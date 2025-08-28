BBVA, nuevo patrocinador oficial de la San Diego Comic-Con Málaga

El patrocinio de la San Diego Comic-Con Málaga se enmarca en la estrategia de BBVA de entrar en el territorio de la cultura pop, un ámbito de gran relevancia para conectar con los jóvenes y establecer con ellos nuevas formas de relación. La alianza con este evento internacional de referencia refuerza la conexión entre sus valores —creatividad y comunidad— y el compromiso de BBVA de acompañar a los jóvenes en su camino en los momentos esenciales de su vida.

La elección de Málaga como sede de la primera Comic-Con fuera de Estados Unidos subraya el reconocimiento a la ciudad como motor cultural, tecnológico y empresarial con una gran proyección internacional. En este contexto, el evento se convierte en un espacio único para conectar con los jóvenes, acompañarlos en la comunidad donde comparten sus pasiones y trasladarles, al mismo tiempo, el compromiso de la entidad con su autonomía y con la construcción de su propia independencia financiera.

El apoyo de BBVA al evento también supone una apuesta por la ciudad de Málaga, polo de atracción de empresas, de inversión, de innovación y, cómo no, de eventos culturales, con la que BBVA mantiene un fuerte compromiso.

Málaga se ha consolidado como un hub cultural y tecnológico de referencia en Europa, con infraestructuras modernas, una conectividad internacional destacada y un entorno social dinámico que la proyectan como una de las capitales con mayor crecimiento y atractivo. Para BBVA, estar presente en la San Diego Comic-Con de Málaga significa alinearse con un ecosistema que representa innovación, apertura y creatividad, valores que forman parte de la identidad de la entidad y de su visión de futuro.

La San Diego Comic-Con de Málaga ofrecerá una programación de gran alcance con exposiciones, estrenos, paneles, concursos de cosplay y K-Dance, entre otras actividades, y prevé reunir a decenas de miles de asistentes en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA). Su impacto cultural y mediático lo convierte en un evento de referencia tanto para la ciudad como para el público joven al que BBVA dirige su propuesta.

“La San Diego Comic-Con de Málaga es mucho más que un evento cultural; es un espacio donde nacen ideas, se comparten pasiones y se construye comunidad. Y en BBVA queremos estar presentes acompañando a los jóvenes con herramientas que les ayuden a ganar autonomía y construir su propia historia de independencia financiera, con la libertad de elegir y crear su propio camino”, ha señalado Santiago de Sousa, head of Marketing, Design, Digital Sales & Behavioral Economics de BBVA en España.