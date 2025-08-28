Noticia Publicidad online

Perplexity frena los nuevos acuerdos publicitarios y se adentra en un periodo de profunda reevaluación estratégica de su modelo de negocio de IA

Por Redacción - 10 Octubre 2025

El movimiento estratégico de Perplexity para pausar la firma de nuevos acuerdos publicitarios ha encendido las alarmas en el sector de la inteligencia artificial y el periodismo, revelando una profunda reevaluación interna sobre la dirección futura de la compañía.

Esta decisión, lejos de ser un simple ajuste operativo, apunta a una crisis de identidad en cuanto a la monetización y el posicionamiento de la plataforma en un mercado que se percibe cada vez más exigente. La salida de su jefe de publicidad en septiembre de 2025 subraya esta incertidumbre, dejando tras de sí un vacío que expone la falta de una estrategia publicitaria cohesionada y probada, a pesar del optimismo inicial que rodeó sus planes para integrar anuncios en su experiencia de búsqueda conversacional. Este paso atrás sugiere que las primeras pruebas con ubicaciones publicitarias, concebidas como una alternativa a los modelos de Google, no han logrado consolidar una base de ingresos significativa ni una propuesta de valor clara para los anunciantes, quienes ahora observan la situación con notable cautela.

La tensión se centra en cómo conciliar su acelerado crecimiento en consultas de usuarios, que proyecta alcanzar cifras astronómicas para 2026, con una estructura de ingresos sostenible que no socave su propuesta de valor. Perplexity, a diferencia de gigantes como OpenAI, ha abogado por un modelo de reparto de ingresos publicitarios con los editores, presentándose como el "amigo" de los publishers en la era de la IA, en lugar de recurrir a acuerdos de licencia directa para el entrenamiento de sus modelos.

Este enfoque, que busca compensar a los medios por la utilización de su contenido, se ha materializado en alianzas con grupos de prensa de calado, incluyendo acuerdos con Gannett y otros siete grandes grupos internacionales anunciados a principios de octubre de 2025. Sin embargo, la implementación de este modelo, particularmente a través de su navegador con IA, Comet Plus, ha generado dudas significativas. Existe una opacidad persistente sobre la métrica de compensación y la claridad en la distribución del fondo publicitario prometido, lo que mantiene una atmósfera de escepticismo entre los profesionales del sector.

La coyuntura actual obliga a Perplexity a definir con urgencia si su identidad reside primordialmente en ser un motor de búsqueda avanzado, una herramienta de asistencia con IA, o una plataforma de distribución de contenido periodístico. La ambigüedad en su producto, particularmente con las suscripciones "Pro" que han sido cuestionadas por no permitir explícitamente el uso comercial a pesar de su nombre, añade otra capa de confusión que dificulta atraer tanto a usuarios como a socios. El cese temporal de nuevos pactos publicitarios se convierte en un tiempo muerto crucial para que la dirección de la compañía reajuste su visión, priorizando una arquitectura de ingresos que sea transparente, escalable y, fundamentalmente, justa con los creadores de contenido. El desafío reside en transformar la promesa de ser un socio equitativo para los medios en una realidad económica tangible, mitigando las preocupaciones sobre la viabilidad de un modelo que depende de la adopción masiva de un navegador especializado y de la credibilidad en sus mecanismos de reparto.

Este replanteamiento es crucial para la supervivencia y el éxito a largo plazo de Perplexity. La compañía debe establecer con precisión cómo se insertará la publicidad en su ecosistema sin degradar la experiencia conversacional de la IA que la distingue. Se necesita una narrativa clara que justifique su propuesta publicitaria, y que la distinga claramente de la publicidad tradicional de búsqueda, posiblemente enfocándose en soluciones de branding más integradas y menos intrusivas, aprovechando su base de usuarios de adopción temprana y tecnológicamente avanzados.

Solo a través de una redefinición valiente y transparente de su modelo de negocio, Perplexity podrá superar el actual bache estratégico y asegurar su lugar como un actor relevante y sostenible en la intersección del periodismo, la búsqueda y la inteligencia artificial. La formalización de acuerdos económicos con claridad meridiana será el termómetro que mida su verdadero compromiso con la sostenibilidad del ecosistema informativo que tanto necesita de fuentes contrastadas en la era de la IA.

Contenidos relacionados
El desafío europeo a Meta y cómo la ley de protección de datos redefine la publicidad personalizada en Facebook e Instagram
La llegada de la publicidad al cloud gaming de Microsoft: un movimiento estratégico tras el reciente incremento de precio de Xbox Game Pass Ultimate
Meta monetiza la conversación con IA: Los diálogos de chatbots, el nuevo motor de la publicidad hiperpersonalizada
Más Leídos
El 93% de los profesionales del marketing digital se enfrenta a importantes barreras para implementar con éxito estrategias GEO
Madrid se convierte en el epicentro del donut: la visión detrás de la apertura estratégica de Krispy Kreme en España
El SEO ha cambiado para siempre: es hora de aceptarlo y adaptarse para mantenerse visible y construir autoridad
A los consumidores les encanta que las marcas les regalen cosas: el poder inagotable del sampling
La integración de la IA en la publicidad nos obliga a replantearnos lo que significa ser un publicista en el siglo XXI
La IA Agéntica podría convertirse en la mayor amenaza existencial al imperio del comercio electrónico de Amazon
La profesionalización del creador de contenido redefine el futuro laboral de las generaciones más jóvenes
El fin de la "publicidad del miedo" pondrá límites a la manipulación emocional
Continua Leyendo...
Convergencia de Gigantes y Talento en la Quinta Edición de MadBlue 2025
La alquimia de la conexión: construyendo grandes marcas con pulso humano y que los consumidores aman
La segunda ola: Exlantis y Lepas, las nuevas marcas chinas de Chery que asaltan el mercado automovilístico español
Cómo el nuevo Brand Pulse Report de YouTube utiliza la IA multimodal para rastrear cada mención de marca en vídeo
Contenidos Patrocinados
El protagonismo creciente de los Códigos QR en las estrategias de marketing, experiencias de marca y ecommerce
La evolución del talento en marketing digital: ¿Quiénes están liderando la reconversión profesional?
Tarea con fecha límite y KPI: ya es la mitad del éxito
De Google Maps a ChatGPT: la evolución del SEO local que ya afecta a tu negocio
ADS
Promocionados
El renacer del marketing directo: cómo el buzoneo segmentado está marcando la diferencia en la era digital
La IA reinventa el PDF: el fin de una era para el documento digital y el comienzo de una nueva interacción inteligente
Digitalización desde cero: Aprende a atraer clientes con marketing digital
El SEO: el canal de adquisición más rentable y menos aprovechado que todo eCommerce debería priorizar para aumentar ventas