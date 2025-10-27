Festival AMAPRO 2025 premia a las agencias, universidades y marcas que marcaron tendencia

Más de 400 invitados, conformados por marcas, agencias y profesionales del marketing promocional en México

El Festival AMAPRO 2025, organizado por la Asociación Mexicana de Agencias de Promociones (AMAPRO), reafirmó su papel como el encuentro más relevante de la industria del marketing promocional en México y Latinoamérica.

El evento reunió a agencias, marcas, especialistas, creativos y profesionales de la comunicación bajo un programa que combinó conferencias, paneles, premiaciones y espacios de networking. Se ofrecieron foros de alto nivel para reflexionar sobre la transformación continua del sector, la evolución del consumidor y las nuevas dinámicas del ecosistema digital.

Durante la jornada, se llevaron a cabo paneles temáticos que exploraron las tendencias más disruptivas del marketing actual: De la calle al click – el nuevo motor de compra en tiempo real; Instant everything: cómo la inmediatez está reescribiendo al marketing y desafiando la logística; Whatsapp 360: dinámicas que convierten y generan demanda; y Marketing con alma mexa: del corazón de México al corazón del consumidor – cómo las marcas transforman identidad en conexión.

Estos espacios permitieron a expertos dialogar sobre cómo la tecnología, los canales emergentes, la inmediatez y el componente emocional de la marca se articulan para generar vínculos reales y duraderos con los consumidores.

El Festival AMAPRO 2025 también contó con el valioso apoyo de marcas aliadas y patrocinadores estratégicos como Mendel, Skydropx, Concepto Móvil, Spakio, Caja Popular Mexicana, Oriens, Plural MKT y Ramma.

Ganadores Festival AMAPRO 2025

La gala de premiación del Festival AMAPRO 2025 reconoció a los talentos, agencias y marcas que marcaron tendencia durante el año. Entre los galardonados destacan:

Premio de la Prensa: Agencia Catorce Días, caso: “Amazon Vive Latino 2025”, cliente: Amazon México

Marca del Año: WINIS

Premio a la Excelencia: PikNik

Agencia del Año: ACHE

Categoría Trial Promotion

Oro: Agencia Point Group, caso: Super UV Festivales, cliente: Super UV

Plata: Agencia Pauta Creativa, caso: Renueva tu ropa y tu pasión con más, cliente: MÁS

Bronce: Agencia PikNik, caso: Estación Amazon, cliente: Amazon

Categoría Loyalty Promotion

Oro: Agencia BLCK, caso: Energy Tracks LTH, cliente: Baterías LTH

Plata: Agencia Monkey Marketing Lab, caso: Club COMEX, cliente: Club COMEX

Bronce: Agencia Pauta Creativa, caso: De cara a la Victoria, cliente: Coca-Cola

Categoría Activaciones In Store

Oro: Agencia Pauta Creativa, caso Blue Loops, cliente: Kelanova

Plata: Agencia Catorce Días, caso: Marvel Oxxo Coca-Cola, cliente: Coca-Cola

Bronce: Agencia Pauta Creativa, caso: Renueva tu ropa y tu pasión por la Selección. Gana con más, cliente: MÁS

Categoría Traffic Building

Oro: Agencia Tolka Estudio, caso: Amazon Prime CCXP, cliente: Amazon Prime Video

Plata: Agencia Ache, caso: Tenderos TV, cliente: Marlboro Crafted

Bronce: Agencia Ache, caso: Destino Uber, cliente: Uber

Categoría Marketing Omnicanal

Oro: Agencia Cognos Marketing, caso: Adidas Stand - Grupo de Facebook, cliente: Adidas

Plata: Agencia Pauta Creativa, caso Blue Loops, cliente: Kellanova

Bronce: Agencia Future Group, caso: Pedigree 35 Años, cliente: Pedigree

Categoría Shopper Experience

Oro: Agencia Licuadora Group, caso:Nexus Room, cliente: Penguin Random House

Plata: Agencia Pauta Creativa, caso: Blue Loops, cliente: Kellanova

Bronce: Agencia Madison, caso: Sin Sabritas No Hay Partido, cliente: Sabritas

Categoría Innovación en Promociones

Oro: Agencia Ache, caso: The Booking Album, cliente: Bahidorá

Plata: Agencia Ache, caso: TenderosTV, cliente: Marlboro Crafted

Bronce: Agencia BLCK, caso: Energy Tracks LTH, cliente: Baterías LTH

Categoría Product Visibility & Merchandising

Oro: Agencia Ache, caso: The Booking Album, cliente: Bahidorá

Plata: Agencia Madison, caso: Sin Sabritas No Hay Partido, cliente: Sabritas

Bronce: Agencia Madison, caso: Poder de Jugar / El Sabor de Ganar, cliente: Emperador

Categoría Evento de Experiencia de Marca Consumo Masivo y Gran Público.

Oro: Agencia Catorce Días, caso: Amazon Vive Latino 2025, cliente: Amazon México

Plata: Agencia Tolka Estudio, caso: Amazon Prime CCXP, cliente: Amazon Prime Video

Bronce: Agencia Joy Brands, caso: Panzaland Fest, cliente: Panzaland

Categoría Evento de Experiencia de Marca - Estilo de Vida

Oro: Agencia Ache, caso: The Booking Álbum, cliente: Bahidorá

Plata: Agencia Mutis Agencia, caso: Yellowstone - La Experiencia, cliente: Paramount+

Bronce: Agencia Piknik, caso: Estación Amazon, cliente: Amazon

Categoría Evento de Experiencia de Marca – Servicios y Soluciones

Oro: Agencia Gideas, caso: Rally Financiero Santander, cliente: Santander

Plata: Agencia Licuadora Group, caso: Racing Team: Duracell Partnership Williams Racing F1, cliente: Duracell

Bronce: Agencia Point Group, caso: De La Pista A La Cancha, cliente: Telcel

Categoría Diseño de Stands Comerciales

Oro: Agencia Cognos Marketing, caso: Stand Caja De Calzado Adidas, cliente: Adidas

Plata: Agencia Cooperativa Marketing, caso: El Mix Más Sabroso Del Flow Fest, cliente: New Mix

Bronce: Agencia Piknik, caso: HSBC Abierto Mexicano De Tenis, cliente: HSBC

Categoría Ambientación Experiencial

Oro: Agencia Catorce Días, caso: Amazon Vive Latino 2025, cliente: Amazon México

Plata: Agencia Piknik, caso: Estación Amazon, cliente: Amazon

Bronce: Agencia Madison, caso: Celebremos La Vida Con Maizena®, cliente: Maizena

Categoría Eventos Corporativos, Ferias, Exposiciones, Convenciones y Congresos

Oro: Agencia Piknik, caso: Mazda Mtc, cliente: Mazda

Plata: Agencia Hat Mkt, caso: Bachoco Presente En Foodex Japón. “Una Propuesta Mexicana, Que Habló El Idioma Global”, cliente: Bachoco

Bronce: Agencia Hat Mkt, caso: Nutrición Con Propósito. De México, Para El Mundo: Plma 2024, cliente: Bachoco

Categoría Evento de Lanzamiento

Oro: Agencia Ache, caso: Paradise: The Untrue Experience, cliente: Disney Plus

Plata: Agencia Ache, caso: Hilando Historias: Pedro Páramo, cliente: Netflix México

Bronce: Agencia Catorce Días, caso: Marvel Cinépolis Coca-Cola, cliente: Coca-Cola

Categoría Amplificación Digital

Oro: Agencia Catorce Días, caso: Winis Font, cliente: Winis

Plata:Agencia Ache, caso: Tenderostv, cliente: Marlboro Crafted

Bronce: Agencia Ache, caso: The Booking Album, cliente: Bahidorá

Categoría Aplicación de Inteligencia Artificial

Oro: Agencia República Digital, caso: Blizzard® Fest, cliente: Dairy Queen®

Categoría Marketing Digital Integral

Oro: Agencia Catorce Días, caso: Winis Font, cliente: Winis

Plata: Agencia Smile Pill, caso: Generación Sol, cliente: Fer-In-Sol, Tri-Vi-Sol Y Poly-Vi-Sol

Bronce: Agencia Smile Pill, caso: Lanzamiento Strictly Curls Flex Gel, cliente: Marc Anthony True Professional

Categoría Influencer Marketing

Oro: Agencia Ache, caso: The Booking Album, cliente: Bahidorá

Plata: Agencia Blck, caso: Misión Sazón Sukarne, cliente: Sukarne

Bronce: Agencia Ache, caso: Tenderos TV, cliente: Marlboro Crafted

Categoría Desarrollo de Sitios Web y aplicaciones

Oro: Agencia Grupo McTree, caso: Digital On Boarding Experience, cliente: Revlon

Plata: Agencia Cerezo Marketing, caso: IA Cmkt Tool, cliente: Cerezo Marketing

Bronce: Agencia Teran, caso: Bachoco en el mundo digital, cliente: Bachoco

Categoría Innovación Tecnológica

Oro: Agencia República Digital, caso: Blizzard® Fest, cliente: Dairy Queen®

Plata: Agencia Licuadora Group, caso: Racing Team: Duracell Partnership Williams Racing F1, cliente: Duracell

Categoría Responsabilidad Social

Oro: Agencia PikNik, caso HSBC Abierto Mexicano de Tenis, cliente: HSBC

Plata: Agencia Momentum WG, caso: Los Héroes del Barrio, cliente: ZORRO

Bronce: Agencia Licuadora Group, caso: Somos la Conexión que Une a México, cliente: STRM Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana

Categoría Evento de Marketing Social

Oro: Agencia Licuadora Group, caso: Somos la Conexión que Une a México, cliente: STRM Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana

Plata: Agencia Teran, caso: Eco Charolas Bachoco, cliente: Bachoco

Categoría Desarrollo de Oficina y Staff

Oro: Agencia PikNik, caso: Mazda MTC, cliente: Mazda

Plata: Agencia Licuadora Group, caso: Racing Team: Duracell Partnership Williams Racing F1, cliente: Duracell

Bronce: Agencia Cerezo Marketing, caso: Minsa Team Pro, cliente: MINSA México

Categoría Formación y Empowerment de Promotores/Vendedores

Oro: Agencia PikNik, caso: Mazda MTC, cliente: Mazda

Plata: Agencia Cognos Marketing, caso: Que se te prenda el foco con Schneider Electric, cliente: Schneider Electric

Bronce: Agencia Ache, caso: Destino UBER, cliente: Uber

Durante la ceremonia de premiación también se reconoció a las universidades que participaron con proyectos destacados, reflejando el talento y la creatividad de las nuevas generaciones que impulsan el futuro del marketing promocional en México:

Ganadores Jóvenes Creativos Festival AMAPRO 2025

McDonald’s

Dream Team – Universidad Anáhuac Querétaro | Representante: Jair Eloy Láscarez Domínguez Eclipse MKT – Universidad La Salle | Representante: Enrique Alfredo Ortega Córdova Lobitas – Universidad Iberoamericana | Representante: Silvia Josefina González Martínez

Hey Banco

Panax Team – UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Representante: Silvia Josefina González Martínez Equipo 3 Friday – Universidad de Monterrey | Representante: Fernando Rafael Mateos Menchaca Equipo 2 Tuesday – Universidad de Monterrey | Representante: Fernando Rafael Mateos Menchaca

Grupo Taurus

Punto Cero – Universidad La Salle | Representante: Enrique Alfredo Ortega Córdova Raíz Creativa – Universidad Iberoamericana | Representante: Silvia Josefina González Martínez Equipo 2 Friday – Universidad de Monterrey | Representante: Fernando Rafael Mateos Menchaca

Grupo Chipilo

Publistars – UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Representante: Silvia Josefina González Martínez La Imagen de la Belleza – Universidad Iberoamericana | Representante: Silvia Josefina González Martínez Panteras – Universidad Panamericana | Representante: Karen Jimena Mojica Alvarado

Grupo Anderson’s (Harry’s)

Publicrush – Universidad La Salle | Representante: Enrique Alfredo Ortega Córdova Deenos + Merca – Universidad Anáhuac México | Representante: Paola Frank Parra Kaleido – Universidad Intercontinental | Representante: Lorena Morán Sámano

Marca: Alimentos y Botanas

AD & JK – UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Representante: Silvia Josefina González Martínez Equipo 4 Tuesday – Universidad de Monterrey | Representante: Fernando Rafael Mateos Menchaca Cumbres – Universidad Intercontinental | Representante: Lorena Morán Sámano

Estos reconocimientos celebran la creatividad, estrategia, ejecución e impacto del trabajo promocional en México, reflejando la diversidad y especialización del talento en la industria.

“El Festival AMAPRO 2025 deja claro que este segmento es un motor clave del marketing contemporáneo y que tiene un gran futuro. Felicitamos a todas las agencias, marcas, universidades y profesionales participantes, y confiamos en que las ideas, conexiones y aprendizajes generados en esta edición sigan impulsando el crecimiento del sector en México y Latinoamérica”, señaló Sharahí Zamudio, presidenta de la AMAPRO.

Con esta edición, el Festival AMAPRO reafirma su compromiso de seguir siendo el punto de encuentro donde la creatividad, la estrategia y la innovación se cruzan para construir el futuro del marketing.