El retrato de la infancia hiperconectada: el 80% de los niños en redes sociales antes de la adolescencia
Por Redacción - 12 Noviembre 2025

La conexión digital ha trascendido la mera herramienta educativa o comunicativa para convertirse en una dimensión inherente a la vida del menor en España. Según los datos, un 80% de los niños de 10 y 11 años, justo en la transición de la educación Primaria, ya dispone de una cuenta activa en alguna red social, desafiando a menudo las edades mínimas establecidas por las propias plataformas.

Esta precocidad no es un hecho aislado, sino que está íntimamente ligada a la creciente dotación tecnológica personal: más de la mitad de los alumnos de quinto y sexto de Primaria ya gestionan su propio teléfono móvil, una cifra que se dispara hasta el 86% al cruzar la barrera de los doce años. Este acceso temprano no solo redefine los hábitos de socialización, sino que impone una nueva capa de complejidad en la crianza, obligando a padres y educadores a navegar por territorios que hace apenas una década eran desconocidos. La preocupación se centra no solo en el acceso, sino en el uso que se hace del mismo, ya que la disponibilidad constante del dispositivo y la falta de supervisión adecuada pueden ser factores de riesgo determinantes en la seguridad y el desarrollo psicosocial.

La metamorfosis del ocio: de la interacción a la dedicación a tiempo parcial

La intensidad con la que los jóvenes se sumergen en el universo digital evidencia que las redes sociales y los videojuegos han dejado de ser un pasatiempo ocasional para convertirse en una actividad que absorbe una parte considerable de su tiempo libre. Los datos recientes revelan que uno de cada cinco niños dedica más de diez horas a las plataformas sociales solo durante el fin de semana, una cifra que asciende al 4,7% de la población estudiantil cuando se habla de dedicar más de treinta y cinco horas semanales a los videojuegos, superando en muchos casos lo que sería una jornada laboral adulta. Esta dedicación no se limita al consumo pasivo. La cultura de los creadores de contenido ha calado hondo, inspirando a la nueva generación: mientras que un 79,2% sigue a influencers, un significativo 7,8% ya está activamente inmerso en la creación de material, vislumbrando una posible vía profesional o de autoafirmación a través de la viralidad. Esta ambición digital, aunque legítima, requiere un seguimiento adulto que module las expectativas y proteja al menor de las presiones inherentes a la exposición pública constante y la búsqueda incansable de la aprobación digital.

La prevención ante el riesgo y la autocrítica parental

La vulnerabilidad digital de los menores, si bien persiste, muestra signos de una conciencia social más profunda, lo que sugiere que las campañas de sensibilización están comenzando a surtir efecto, aunque con resultados desiguales. Las cifras sobre la exposición a riesgos digitales graves han experimentado una ligera caída, con el sexting pasivo y las propuestas sexuales online registrando descensos. No obstante, la red sigue siendo un espacio que requiere máxima cautela, como demuestra el hecho de que plataformas de contenido para adultos con predominio sexual, como OnlyFans, sean conocidas por la inmensa mayoría de los adolescentes, e incluso que un 1,8% de los menores de dieciséis años reconozca tener una cuenta propia, saltándose deliberadamente las regulaciones de edad.

Resulta crucial abordar la brecha entre la alfabetización digital de los jóvenes y la de sus figuras de referencia. Los hábitos de los adultos ejercen una influencia directa en el uso que los menores hacen de la tecnología: casi una cuarta parte de los alumnos observa a sus padres consultando compulsivamente el móvil durante las comidas familiares. Reconocer que la educación digital es un camino bidireccional, donde los adultos deben modelar un uso responsable, es el pilar fundamental para mitigar los peligros y fomentar un desarrollo digital saludable y consciente en la generación que hoy se conecta de manera tan precoz y constante.

