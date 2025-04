Del Descubrimiento a la Compra: Estrategias clave con las que empresas y marcas convierten la atención en Redes Sociales en Ventas

Las redes sociales se han convertido en un canal esencial para descubrir nuevos productos: el 51 % de los consumidores a nivel global afirma haber conocido una nueva marca o artículo a través de estas plataformas en los últimos seis meses. Sin embargo, lograr que ese descubrimiento se traduzca en una compra no siempre es sencillo. En este sentido, eMarketer destaca los datos de diferentes informes y estudios que ponen de manifiesto las tres estrategias clave para ayudar a las marcas a transformar el interés generado en redes sociales en ventas efectivas:

El boca a boca sigue siendo fundamental

Las reseñas y calificaciones se posicionan como el factor más influyente al momento de realizar compras a través de redes sociales, según indican más de la mitad de los consumidores en Estados Unidos. Estos elementos proporcionan una validación social inmediata, que genera confianza y credibilidad, especialmente en un entorno donde el usuario no puede interactuar físicamente con el producto. Las opiniones de otros compradores ofrecen una perspectiva realista sobre la calidad, el funcionamiento y la utilidad del artículo. Además, las recomendaciones personales, como las de amigos y familiares, también juegan un papel determinante en la toma de decisiones. Aunque el vínculo emocional y la cercanía influyen considerablemente, las opiniones de figuras públicas como influencers y celebridades también tienen impacto, particularmente entre audiencias más jóvenes o seguidores fieles que confían en su criterio y experiencia.

La autenticidad es un valor clave en este entorno de influencia digital. Los consumidores actuales valoran cada vez más el contenido transparente y honesto por encima del discurso promocional. Por ello, los creadores que muestran tanto los aspectos positivos como las limitaciones de un producto suelen ser percibidos como más confiables. Esta transparencia fortalece la relación con la audiencia y mejora la percepción de marca. Los contenidos que incluyen demostraciones detalladas, información técnica, comparativas y escenarios de uso real ayudan a los consumidores a visualizar el producto en su día a día, lo que genera mayor seguridad al momento de comprar. Además, este tipo de contenido informativo contribuye a reducir las devoluciones: muchos compradores afirman que tienden a quedarse con los productos adquiridos por recomendación de influencers, ya que sienten que tenían expectativas claras desde el principio.

Descuentos que impulsan decisiones

Las promociones especiales y los descuentos son potentes catalizadores de la decisión de compra en el entorno de las redes sociales. Para muchos consumidores, especialmente en momentos de incertidumbre económica o búsqueda de ahorro, estas ofertas representan una oportunidad valiosa para acceder a productos que de otro modo podrían considerar fuera de su presupuesto. Cerca de la mitad de los compradores reconoce que la existencia de un descuento o una promoción específica puede inclinar la balanza a favor de concretar la compra. Además, la percepción de estar obteniendo un “buen trato” genera una satisfacción inmediata, que refuerza la fidelidad hacia la marca o la plataforma que lo ofrece.

En entornos digitales altamente competitivos como TikTok Shop, el atractivo de precios bajos y promociones exclusivas cobra aún más relevancia. Estas plataformas no solo permiten una exposición masiva de los productos, sino que también convierten el proceso de compra en una experiencia interactiva y entretenida. Las ofertas relámpago, los cupones de descuento y las promociones por tiempo limitado son estrategias comunes que apelan directamente a la urgencia y al deseo de no “perderse la oportunidad”, lo cual impulsa muchas compras impulsivas. No obstante, el comportamiento del consumidor no siempre es inmediato: aunque algunos usuarios reaccionan de forma rápida ante una promoción, muchos otros necesitan más tiempo para evaluar su decisión. De hecho, una proporción considerable espera varios días o incluso semanas antes de realizar una compra, lo que destaca la importancia de mantener la presencia activa del producto en el feed y reforzar el mensaje a lo largo del tiempo. En este sentido, las marcas deben pensar en campañas sostenidas que acompañen al consumidor durante todo su proceso de decisión, desde el primer impacto hasta la conversión final.

Contenido que conecta

El video se ha consolidado como la herramienta más poderosa para mostrar cómo funciona un producto y cómo puede integrarse de forma natural en la vida cotidiana del consumidor. A diferencia de las imágenes estáticas o las descripciones escritas, el contenido audiovisual permite visualizar el producto en acción, comprender mejor sus características y beneficios, y generar una conexión emocional más directa con el espectador. Este formato no solo informa, sino que también entretiene y crea una experiencia inmersiva que puede acelerar la decisión de compra. En plataformas como TikTok, este efecto es aún más marcado: una gran cantidad de usuarios señala que descubren nuevas marcas y productos gracias a la forma en que se presentan visualmente en la plataforma. La posibilidad de ver el producto en uso real —en situaciones cotidianas, con personas reales— contribuye a generar confianza y credibilidad.

La relevancia del contenido desempeña un papel fundamental en su efectividad. No basta con que el video sea llamativo; debe resonar con las necesidades, gustos e intereses específicos del usuario. Los consumidores valoran especialmente aquellas recomendaciones que se sienten personalizadas, auténticas y alineadas con su estilo de vida. Además, la duración del video es un factor crítico para captar y mantener la atención en un entorno saturado de información. Un contenido demasiado largo puede resultar tedioso, mientras que uno demasiado corto podría no proporcionar los datos necesarios para tomar una decisión. Encontrar el equilibrio adecuado —con mensajes claros, demostraciones precisas y una narrativa coherente— es clave para generar impacto real. En conjunto, estos elementos convierten al video no solo en un canal de promoción, sino en un puente eficaz entre el interés inicial y la conversión en compra.

Para que las marcas conviertan el descubrimiento social en ventas reales, deben apostar por contenido auténtico, útil y visualmente impactante. Las reseñas sinceras, las demostraciones detalladas y los descuentos bien aplicados son las claves para transformar la curiosidad en acción de compra.