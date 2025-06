Así con las nuevas herramientas de IA generativa de TikTok

En el reciente Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions, TikTok ha desvelado un avance significativo en el ámbito de la creatividad digital, extendiendo una invitación a marcas, agencias y creadores para moldear colaborativamente el porvenir del storytelling en la era digital. Como epicentro de la cultura y la innovación, la plataforma busca integrar a las marcas en la evolución de cómo las ideas se conciben, se diseminan y finalmente prosperan. Esta iniciativa no solo subraya el rol de TikTok como un espacio para la expresión cultural, sino que también lo posiciona como un catalizador para la innovación en la narrativa de marca.

La esencia de esta propuesta radica en las herramientas de inteligencia artificial generativa de TikTok, diseñadas para simplificar y potenciar el proceso creativo. Estas innovaciones pretenden transformar la producción de contenido, haciéndola más eficiente y accesible para todo el espectro de usuarios, desde corporaciones multinacionales hasta pequeñas y medianas empresas. La meta es clara: impulsar el crecimiento empresarial a través de una creatividad sin precedentes, eliminando barreras y democratizando las capacidades de producción de contenido de alta calidad.

El núcleo de esta evolución es la nueva fase de TikTok Symphony, un conjunto de herramientas de IA generativa meticulosamente desarrolladas para refinar la producción creativa y fomentar la génesis de ideas frescas. Entre estas herramientas de vanguardia se incluyen capacidades para generar vídeos a partir de imágenes, transformar texto en vídeo y facilitar la integración de productos dentro de los vídeos. Estas funcionalidades están pensadas para que los profesionales del marketing puedan explotar con mayor facilidad el potencial creativo emergente, facilitando la creación y optimización de contenido exclusivo y cautivador para la plataforma.

Además, TikTok está ampliando el alcance de Symphony mediante nuevas integraciones estratégicas con Adobe Express y WPP Open. Estas alianzas proporcionan a los profesionales del marketing y a los creadores herramientas específicas y robustas para TikTok, optimizando la creación de contenido, amplificando la capacidad de narración y expandiendo significativamente las posibilidades creativas inherentes a la plataforma. La sinergia entre estas innovaciones y las plataformas existentes promete una experiencia de usuario más fluida y poderosa, eliminando fricciones en el proceso creativo.

Andy Yang, director global de Productos Creativos y de Marca en TikTok, articula que estamos asistiendo al umbral de una nueva era creativa, donde las ideas no solo fluyen con la agilidad de la cultura, sino que la inteligencia artificial se convierte en un acelerador de la imaginación, no en su sustituto. Con TikTok Symphony, se busca empoderar a una comunidad global de especialistas en marketing, marcas y creadores para que construyan relatos que no solo resuenen, sino que se magnifiquen y generen un impacto palpable en TikTok. Esta combinación de tecnología avanzada y creatividad humana busca establecer un nuevo estándar creativo: más accesible, más ágil y considerablemente más inspirador que en cualquier momento anterior.

La aceleración de la creatividad es evidente con la introducción de Symphony Image to Video. Esta herramienta insufla vida a las imágenes estáticas, transformando al instante fotografías de productos, paneles de inspiración o activos de marca en contenido dinámico y atractivo. Al incorporar una imagen y un fragmento de texto conciso, se generan clips de cinco segundos optimizados para TikTok, que pueden ensamblarse para confeccionar anuncios cautivadores que fortalezcan la conexión entre las marcas y su audiencia en la plataforma. Image to Video representa un método sencillo, eficiente y efectivo para que los profesionales del marketing exploren nuevos formatos creativos, generen múltiples variaciones de contenido preexistente o digitalicen catálogos de productos completos, ampliando su alcance y atractivo visual.

Asimismo, Symphony Text to Video simplifica la materialización de ideas. Con un texto breve y directo, los profesionales del marketing pueden transformar sus conceptos en vídeo de manera instantánea, eliminando la necesidad de recursos visuales iniciales. Esta funcionalidad permite a los anunciantes generar, probar y refinar rápidamente sus conceptos antes de embarcarse en una producción a gran escala. Text to Video también emerge como una solución expedita para que los profesionales del marketing elaboren múltiples versiones de campañas, experimenten con diversas ejecuciones creativas o adapten contenido a gran escala, personalizándolo para audiencias específicas y nichos de mercado.

Con la reciente adición de Symphony Showcase Products, TikTok facilita a los anunciantes la tarea de poner sus productos en el centro de atención, empleando los avatares digitales de Symphony. Ya sea para exhibir una botella de agua o promocionar una aplicación innovadora, Showcase Products permite animar una imagen estática de un producto al integrar avatares digitales que lo modelan. El proceso es directo: se carga una imagen y se selecciona un avatar para crear un atractivo videoclip de cinco segundos, ideal para TikTok. Los profesionales del marketing disponen de tres vías para exponer sus productos: sostener productos, donde un avatar presenta cualquier producto destacado; ropa, permitiendo que un avatar se pruebe y muestre una prenda de vestir; y aplicación, donde un avatar interactúa con un teléfono, exhibiendo la aplicación elegida. Para asegurar la confianza del público, todo el contenido generado por Symphony se etiqueta automáticamente como producido por IA y se somete a rigurosas rondas de revisión de seguridad, abarcando desde las imágenes o indicaciones iniciales hasta el contenido final.

La incorporación de TikTok Symphony en las herramientas que los profesionales del marketing ya utilizan es un compromiso firme para potenciar el ecosistema creativo. TikTok ha anunciado la expansión de su colaboración con Adobe, ofreciendo acceso directo a Symphony Image to Video desde Adobe Express, la reconocida herramienta de Adobe para la creación y colaboración en contenido social. Esta actualización capacita a marcas, propietarios de pequeñas empresas y creadores para diseñar contenido específicamente para TikTok directamente desde la aplicación de escritorio de Adobe Express, permitiéndoles insuflar nueva vida a contenido de marca existente y adoptar formatos creativos innovadores con facilidad.

Adicionalmente, se ha presentado la integración de las funciones de TikTok Symphony en WPP Open, la plataforma de marketing impulsada por inteligencia artificial de WPP. Esta integración permitirá a los equipos de WPP desarrollar estrategias de contenido con una mayor influencia de la inteligencia artificial, transformando la interacción de las marcas globales con la comunidad de TikTok. Todos los empleados de WPP ahora tendrán acceso a las herramientas creativas de Symphony, incluyendo Symphony AI Dubbing, vídeos de la funcionalidad Generate & Remix, y los Avatares Digitales de Symphony. Esto les permitirá ampliar el desarrollo de contenido, la creatividad y la productividad en TikTok de una manera escalable y eficiente.

Andy Yang reitera el compromiso de TikTok de trabajar con líderes en la creación de contenido de marketing para llevar el poder de TikTok Symphony a más herramientas y soluciones, con el objetivo de lograr un rendimiento creativo sin precedentes. No se trata solo de la evolución del espacio; se trata de una redefinición colectiva de lo que es posible en el ámbito de la creatividad. Aubrey Cattell, vicepresidente de Plataforma para Desarrolladores y Ecosistema de Partners de Adobe, enfatiza que la integración de las funciones de Symphony en Adobe Express liberará el potencial de los usuarios, simplificando la generación de contenido adaptado para TikTok y ampliando sus horizontes creativos. Rob Reilly, director creativo de WPP, destaca que la suite Symphony de TikTok otorga a sus creativos una capacidad aún mayor para experimentar y superar los límites en beneficio de sus clientes. Se trata de una convergencia donde la creatividad se vuelve más inteligente, veloz y eficaz, fusionando el ingenio humano con la potencia de la IA para generar resultados espectaculares para las marcas líderes a nivel mundial.

Las funcionalidades de Image to Video, Text to Video y Showcase Products se implementarán progresivamente en TikTok Symphony Creative Studio para todos los anunciantes globales en las próximas semanas. Este lanzamiento marca solo el inicio de una revolución creativa en TikTok, a medida que la plataforma continúa construyendo, aprendiendo y probando nuevas herramientas con sus marcas, agencias asociadas y su comunidad de creadores, con el objetivo de empoderar a todo el ecosistema como innovadores narradores de historias.