Noticia Economia

OpenAI propone fondos públicos de riqueza y semanas de cuatro días ante el avance de la inteligencia artificial
La visión de OpenAI para 2026 incluye un fondo soberano nacional que repartiría dividendos de la IA a los ciudadanos
OpenAI propone fondos públicos de riqueza y semanas de cuatro días ante el avance de la inteligencia artificial

Por Redacción - 7 Abril 2026

OpenAI ha presentado un ambicioso manifiesto político que busca rediseñar los cimientos de la estructura económica global, anticipando una era donde la inteligencia artificial no solo sea una herramienta, sino el motor principal de la creación de riqueza.

La propuesta, revelada recientemente, plantea una transición hacia modelos de bienestar social que antes parecían propios de la ciencia ficción, incluyendo la creación de fondos soberanos de inversión en IA y la implementación de impuestos dirigidos específicamente a la automatización robótica. Este esquema surge en un momento crítico donde la capacidad de procesamiento y la sofisticación de los modelos han comenzado a desplazar funciones laborales tradicionales a una velocidad sin precedentes, obligando a los líderes de la industria a proponer soluciones que mitiguen el impacto social de la tecnología que ellos mismos están acelerando.

La pieza central de este plan es la creación de un fondo público de riqueza nacional, un mecanismo mediante el cual cada ciudadano tendría una participación directa en las ganancias generadas por la inteligencia artificial.

Según los documentos técnicos y de política pública difundidos por la organización liderada por Sam Altman, este fondo se capitalizaría mediante contribuciones de las propias empresas del sector y participaciones en las industrias que más se beneficien de la integración de sistemas autónomos. El objetivo es que los dividendos del progreso tecnológico no se concentren exclusivamente en manos de unos pocos accionistas de Silicon Valley, sino que fluyan de manera equitativa hacia la población, sirviendo como un amortiguador financiero frente a la posible obsolescencia de ciertos perfiles laborales.

En esta misma línea, la propuesta aborda de manera directa la necesidad de reformar el sistema tributario global. OpenAI sugiere un alejamiento progresivo de los impuestos sobre los salarios, que históricamente han sido la base de la recaudación fiscal, para centrarse en los rendimientos del capital y los beneficios corporativos impulsados por la eficiencia de las máquinas. La introducción de gravámenes específicos sobre el uso de trabajadores automatizados permitiría, según la visión de la compañía, financiar redes de seguridad social mucho más robustas que incluyan seguros salariales automáticos y pagos directos en efectivo. Estos mecanismos se activarían sin intervención legislativa previa una vez que los indicadores de desplazamiento laboral alcancen ciertos umbrales críticos, garantizando una respuesta inmediata a las crisis económicas regionales o sectoriales.

Más allá de la redistribución monetaria, el manifiesto explora un cambio cultural profundo respecto a la naturaleza del trabajo.

Se propone el inicio de experimentos respaldados por el gobierno para implementar semanas laborales de cuatro días, manteniendo los niveles salariales actuales. La idea fundamental es que los incrementos de productividad logrados gracias a la IA no deberían traducirse simplemente en una mayor producción de bienes, sino en una mayor disponibilidad de tiempo para las personas. De este modo, la tecnología se posiciona como una fuerza liberadora que permite reducir la jornada laboral a 32 horas semanales, permitiendo que la sociedad capture los beneficios de la eficiencia en forma de descanso y desarrollo personal.

Finalmente, OpenAI defiende que el acceso a las herramientas avanzadas de inteligencia artificial debe ser considerado un derecho público esencial, equiparable a la educación básica o al suministro eléctrico. Para evitar una brecha tecnológica insalvable, la organización aboga por políticas de precios regulados que aseguren que los trabajadores por horas y las instituciones comunitarias puedan utilizar estas capacidades sin restricciones económicas. Este enfoque busca democratizar el uso de la superinteligencia, asegurando que las pequeñas empresas y los grupos históricamente marginados tengan las mismas oportunidades de innovación que las grandes corporaciones, garantizando así un tejido económico más diverso y resiliente en las próximas décadas.

Contenidos relacionados
IAB Spain y CEOE Campus presentan el programa técnico para el marketing digital
El agotamiento del paradigma tradicional frente a la inteligencia intrínseca
La IA conversacional pasa de la experimentación a la realidad operativa
Más Leídos
Las empresas ante el salto definitivo de la IA: así cambiará su forma de operar en 2026
Alibaba presenta su nueva plataforma de agentes de IA para automatizar el comercio electrónico global para pymes y pequeñas empresas
OpenAI revela nuevas actualizaciones de su experiencia de comercio basada en agentes para ChatGPT
El impacto de la inteligencia artificial en los métodos de trabajo y el modelo de negocio de las agencias de marketing y publicidad
Las marcas tienen que incorporar GEO en las estrategias de contenido y supervisión integral para escalar en la IA
Siete de cada diez compañías prevé mantener o incrementar su inversión en IA aplicada al marketing
El 2026 marcará el "punto de no retorno" para el eCommerce: España lidera la aceleración en adopción de IA en Europa
La inteligencia artificial de Meta podrá leer tus mensajes de Instagram para fines comerciales
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
IAB Spain y CEOE Campus presentan el programa técnico para el marketing digital
Las marcas deportivas intensifican sus estrategias para ganar visibilidad de cara al próximo mundial de Estados Unidos, México y Canadá
El "efecto Nutella" en Artemis 2: Cómo un descuido en el espacio le regaló a la marca la campaña del siglo
Los conductores españoles son los más infieles de Europa al elegir su marca de coche
Contenidos Patrocinados
Top 52: Mejores Agencias de Marketing Digital de España 2026 según los usuarios de Google
El nuevo algoritmo de Instagram: por qué guardar vale más que dar “me gusta”
Comparativa 2026: Cuál es la mejor herramienta de email marketing gratis (y por qué)
El email marketing ha llegado a 2026 en un estado de madurez que pocos canales digitales pueden igualar y estas son las mejores herramientas
ADS
Promocionados
Por qué elegir un Grado en Comunicación Audiovisual con prácticas profesionales
Cómo la financiación inmediata online está cambiando lo que el consumidor espera del dinero
Dinero electrónico: cómo los pagos digitales facilitan viajar (y la vida online)
Cómo las apps modifican tu experiencia sin avisarte