es que deje de salir con sus amigos de siempre, y prefiera quedarse en casa. En definitiva, en casos de acoso escolar las víctimas pierden el interés por todo lo que antes les apasionaba”, expone.

La actriz Yolanda Ramos también participa en el proyecto, ya que su experiencia como víctima de bullying y como madre puede ayudar a otros padres a abordar el tema con sus hijos. “Para mí es importante participar en este proyecto porque se lo debo a la Yolanda Ramos niña y a todos los niños y niñas que lo están pasando mal ahora”.

El acoso escolar y la educación en el empoderamiento desde distintas perspectivas

Los contenidos se abordarán desde diferentes prismas y roles. Tratarán el problema del bullying desde la perspectiva de las víctimas, pero también dese el importante papel de los testigos – todos aquellos niños y niñas que observan casos de bullying en su alrededor pero no lo denuncian a los adultos- y el de los acosadores. Además, se reflejarán distintas temáticas, como las señales del bullying, el ciberacoso, las diferencias entre bullying y otros conflictos, las secuelas en la vida adulta o la autoestima y el empoderamiento. Cada semana se estrenará un nuevo video en la plataforma, que profundizará en una de las temáticas que conforman el contenido del proyecto. La asociación NACE (No al Acoso Escolar) una de las instituciones más relevantes en España en la lucha contra el bullying, ha participado en el proyecto a nivel de asesoría. Esta asociación, compuesta por psicólogos, abogados, profesores y otros perfiles especializados, lleva más de 10 años centrada en la prevención e intervención en procesos de acoso escolar, en cualquiera de las formas que se manifiesta, así como en el apoyo y atención a las víctimas y a sus familias de forma gratuita y desinteresada.

“Con el proyecto buscamos ponernos al lado de las madres y padres, y ayudarles, dándoles herramientas y claves para educar a sus hijos en contra del acoso escolar. Tenemos el objetivo de aportar contenidos de rigor y calidad que les acompañen en la educación más emocional. Somos conscientes que hay mucho ruido alrededor de estos temas y las familias nos trasladan que necesitan luz entre tanta incertidumbre” explica Javier Coromina, miembro del patronato de la Fundación ColaCao.

El proyecto cuenta con expertos, como Claudia Pradas, psicóloga; Lucía Galán, pediatra sensibilizada con la salud mental de los niños y adolescentes y divulgadora en redes a través de su perfil @luciamipediatra; y Rafa Guerrero, psicólogo y especialista en educación y en cerebro infantil y adolescente. Los tres, además de acompañar a los padres en sus testimonios, también serán los responsables de darnos las claves sobre cómo abordar situaciones relacionadas con el acoso escolar.

La plataforma es totalmente gratuita, y a partir del 2 de mayo, se irán publicando semanalmente, todos los contenidos de “Educando contra el bullying” en la web del proyecto así como en las redes sociales de ColaCao y Fundación ColaCao.