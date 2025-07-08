Mahou, nuevo patrocinador del Real Racing Club

Esta colaboración, vigente hasta la temporada 2026/27, une la calidad Cinco Estrellas de Mahou con un proyecto deportivo lleno de ambición y crecimiento

Mahou Cinco Estrellas anuncia su incorporación como cerveza oficial del Real Racing Club, en una colaboración que se extiende hasta la temporada 2026/27. Este acuerdo refuerza la apuesta de la marca por el fútbol nacional y supone la unión de dos referentes que comparten una misma ambición: seguir construyendo grandeza dentro y fuera del terreno de juego.

Mahou, una marca icónica con décadas vinculada al fútbol, da un nuevo paso al unirse a un club histórico como el Racing. Esta alianza es la unión natural entre una cerveza que lleva años impulsando el deporte y un equipo que forma parte del alma futbolística de nuestro país. Ambas entidades comparten una visión basada en la calidad, la pasión y el compromiso con la afición. Para Mahou, formar parte del Racing supone apoyar proyectos con ambición que contribuyen a hacer crecer el fútbol español.

“Mahou Cinco Estrellas lleva décadas acompañando a clubes y aficionados para hacer más grande el futbol español. Caminar de la mano del Racing es mucho más que un patrocinio: es unirnos a una afición histórica, a un club con identidad propia y a un proyecto que mira al futuro con ambición”, ha señalado Silvia Delgado, directora de Marketing de Mahou.

El acuerdo contempla la presencia de Mahou Cinco Estrellas en diferentes espacios de los Campos de Sport de El Sardinero y las Instalaciones Nando Yosu, así como la activación de experiencias conjuntas dirigidas a la afición a lo largo de la temporada. Este patrocinio llega tras una de las mejores campañas recientes del Racing, que finalizó la temporada 2024/25 en quinta posición de LaLiga Hypermotion, clasificándose para el playoff de ascenso a Primera División y batiendo su récord histórico de abonados en la categoría de plata, con 18.001 carnés expedidos.

“Arrancar el curso con la confianza de una marca como Mahou es una gran noticia. Compartimos valores, visión y una forma de entender el deporte muy cercana a nuestra afición. Estamos seguros de que esta alianza nos permitirá seguir consolidando el proyecto que todos queremos para el Racing”, ha declarado Roberto González, director de Comunicación y portavoz del club.

Con esta asociación, Mahou Cinco Estrellas no solo amplía su presencia en el fútbol nacional, sino que también refuerza su compromiso local, apoyando a un club profundamente arraigado en Santander y Cantabria. En un momento de crecimiento para el Racing, esta colaboración fortalece el vínculo entre una marca con 135 años de historia que siempre ha estado cerca del fútbol y un equipo que representa el espíritu y la pasión de la afición.