Travel Ads llega a TikTok para revolucionar la publicidad turística y los anuncios de hoteles y agencias de viajes
Las agencias y hoteles españoles aprovechan el auge del vertical de viajes de TikTok para multiplicar las reservas en 2025.

Por Redacción - 30 Septiembre 2025

La llegada de Travel Ads en TikTok marca un punto de inflexión decisivo en la publicidad turística, transformando la plataforma, antes vista principalmente como un motor de inspiración, en un canal de conversión directa y altamente eficaz.

Esta nueva solución publicitaria, impulsada por la inteligencia artificial de Smart+, se presenta en el momento justo, capitalizando el vertiginoso crecimiento del vertical de viajes, que ya se erige como uno de los más pujantes dentro de la aplicación. Los datos internos, revelados en este mes de septiembre de 2025, son elocuentes: dos tercios de los usuarios lo consideran su principal fuente de inspiración para planificar sus escapadas, y lo que es más relevante para el sector, la propensión a reservar tras una búsqueda en TikTok se multiplica por 2,6. La espontaneidad y la autenticidad del contenido de viaje en formato vertical se convierten así en el eslabón clave que une el deseo de descubrir con la acción de reservar.

La arquitectura de Travel Ads está diseñada para eliminar fricciones en el camino del cliente, unificando la emoción del descubrimiento con la funcionalidad de la reserva. Esta herramienta se alimenta del modelo de intención de viaje de TikTok y de la integración de catálogos de productos de los anunciantes, permitiendo una personalización de las creatividades a una escala sin precedentes. La tecnología Smart+ actúa como el cerebro de la campaña, automatizando desde la configuración inicial hasta la optimización de la entrega, y lo hace con el objetivo de servir anuncios hiperrelevantes que pasan casi inadvertidos para el usuario. Esta fusión entre lo orgánico y lo pagado es precisamente lo que eleva el valor de la propuesta, ya que el contenido publicitario se siente como una recomendación más dentro del flujo infinito de la pestaña "Para ti", tal y como explica David Hoctor, director de verticales de viajes y gaming de TikTok en Estados Unidos, al señalar que "cada deslizamiento puede ser un paso hacia la conversión".

La formalidad en el sector se mantiene, pero la narrativa se humaniza gracias al formato. Los anunciantes tienen a su disposición una panoplia de formatos ricos en visuales y dinámicos, capaces de mostrar hoteles, rutas de vuelo y destinos de forma inmersiva. Se puede optar por vídeos únicos, donde un clip principal se acompaña de "tarjetas de viaje" personalizadas con información crucial como el nombre del alojamiento, la ruta o el precio, añadiendo una capa de utilidad inmediata a la inspiración visual. Alternativamente, los formatos de carrusel o de vídeo de catálogo se construyen de manera semiautomática a partir de los propios feeds de producto del anunciante, garantizando que el mensaje sea siempre coherente con la disponibilidad y el precio actual. Esta capacidad de generar anuncios a granel, manteniendo la relevancia individualizada, es un cambio paradigmático.

El verdadero juego estratégico reside en el desafío directo a los gigantes tradicionales de la publicidad de viajes, como Google y Meta. Al integrar las señales de intención de compra que se generan en la fase de inspiración con la conexión directa a los catálogos y sistemas de reserva, TikTok se posiciona para influir en las etapas más tempranas y, por tanto, más impactantes, de la planificación de un viaje.

El ecosistema de Meta y, sobre todo, el tradicionalmente dominador Google, basado en la búsqueda activa y la intención manifiesta, se encuentran ahora con un competidor que capta al viajero en una fase de "demanda latente" o "descubrimiento", donde la curiosidad se convierte en reserva por el impacto emocional de un vídeo.

Este movimiento reconfigura el lucrativo mercado publicitario del turismo, especialmente en regiones como España, donde el contenido de viaje en la plataforma ha crecido un 52% en lo que va de 2025 respecto al año anterior, y donde un significativo 78% de los usuarios europeos afirma que la plataforma les ha inspirado para organizar una escapada. Las marcas españolas del sector, con la playa y las escapadas urbanas liderando las preferencias de los usuarios, encuentran aquí un vehículo potente para amplificar su oferta, convirtiendo la visualización de un vídeo cautivador en un clic directo hacia la formalización de una aventura.

