La diversidad generacional como factor clave para el éxito en marketing y eventos

La convergencia de distintas generaciones en el ámbito corporativo ya no es un fenómeno casual, sino una estrategia consciente y deliberada que define el éxito en la industria del marketing experiencial.

Esta diversidad se ha convertido en una ventaja competitiva clave, manifestándose en un enriquecedor intercambio de perspectivas y habilidades. La amalgama de experiencias que cada grupo aporta se erige como un motor de innovación esencial para diseñar propuestas que conecten de forma auténtica con audiencias cada vez más heterogéneas y exigentes.

La visión de la directora general de la agencia, Sandrine Castres, enfatiza que esta variedad generacional es una necesidad intrínseca para un sector que debe interactuar con un amplio abanico de perfiles. En un mismo evento, pueden coincidir un ejecutivo boomer, una figura influyente de la Generación Z y un experto técnico millennial. Por lo tanto, contar con un equipo que comprende y empatiza con las particularidades de cada grupo es fundamental para generar propuestas que sean verdaderamente inclusivas y efectivas. Esta composición del equipo, que se alinea con los datos demográficos laborales en España, permite que la inteligencia colectiva de la compañía esté en sintonía con el público al que atiende, lo que se traduce en una mayor pertinencia y resonancia de los proyectos.

La integración de estas generaciones fomenta un flujo constante de habilidades y visiones. Los profesionales con más trayectoria de la Generación X y los baby boomers aportan una sólida visión estratégica, resiliencia y un profundo conocimiento de los procesos. A su vez, los millennials y la Generación Z inyectan una agilidad digital innata, una creatividad que rompe esquemas y una marcada conciencia sobre la sostenibilidad y el propósito de marca, elementos que son cada vez más decisivos para el público contemporáneo.

Tal como señala Ingrid Gómez, Sustainability Coordinator de la agencia, la sostenibilidad debe ser el eje central de cualquier diseño de evento, y las nuevas generaciones, con su sensibilidad hacia el impacto social y ambiental, impulsan la integración de estas consideraciones en cada fase de un proyecto, creando experiencias que no solo conectan, sino que también dejan una huella positiva.

Este enfoque multigeneracional capacita a las organizaciones para no solo adaptarse, sino anticiparse a las transformaciones del mercado. La capacidad de atraer a la Generación Z, por ejemplo, se logra mediante el diseño de campañas que combinan la interacción digital con experiencias físicas gamificadas, reconociendo su necesidad de autenticidad y dinamismo. Para Albert García, Sales Strategy & Enablement Manager de la empresa, el éxito en ventas se fundamenta en la capacidad de generar conexiones genuinas, y las nuevas generaciones buscan marcas con un propósito real. Trabajar con equipos de diferentes edades es crucial, ya que los profesionales más experimentados aportan una visión estratégica a largo plazo que equilibra la velocidad de los mercados actuales con una planificación sólida.

Aunque la gestión de la diversidad generacional presenta desafíos como la conciliación de diferentes expectativas y estilos de comunicación, las empresas pueden superarlos con iniciativas que promueven la inclusión. Ejemplos de buenas prácticas incluyen formaciones intergeneracionales para mejorar la comunicación, el diseño de entornos colaborativos y una flexibilidad en los formatos de trabajo. Un liderazgo auténtico y el diálogo constante son elementos clave para que cualquier organización prospere en este contexto diverso.