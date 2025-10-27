Nota de prensa Marcas

McDonald's reúne en McAuto a más de 800 coches tuneados con motivo del lanzamiento de su nueva McExtreme Bulled Pork
Más de 800 coches tuneados se dieron cita en la convención organizada por McDonald’s en el McAuto de su restaurante de Jarama
McDonald's reúne en McAuto a más de 800 coches tuneados con motivo del lanzamiento de su nueva McExtreme Bulled Pork

Por Redacción - 29 Octubre 2025

McDonald’s, la marca líder en el sector de la restauración, reúne a cientos de entusiastas del motor, la cultura urbana y la gastronomía en torno a su último lanzamiento: la nueva McExtreme Pulled Pork, que se dio a conocer de forma experiencial. Una acción sin precedentes que reunió el pasado sábado a más de 800 vehículos tuneados procedentes de toda España y a cientos de curiosos en el McAuto del restaurante McDonald’s del Jarama, que ofreció una experiencia abierta al público que combinó motor, gastronomía y creatividad.

Durante la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de una exposición de coches tuneados en un ambiente callejero. Además, todos los asistentes pudieron disfrutar de un 2x1 en el menú McExtreme Bulled Pork.

Con esta acción, McDonald’s reafirma su apuesta por la innovación y la conexión con la cultura contemporánea. La marca traslada su espíritu creativo al asfalto, vinculando gastronomía, diseño y estilo urbano en un formato que rompe todos los esquemas. Esta iniciativa busca acercar la marca a nuevas audiencias y reforzar su presencia en territorios culturales donde la autenticidad es la protagonista.

Un tuneado bestial para un sabor bestial

La convención sirvió como escenario para presentar la nueva McExtreme Bulled Pork, la última incorporación a la familia McExtreme. Esta receta “tunea” una de las hamburguesas más exitosas de la marca, la Pulled Pork, incorporando la icónica salsa Bull de Dani García.

El resultado es una combinación potente de sabores —carne de vacuno, pulled pork bañado en salsa barbacoa, bacon, queso gouda ahumado, cebolla crujiente y pepinillos— rematada con el toque especial de la salsa Bull.

Bajo el concepto “Un tuneado bestial para un sabor bestial”, McDonald’s rinde homenaje al universo del tuning y el hip hop, fusionando la pasión por el motor con la creatividad gastronómica.

La nueva McExtreme Bulled Pork ya está disponible en los más de 640 restaurantes McDonald’s en España, en sus versiones simple y doble.

Contenidos relacionados
El imparable auge de la marca blanca transforma la cesta de la compra y redefine las estrategias del sector de la alimentación
La nueva hegemonía del automóvil chino: el asalto a la fortaleza europea
FOREO nombra a Marta Panera directora de marketing global
Más Leídos
Playmobil, MGA, Hasbro, Clementoni, LEGO, Famosa y Mattel vuelven a brillar entre las marcas de la lista anual de juguetes más deseados para Navidad
Daddy Yankee consolida su imperio empresarial al recuperar la propiedad total de sus marcas icónicas registradas para uso comercial
El mejor marketing para una marca como Ferrari es crear algo exclusivo y es lo que acaba de hacer como tributo a su icónico F40
Hundred Burgers, la marca española de las mejores hamburguesas del mundo, preparada para comerse el mundo
La estrategia SEO tradicional caduca: la inteligencia artificial obliga a redefinir la visibilidad digital
Las empresas ya preparan su estrategia de ventas de cara al próximo Black Friday 2025 del 28 de Noviembre
Messi enfrenta una demanda en EE.UU. por publicidad engañosa en su bebidas deportivas
El despliegue masivo de agentes de IA redefine la relación entre marcas y consumidores en la era del marketing autónomo
Continua Leyendo...
En LinkedIn los directivos triplican la confianza alcanzada por sus propias empresas
Del algoritmo al eslogan: las consecuencias del AI washing
Los líderes de la comunicación en sostenibilidad advierten: sin credibilidad ni acción, la narrativa pierde fuerza
A partir del próximo 3 de noviembre Samsung iniciará una actualización en sus frigoríficos inteligentes para comenzar a mostrar anuncios
Contenidos Patrocinados
El poder silencioso de los documentos corporativos: Cuando el diseño sí importa
Cómo optimizar la visibilidad de marca y retailers en los nuevos motores de búsqueda impulsados por inteligencia artificial
Cómo dominar el marketing digital en 2026: claves y formaciones recomendadas
De fluctuaciones a estrategia: cinco claves para triunfar en Amazon esta navidad
ADS
Promocionados
Cómo un software ERP transforma la gestión de obras, la facturación y los recursos humanos
El renacer del marketing directo: cómo el buzoneo segmentado está marcando la diferencia en la era digital
La IA reinventa el PDF: el fin de una era para el documento digital y el comienzo de una nueva interacción inteligente
Digitalización desde cero: Aprende a atraer clientes con marketing digital