L'Oréal Paris anuncia a Reneé Rapp como su nueva nueva embajadora global de marca

La marca de belleza número uno del mundo anuncia a la cantautora y actriz Reneé Rapp como su nueva embajadora global.

Reneé Rapp se está convirtiendo en un nuevo icono de la cultura pop de la generación Z. Resiliente, feroz, en un viaje hacia la confianza en sí misma, destaca como defensora de la autenticidad.

De Broadway a la gran pantalla, Reneé Rapp interpretó al icónico personaje de Regina George en el musical de culto Mean Girls. El éxito de su carrera como actriz le permitió perseguir su mayor ambición de la infancia: ser cantante. Su álbum de debut, Snow Angel, fue el más vendido por una artista debutante en 2023 y consolidó la reputación de Rapp como compositora con una voz asombrosa. Como defensora de la igualdad LGBTIQA+ y de la salud mental, inspira a muchos en su camino hacia la autoestima.

"L'Oréal Paris empodera a las mujeres, fomentando la autoconfianza a través de una afirmación audaz: «Yo lo valgo». Estamos encantados de colaborar con Reneé Rapp como nueva portavozde la marca.

Me emocionó mucho, al asistir a un concierto de Reneé en París, ver hasta qué punto los jóvenes de la sala la querían, la apoyaban, creían en su honestidad y amabilidad y se sentían comprendidos por ella. Es una artista feminista que encarna la manera de ser auténtica, de aceptar tus decisiones y de no dejarse dominar nunca. Me dijo: «A la gente no le gustan las mujeres con opiniones... y yo tengo muchas opiniones». Sin duda, ella lo vale".

Delphine Viguier-Hovasse, Presidenta Global de Marca de L'Oréal Paris"Estoy encantada de unirme a L'Oréal Paris junto a mujeres increíbles que inspiran a la gente a mostrar su fuerza en cualquiera de sus formas. En una época en la que es fácil dejarse llevar por las dudas, alza la voz y sé tu misma. Sé radical, enfádate si es necesario y sé sincera".