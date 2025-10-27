McDonald's reúne en McAuto a más de 800 coches tuneados con motivo del lanzamiento de su nueva McExtreme Bulled Pork

McDonald’s, la marca líder en el sector de la restauración, reúne a cientos de entusiastas del motor, la cultura urbana y la gastronomía en torno a su último lanzamiento: la nueva McExtreme Pulled Pork, que se dio a conocer de forma experiencial. Una acción sin precedentes que reunió el pasado sábado a más de 800 vehículos tuneados procedentes de toda España y a cientos de curiosos en el McAuto del restaurante McDonald’s del Jarama, que ofreció una experiencia abierta al público que combinó motor, gastronomía y creatividad.

Durante la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de una exposición de coches tuneados en un ambiente callejero. Además, todos los asistentes pudieron disfrutar de un 2x1 en el menú McExtreme Bulled Pork.

Con esta acción, McDonald’s reafirma su apuesta por la innovación y la conexión con la cultura contemporánea. La marca traslada su espíritu creativo al asfalto, vinculando gastronomía, diseño y estilo urbano en un formato que rompe todos los esquemas. Esta iniciativa busca acercar la marca a nuevas audiencias y reforzar su presencia en territorios culturales donde la autenticidad es la protagonista.

Un tuneado bestial para un sabor bestial

La convención sirvió como escenario para presentar la nueva McExtreme Bulled Pork, la última incorporación a la familia McExtreme. Esta receta “tunea” una de las hamburguesas más exitosas de la marca, la Pulled Pork, incorporando la icónica salsa Bull de Dani García.

El resultado es una combinación potente de sabores —carne de vacuno, pulled pork bañado en salsa barbacoa, bacon, queso gouda ahumado, cebolla crujiente y pepinillos— rematada con el toque especial de la salsa Bull.

Bajo el concepto “Un tuneado bestial para un sabor bestial”, McDonald’s rinde homenaje al universo del tuning y el hip hop, fusionando la pasión por el motor con la creatividad gastronómica.

La nueva McExtreme Bulled Pork ya está disponible en los más de 640 restaurantes McDonald’s en España, en sus versiones simple y doble.