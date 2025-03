TikTok se une al Día C del Club de Creatividad como socio clave de la industria publicitaria

TikTok, la plataforma líder de entretenimiento, se une al Día C 2025, el evento de referencia de la industria creativa publicitaria en España, organizado por el Club de Creatividad (c de c) los días 21 y 22 de marzo en San Sebastián.

El Día C es un encuentro crucial para marcas, agencias, productoras y profesionales del sector, que se unen para analizar las tendencias en creatividad e innovación líderes en la actualidad. Bajo el lema "Colaborar. La mejor idea que hemos tenido" , esta colaboración refuerza el compromiso de TikTok con la innovación publicitaria en España, su apuesta por el talento creativo nacional y la importancia del trabajo conjunto en la industria.

En línea con este espíritu de colaboración, TikTok ofrecerá una experiencia única en el Teatro Kursaal y sus alrededores. La plataforma contará con el "Espacio TikTok" , donde figuras clave del sector, incluidos profesionales de la industria que han sido miembros del jurado de las últimas ediciones de los TikTok Ad Awards, debatirán sobre las últimas tendencias en publicidad creativa.

Además, TikTok tendrá un espacio destacado dentro del Kursaal, en el que se realizarán entrevistas a personalidades destacadas. TikTok tomará también el control de la cuenta oficial del c de c ( @clubdecreatividad_cdec ) durante el evento, y compartirá contenidos exclusivos desde San Sebastián.

"Desde el Club de Creatividad, estamos encantados de dar la bienvenida a TikTok en el Día C ”, ha comentado Gonzalo Figari, presidente del c de c. “ Contar con una plataforma relevante de la industria como TikTok, con su enfoque en la creatividad y la autenticidad, nos permite explorar nuevas formas de conectarse con las audiencias y descubrir cómo el entretenimiento puede generar resultados tangibles para las marcas. Su visión innovadora y su alcance global aportan un valor incalculable al evento ".

Esta colaboración con el c de c, institución de referencia en el ámbito publicitario en España, subraya el liderazgo de TikTok en la industria y su capacidad para conectar a las marcas con mil millones de usuarios.

TikTok: el entretenimiento que impulsa el éxito de las marcas

En TikTok, el entretenimiento no es solo un fin en sí mismo, sino el motor que impulsa resultados tangibles para las marcas. Y es que la plataforma se ha convertido en un espacio único donde la creatividad y el rendimiento de la mano, permitiendo a las marcas conectarse con las comunidades de una forma auténtica y generar un impacto real en sus negocios. Esta conexión se basa en la capacidad de TikTok para fomentar la creación de contenido orgánico y atractivo para la audiencia, impulsando no solo el engagement, sino también la acción.

La plataforma inspira a su audiencia a interactuar, participar y, en última instancia, a tomar decisiones. De hecho, el 92% de los usuarios de TikTok realiza algún tipo de acción después de ver un vídeo *, y el 47% del incremento en las ventas atribuible a la publicidad se debe a la creatividad**, destacando la importancia de un enfoque innovador y centrado en el usuario.

De esta forma, TikTok se consolida como un aliado estratégico clave para las marcas que buscan impulsar su creatividad y alcanzar nuevas audiencias a través de formatos innovadores y un enfoque centrado en el entretenimiento.