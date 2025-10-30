Noticia Marketing deportivo

Heineken se convierte en patrocinador principal del Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2028 en Madrid
Tras una década de colaboración exitosa, las dos marcas globales han extendido su asociación mediante un acuerdo plurianual
Por Redacción - 5 Noviembre 2025

Heineken será patrocinador principal en mercados clave como España, Brasil, China, Reino Unido y Estados Unidos, además de socio de la F1 Fan Zone, elevando la experiencia de los aficionados a lo largo del calendario

La relación entre Heineken y la Fórmula 1 ha trascendido la mera publicidad para convertirse en una sinergia de experiencias compartidas y crecimiento mutuo que ya se extiende por casi una década. Ahora, esta exitosa colaboración global se intensifica y consolida a través de un nuevo acuerdo plurianual, proyectando un futuro donde la marca cervecera no solo sigue vinculada al deporte de élite, sino que se posiciona como una pieza fundamental en la elevación de la experiencia de los aficionados en puntos neurálgicos de la competición mundial. Este movimiento estratégico, anunciado el 5 de noviembre de 2025, subraya el compromiso de la compañía con la pasión del motorsport, buscando unir a las personas a través de la emoción de la carrera, tanto en el asfalto como en las celebraciones que la rodean.

El acuerdo recién firmado otorga a Heineken el rol de patrocinador principal en varias de las citas más destacadas del calendario de la Fórmula 1. Un hito significativo en esta renovación es la designación de la marca como patrocinador titular del Gran Premio de España que se celebrará en Madrid en 2028, marcando su huella en una de las pruebas más emblemáticas de la historia del deporte. A este patrocinio se suman otros mercados de relevancia internacional, como el Grande Prêmio de São Paulo en Brasil, el histórico circuito de Silverstone en el Reino Unido y los Grandes Premios de China y Las Vegas, donde la marca ya ejercía como titular. Esta expansión reafirma la visión de Heineken de convertirse en catalizador de momentos inolvidables para los seguidores en diversas culturas y latitudes.

Para inyectar una nueva dosis de entusiasmo a la afición, la compañía ha desvelado una iniciativa sin precedentes: el lanzamiento del primer abono de temporada del mundo en este deporte. Este pase, cuya adquisición resulta imposible mediante transacción económica, transformará el sueño de muchos seguidores en una realidad tangible para un afortunado ganador y su acompañante. Tendrán acceso garantizado a los veinticuatro Grandes Premios que conforman el calendario, cubriendo todos los gastos de viaje y alojamiento. Esta pieza, elaborada con fibra de carbono y remaches de precisión, no es solo un acceso, sino un símbolo que encapsula la velocidad, la artesanía y la profunda conexión que el deporte fomenta entre sus seguidores a lo largo de veinticuatro ciudades distintas. La figura de Brandon Burgess, conocido por su audaz intento de asistir a la totalidad de las carreras de 2025 con un presupuesto limitado mientras mantenía su vida laboral, se erige como el primer poseedor de este abono, personificando el espíritu de la afición incondicional. Un segundo abono se pondrá en juego durante el próximo año a través de una competición de alcance global, manteniendo viva la expectación.

La estrategia de Heineken va más allá del patrocinio de las carreras en sí mismas, enfocándose en enriquecer la experiencia colectiva. La F1 Fan Zone, presentada por Heineken 0.0, será uno de los epicentros donde los aficionados podrán reunirse y socializar en un ambiente festivo y seguro. Además, la marca llevará la adrenalina del Gran Circo a una audiencia global a través de una nueva asociación con F1 Arcade, incluyendo integraciones interactivas que permitirán a los seguidores experimentar la emoción de la velocidad de una manera novedosa. Este compromiso se complementará con activaciones en redes sociales y promociones constantes, cuyo objetivo es destacar la pasión de la comunidad de fans y cimentar la conexión entre ellos.

Mirando retrospectivamente a los casi diez años de alianza con la Fórmula 1, es evidente que Heineken ha utilizado esta plataforma global con una visión de responsabilidad y propósito. La campaña “When You Drive, Never Drink” ha sido un pilar central, con la marca destinando más del diez por ciento de sus presupuestos de medios a promover el consumo responsable y un cambio de actitud en la conducción. Asimismo, la presencia continua en eventos clave, como el Gran Premio de Las Vegas desde su inauguración, y la amplificación del espectáculo a través de la inclusión de figuras como DJ’s de renombre mundial, han redefinido la vivencia del fin de semana de carrera. Heineken se mantiene firme en su intención de celebrar a los aficionados, fomentando la socialización y ofreciendo una gama de opciones para disfrutar de la experiencia F1, incluyendo sus variedades Heineken, Heineken Silver y, por supuesto, el producto sin alcohol Heineken 0.0, alineándose con un mensaje de elección y celebración consciente. Como bien apunta Marta Moreno, de Heineken España, esta alianza busca crear experiencias inolvidables para una comunidad global que celebra la emoción y la conexión de un deporte tan especial.

