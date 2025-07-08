Nota de prensa Patrocinios

Mahou, nuevo patrocinador del Real Racing Club
La marca refuerza su apuesta por engrandecer el fútbol español sumando fuerzas con uno de los clubes más emblemáticos
Mahou, nuevo patrocinador del Real Racing Club

Por Redacción - 7 Agosto 2025

Esta colaboración, vigente hasta la temporada 2026/27, une la calidad Cinco Estrellas de Mahou con un proyecto deportivo lleno de ambición y crecimiento

Mahou Cinco Estrellas anuncia su incorporación como cerveza oficial del Real Racing Club, en una colaboración que se extiende hasta la temporada 2026/27. Este acuerdo refuerza la apuesta de la marca por el fútbol nacional y supone la unión de dos referentes que comparten una misma ambición: seguir construyendo grandeza dentro y fuera del terreno de juego.

Mahou, una marca icónica con décadas vinculada al fútbol, da un nuevo paso al unirse a un club histórico como el Racing. Esta alianza es la unión natural entre una cerveza que lleva años impulsando el deporte y un equipo que forma parte del alma futbolística de nuestro país. Ambas entidades comparten una visión basada en la calidad, la pasión y el compromiso con la afición. Para Mahou, formar parte del Racing supone apoyar proyectos con ambición que contribuyen a hacer crecer el fútbol español.

“Mahou Cinco Estrellas lleva décadas acompañando a clubes y aficionados para hacer más grande el futbol español. Caminar de la mano del Racing es mucho más que un patrocinio: es unirnos a una afición histórica, a un club con identidad propia y a un proyecto que mira al futuro con ambición”, ha señalado Silvia Delgado, directora de Marketing de Mahou.

El acuerdo contempla la presencia de Mahou Cinco Estrellas en diferentes espacios de los Campos de Sport de El Sardinero y las Instalaciones Nando Yosu, así como la activación de experiencias conjuntas dirigidas a la afición a lo largo de la temporada. Este patrocinio llega tras una de las mejores campañas recientes del Racing, que finalizó la temporada 2024/25 en quinta posición de LaLiga Hypermotion, clasificándose para el playoff de ascenso a Primera División y batiendo su récord histórico de abonados en la categoría de plata, con 18.001 carnés expedidos.

“Arrancar el curso con la confianza de una marca como Mahou es una gran noticia. Compartimos valores, visión y una forma de entender el deporte muy cercana a nuestra afición. Estamos seguros de que esta alianza nos permitirá seguir consolidando el proyecto que todos queremos para el Racing”, ha declarado Roberto González, director de Comunicación y portavoz del club.

Con esta asociación, Mahou Cinco Estrellas no solo amplía su presencia en el fútbol nacional, sino que también refuerza su compromiso local, apoyando a un club profundamente arraigado en Santander y Cantabria. En un momento de crecimiento para el Racing, esta colaboración fortalece el vínculo entre una marca con 135 años de historia que siempre ha estado cerca del fútbol y un equipo que representa el espíritu y la pasión de la afición.

Contenidos relacionados
Miu Miu y Loewe encabezan la lista de las marcas de moda más cool y deseadas según el Lyst Index
Alpina, la submarca de BMW renueva su logotipo y tendrá una nueva imagen
Las marcas de lujo lo saben: el crecimiento del sector no puede sostenerse únicamente con la clientela de alto poder adquisitivo
Más Leídos
La nueva inteligencia artificial de Google cambia las reglas del SEO y la visibilidad online para marcas y creadores de contenidos
La influencia del "Zero Clicks Search" y las nuevas Tendencias que vuelven a situar en el trono al correo electrónico y el Email Marketing
La nueva camiseta del FC Barcelona con el logo de la marca marca Kobe Bryant se lanza oficialmente
El impacto real de la IA en el marketing de pymes: más confianza, más horas, menos costes
¿Están realmente preparadas las empresas para que sus equipos y profesionales trabajen codo a codo con agentes de IA?
La iluminación LED del Bernabéu desilusiona: su aspecto actual no cumple las expectativas generadas y queda lejos de su potencial como soporte publicitario mundial
IA, Google y la nueva era de los negocios online: el futuro se debate en Alicante
WhatsApp retrasa la integración de publicidad en la Unión Europea hasta 2026 por exigencias de privacidad de datos
Continua Leyendo...
¿Está realmente la IA de Google transformando la búsqueda y mejorando la calidad de los clics orgánicos?
Miu Miu y Loewe encabezan la lista de las marcas de moda más cool y deseadas según el Lyst Index
Tendencias e innovaciones en Marketing y tecnología que encontraremos esperando tras la vuelta de las vacaciones de verano
McDonald's recupera ventas gracias a su masiva campaña de marketing con Minecraft
Contenidos Patrocinados
La evolución del talento en marketing digital: ¿Quiénes están liderando la reconversión profesional?
Tarea con fecha límite y KPI: ya es la mitad del éxito
De Google Maps a ChatGPT: la evolución del SEO local que ya afecta a tu negocio
Preparate para Amazon Prime Day 2025: vende, capta y posiciona tu marca
ADS
Promocionados
Cómo la tecnología eSIM está impulsando la expansión de las pequeñas empresas
Aprovecha el Prime Day para impulsar tu estrategia de marketing: 40 libros imprescindibles recomendados al mejor precio
Social Media Summer Camp: el evento online esencial para los profesionales de las redes sociales llega en Julio y es totalmente gratuito
Davante MEDAC, el mejor centro donde estudiar marketing digital