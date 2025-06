Europa se salva por ahora: WhatsApp no introducirá publicidad ni anuncios hasta 2026 debido a la estricta normativa de privacidad europea

WhatsApp no introducirá publicidad en Europa hasta 2026, una decisión directamente ligada a las rigurosas normativas de protección de datos que imperan en la región. Esta situación subraya el peso del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que impone límites significativos al uso de información personal y a la implementación de estrategias publicitarias dirigidas. La directriz europea, diseñada para salvaguardar la privacidad de los ciudadanos, representa un obstáculo considerable para la estrategia comercial global de Meta, la empresa matriz de WhatsApp. La compañía, ante este escenario, ha optado por la prudencia, aplazando sus planes de monetización publicitaria en el continente.

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda, el organismo regulador clave para muchas de las grandes tecnológicas en Europa, ha sido informada por Meta sobre la postergación de la medida. Des Hogan, comisario de la agencia irlandesa, confirmó que el nuevo modelo publicitario no se lanzará en el mercado de la Unión Europea antes de 2026. Esta confirmación se produce en un contexto de diálogo continuo entre la empresa y las autoridades de privacidad, buscando resolver las inquietudes que han surgido respecto a la compatibilidad de los anuncios con la estricta legislación europea. La postergación afecta no solo a los estados miembros de la Unión Europea, sino también a países como Noruega, Islandia y Liechtenstein, que adoptan regulaciones de protección de datos similares. De este modo, usuarios en España, Francia, Alemania e Italia, entre otros, podrán seguir disfrutando de una experiencia sin publicidad en WhatsApp durante, al menos, los próximos dos años.

Las dudas sobre la privacidad constituyen el eje central de este retraso. Al anunciarse la inminente llegada de anuncios a WhatsApp, diversas asociaciones y expertos en protección de datos manifestaron su inquietud ante la posibilidad de que Meta pudiera utilizar los datos de los usuarios para personalizar la publicidad, especialmente mediante la combinación de información de Facebook, Instagram y WhatsApp. Max Schrems, presidente del Centro Europeo de Derechos Digitales, ha sido categórico al señalar que, desde su perspectiva, Meta estaría infringiendo la legislación europea si vincula datos entre plataformas y rastrea a los usuarios con fines publicitarios sin su consentimiento explícito. La preocupación de las autoridades radica en la capacidad de Meta para aprovechar su vasto ecosistema de aplicaciones y así recolectar y analizar datos personales, lo que podría derivar en una dirección de anuncios cada vez más específica.

Mientras Europa espera, Meta avanza en otros mercados con su estrategia de monetización. El modelo publicitario que WhatsApp planea implementar en el resto del mundo se inspira en las dinámicas ya establecidas por Instagram en sus historias y en Facebook. Los anuncios se integrarán principalmente en dos espacios: los canales promocionados y la pestaña de estados. En el primer caso, al explorar los canales, los usuarios encontrarán recomendaciones de canales que han pagado para aparecer en posiciones destacadas dentro del directorio, facilitando el descubrimiento de contenido relevante. Por otro lado, los anuncios en los estados se presentarán de forma similar a las historias de Instagram, intercalándose tras un determinado número de publicaciones de contactos. Es importante destacar que, según la compañía, la publicidad se ubicará en un espacio diferenciado, evitando cualquier interferencia con los chats privados o grupales.

Adicionalmente a la publicidad, WhatsApp planea introducir la opción de suscripciones mensuales en ciertos canales. Esta funcionalidad, inicialmente destinada a un grupo selecto de administradores, permitirá la monetización de contenido exclusivo para los seguidores más comprometidos. Los administradores tendrán la libertad de establecer precios fijos, y Meta ha asegurado que no aplicará comisiones sobre estos ingresos, salvo las tarifas correspondientes a terceros como Apple o Google. Estas características se irán implementando de manera gradual, siempre bajo la premisa de la compañía de no vender ni compartir los números de teléfono con los anunciantes. Asimismo, se ha enfatizado que los mensajes personales, las llamadas y los grupos no serán utilizados para determinar los anuncios que un usuario pueda visualizar, buscando así disipar las preocupaciones sobre la privacidad de las comunicaciones.