Las redes sociales se han convertido en una fuente primaria de información: Un 50% de usuarios adultos accede a ellas para conocer más sobre las marcas

Las redes sociales se han posicionado como una herramienta esencial no solo para comunicar, sino también para construir relaciones sólidas entre marcas y consumidores. Según el último informe elaborado por We Are Social en colaboración con Meltwater, la transformación digital continúa acelerándose a nivel global. Este 2025, la población mundial ha alcanzado los 8.200 millones de personas, de las cuales el 70,5% utilizan un teléfono móvil. Un total de 5.560 millones de personas están conectadas a Internet, lo que supone un crecimiento interanual de 136 millones de nuevos usuarios.

En este escenario, las redes sociales destacan como uno de los pilares fundamentales de la experiencia digital: 5.240 millones de identidades de usuarios están activas en plataformas sociales, lo que representa al 63,9 % de la población mundial. Este número ha crecido un 4,1% solo en el último año, sumando 206 millones de nuevas identidades. En el caso de España, las cifras llegan al 82,9%.

"Más allá de su uso como canal de entretenimiento, las redes sociales se han convertido en una fuente primaria de información sobre marcas y productos. Según el estudio, el 50% de los usuarios adultos acceden a estas plataformas con la intención explícita de conocer más sobre marcas" , explica Rudolf Rannegger, director general adjunto de MCI Spain & Portugal , agencia global de marketing y engagement.

Fidelizar al cliente a través de las redes sociales

El incremento en el tiempo que los usuarios dedican a la red, con una media que supera las seis horas diarias, revela un comportamiento cada vez más orientado a la conexión y la interacción. “Esto explica por qué las marcas que fomentan comunidades activas se encuentran en las redes sociales un terreno fértil para fortalecer el vínculo con sus audiencias” , asegura Rannegger. “Hoy, fidelizar al cliente implica generar comunidad, conversación y pertenencia”.

El directivo, además, destaca la importancia de diferenciar entre estrategias B2B y B2C en redes sociales. En entornos B2B el volumen de seguidores o interacciones suele ser más reducido, pero también más cualificado. “El valor está en la calidad del engagement y la utilidad del contenido, más allá de las métricas de alcance o viralidad, especialmente cuando hablamos de inbound marketing y generación de comunidad ” destaca.

Las estrategias actuales de fidelización ya no se limitan a recompensas puntuales, sino que buscan generar experiencias compartidas, contenido con propósito y un espacio donde los usuarios puedan sentirse parte de algo más grande . “Las marcas más exitosas no son necesariamente las que más publican, sino las que mejor escuchan, responden y co-crean”, añade el directivo.

La comunidad de marca no se limita al entorno digital: se proyecta en encuentros presenciales, activaciones creativas y experiencias inmersivas . "En este modelo, lo digital actúa como catalizador y puente hacia lo físico, creando conexiones emocionales auténticas. Desde retos virales hasta eventos interactivos, cada punto de contacto contribuye a reforzar la relación entre la marca y su comunidad" , expone Rudolf.