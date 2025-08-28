Cupra recibe el premio a la trayectoria publicitaria destacando su crecimiento imparable como marca

Los Premios a la Eficacia, galardones que reconocen la labor de la industria de la comunicación comercial en España, celebraron una nueva edición este 18 de septiembre en el emblemático Teatro Real de Madrid, marcando un hito al reconocer la trayectoria y el impacto de figuras y marcas que han redefinido el sector. Estos premios, otorgados por el Club de Jurados de la Asociación Española de Anunciantes (aea) y con la asesoría de SCOPEN, son un barómetro de la innovación y el éxito en un ámbito tan exigente como la publicidad. La ceremonia no solo sirvió para condecorar a los triunfadores, sino para reflexionar sobre los pilares que sustentan la eficacia: la creatividad, la audacia estratégica y, sobre todo, la capacidad de conectar con el público de forma significativa. Los reconocimientos especiales de la noche fueron para Cupra, por su notable trayectoria publicitaria; Rafa Antón, por su legado profesional en la creatividad; Adriana Domínguez, por su liderazgo transformador en Adolfo Domínguez; y Sergio García, como una promesa de la estrategia menor de 41 años. Cada uno de estos galardonados representa un hilo narrativo distinto, pero todos convergen en la misma idea: la publicidad, cuando se hace con intención y propósito, es una poderosa fuerza de cambio y crecimiento.

El galardón a la Trayectoria Publicitaria de una Marca fue a parar a Cupra, un reconocimiento que subraya un caso de estudio único en la industria. La marca ha logrado, en apenas cinco años, un ascenso meteórico. Nacida como una submarca deportiva de SEAT, se ha transformado en una entidad independiente, aspiracional y global. Este éxito no se ha basado en la casualidad, sino en una estrategia publicitaria audaz que ha cimentado un imaginario propio basado en el diseño, la innovación y una actitud desafiante. La marca ha sabido diferenciarse en el saturado mercado de la automoción, generando un valor económico real que se traduce en un crecimiento exponencial en ventas y un sólido reconocimiento global. La clave, según Ignasi Prieto y Patrick Sievers, directivos de la marca, reside en la decisión de enfocarse en crear una marca de valor y no de volumen, apoyándose en un talento creativo fuerte y en la asociación con el deporte como generador de valor y esfuerzo. Este premio es una prueba de que, con una visión clara y una ejecución impecable, es posible construir una marca poderosa desde cero.

Por su parte, Rafa Antón, socio fundador de CHINA y director creativo Global de LLYC, recibió el premio a la Trayectoria Profesional, un justo homenaje a una de las mentes más brillantes y creativas de la publicidad española contemporánea. La influencia de Antón va mucho más allá de los premios que ha cosechado; se mide en la capacidad de redefinir el rumbo de marcas, de crear plataformas de comunicación inolvidables y de encontrar caminos inesperados, siempre con un enfoque en resultados tangibles. Su espíritu emprendedor y su capacidad de adaptación a los constantes cambios del sector son un modelo a seguir. En un discurso cargado de emotividad y humildad, Antón hizo un llamado a reconocer a todos aquellos que trabajan detrás de la escena, a los “secundarios” que, con su labor, contribuyen al éxito de los demás. Su mensaje resonó profundamente en el auditorio al enfatizar que “todos somos secundarios en la trayectoria de alguien” y que es crucial cultivar un espíritu de aprendizaje y perseverancia para construir marcas que, más allá de vender, “aporten cierta belleza al mundo”.

El premio al CEO o máximo ejecutivo de una compañía fue para Adriana Domínguez, de Adolfo Domínguez, un reconocimiento que honra su apuesta por la transformación desde la innovación y la sostenibilidad. Bajo su liderazgo, la marca ha logrado un cambio generacional notable, rejuveneciendo su público y experimentando un crecimiento significativo tanto en el mercado español como en su expansión internacional. Adriana Domínguez destacó el valor intangible de las marcas, un activo difícil de medir en las empresas cotizadas, pero fundamental para el éxito a largo plazo. Su visión ha demostrado que los valores y atributos de una marca son el verdadero motor de negocio. El galardón es un testimonio de la dedicación a la sostenibilidad y la calidad de autor, pilares que han permitido a la compañía evolucionar y conectar con una nueva generación de consumidores. La distinción es un espaldarazo a un liderazgo que va más allá de las cifras y se centra en la construcción de un legado de valor.

Finalmente, el premio Sub 41 fue para Sergio García, Strategy director de PS21, una figura que ya se ha consolidado como un “pura sangre de la estrategia”. A pesar de su juventud, su trabajo ha sido fundamental para impulsar el reconocimiento de PS21 como un referente en la industria. Su enfoque, que combina una creatividad arriesgada con una sólida investigación, ha dado lugar a campañas exitosas con un impacto directo en las ventas y un alto valor para las marcas. García, con una humildad que resalta su profesionalismo, expresó sentirse con el síndrome del impostor, un sentimiento común entre quienes logran un reconocimiento tan temprano en su carrera. No obstante, su discurso reafirmó que el premio no es solo suyo, sino de una cultura de trabajo donde la creatividad y la estrategia son inseparables. Hizo hincapié en que la eficacia no se basa en fórmulas mágicas, sino en la obsesión por entender y medir si los objetivos se han conseguido, un enfoque que lo ha llevado a investigar, aprender y devolver algo valioso a la industria. La distinción es un claro indicativo de que el futuro de la comunicación comercial está en manos de jóvenes talentos que priorizan la coherencia y la rigurosidad.