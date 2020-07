PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

Cuando hace unos años Facebook se lanzó a intentar hacerse con el mercado del vídeo, se lanzó a una ofensiva. Sus movimientos intentaban hacerse con los youtubers, buscando robar a quienes eran estrellas de las que hasta ese momento era la gran reina indiscutible del mercado del vídeo. Si quieres hacerte con un hueco en el mercado que ya está más o menos asentado, la clave está en hacerte con quienes lideran ese segmento. Por ello, Facebook intentó hacerse con las estrellas de YouTube y llevárselas a su territorio.

El movimiento de Facebook no ha acabado con el éxito de YouTube ni ha propiciado una migración masiva. De hecho, sobre los vídeos en Facebook se puede decir, como su estado para las relaciones, que es "complicado". Sin embargo, la maniobra de intentar robar estrellas para triunfar sigue en el manual de operaciones. Ahora, Facebook está intentando replicarla con los tiktokers.

TikTok era hasta hace unos meses una red social para adolescentes a la que las marcas prestaban poca o nula atención. Al fin y al cabo, no se entendía muy bien si no se estaba en la adolescencia y tampoco estaba claro que no fuese a ser una de tantas de esas grandes promesas (como Snapchat) que al final no fueron tanto.

En este momento, sin embargo, la cosa se ve un tanto distinta. Durante los meses del confinamiento, Tiktok creció de forma masiva y sus estrellas han sido los creadores de algunos de los virales de los meses del coronavirus. Las empresas están, por tanto, empezando a prestar atención.

A eso hay que sumar algo que ya ocurrió en su momento con Snapchat. Las demás redes sociales se están fijando en lo que les funciona y están más que dispuestas a copiarlo. Snapchat fue el motor del boom de las stories. TikTok podría traer la emergencia de un nuevo formato de contenidos.

Captando estrellas para impulsar Reels

Instagram presentaba hace unos meses Reels, su alternativa a TikTok. Es su respuesta, como las Stories lo fueron a Snapchat, y está intentando impulsarlo. Lo hace, como ha podido saber The Wall Street Journal, captando a las estrellas de TikTok. Su casa madre, Facebook, está ofreciendo, según el Journal, incentivos financieros a los usuarios más populares de TikTok para que empleen Reels, ese servicio nuevo.

Reels, aunque se conocía su existencia, no está todavía en el mercado: el lanzamiento será en Estados Unidos y en otros países seleccionados en un mes. Contar ya con usuarios con tirón le dará una visibilidad distinta a empezar de cero. Según el Journal, Facebook espera que logre tracción en su primera semana gracias a los contenidos exclusivos para su plataforma de creadores muy populares. Con ello, también querrían evitar el fiasco que fue en su momento Lasso.

Facebook ha reconocido en declaraciones al diario económico que han mantenido contactos con creadores en los países en los que Reels está siendo probada. Nada más.

Poco se sabe de cuánto valor económico tienen esos incentivos, aunque TikTok no se está quedando de brazos cruzados. Como recuerdan en el Journal, la plataforma ha usado la publicidad en Facebook e Instagram a lo largo de los últimos años para captar nuevos usuarios y, ahora, acaba de anunciar un fondo de 200 millones de dólares destinado a los creadores que producen contenidos en su red, para ayudarlos con un extra de ingresos a que sigan produciendo contenidos (siempre, claro, que sean exclusivos).