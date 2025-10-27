Festival AMAPRO 2025 premia a las agencias, universidades y marcas que marcaron tendencia
28 Octubre 2025
Más de 400 invitados, conformados por marcas, agencias y profesionales del marketing promocional en México
El Festival AMAPRO 2025, organizado por la Asociación Mexicana de Agencias de Promociones (AMAPRO), reafirmó su papel como el encuentro más relevante de la industria del marketing promocional en México y Latinoamérica.
El evento reunió a agencias, marcas, especialistas, creativos y profesionales de la comunicación bajo un programa que combinó conferencias, paneles, premiaciones y espacios de networking. Se ofrecieron foros de alto nivel para reflexionar sobre la transformación continua del sector, la evolución del consumidor y las nuevas dinámicas del ecosistema digital.
Durante la jornada, se llevaron a cabo paneles temáticos que exploraron las tendencias más disruptivas del marketing actual: De la calle al click – el nuevo motor de compra en tiempo real; Instant everything: cómo la inmediatez está reescribiendo al marketing y desafiando la logística; Whatsapp 360: dinámicas que convierten y generan demanda; y Marketing con alma mexa: del corazón de México al corazón del consumidor – cómo las marcas transforman identidad en conexión.
Estos espacios permitieron a expertos dialogar sobre cómo la tecnología, los canales emergentes, la inmediatez y el componente emocional de la marca se articulan para generar vínculos reales y duraderos con los consumidores.
El Festival AMAPRO 2025 también contó con el valioso apoyo de marcas aliadas y patrocinadores estratégicos como Mendel, Skydropx, Concepto Móvil, Spakio, Caja Popular Mexicana, Oriens, Plural MKT y Ramma.
Ganadores Festival AMAPRO 2025
La gala de premiación del Festival AMAPRO 2025 reconoció a los talentos, agencias y marcas que marcaron tendencia durante el año. Entre los galardonados destacan:
- Premio de la Prensa: Agencia Catorce Días, caso: “Amazon Vive Latino 2025”, cliente: Amazon México
- Marca del Año: WINIS
- Premio a la Excelencia: PikNik
- Agencia del Año: ACHE
Categoría Trial Promotion
- Oro: Agencia Point Group, caso: Super UV Festivales, cliente: Super UV
- Plata: Agencia Pauta Creativa, caso: Renueva tu ropa y tu pasión con más, cliente: MÁS
- Bronce: Agencia PikNik, caso: Estación Amazon, cliente: Amazon
Categoría Loyalty Promotion
- Oro: Agencia BLCK, caso: Energy Tracks LTH, cliente: Baterías LTH
- Plata: Agencia Monkey Marketing Lab, caso: Club COMEX, cliente: Club COMEX
- Bronce: Agencia Pauta Creativa, caso: De cara a la Victoria, cliente: Coca-Cola
Categoría Activaciones In Store
- Oro: Agencia Pauta Creativa, caso Blue Loops, cliente: Kelanova
- Plata: Agencia Catorce Días, caso: Marvel Oxxo Coca-Cola, cliente: Coca-Cola
- Bronce: Agencia Pauta Creativa, caso: Renueva tu ropa y tu pasión por la Selección. Gana con más, cliente: MÁS
Categoría Traffic Building
- Oro: Agencia Tolka Estudio, caso: Amazon Prime CCXP, cliente: Amazon Prime Video
- Plata: Agencia Ache, caso: Tenderos TV, cliente: Marlboro Crafted
- Bronce: Agencia Ache, caso: Destino Uber, cliente: Uber
Categoría Marketing Omnicanal
- Oro: Agencia Cognos Marketing, caso: Adidas Stand - Grupo de Facebook, cliente: Adidas
- Plata: Agencia Pauta Creativa, caso Blue Loops, cliente: Kellanova
- Bronce: Agencia Future Group, caso: Pedigree 35 Años, cliente: Pedigree
Categoría Shopper Experience
- Oro: Agencia Licuadora Group, caso:Nexus Room, cliente: Penguin Random House
- Plata: Agencia Pauta Creativa, caso: Blue Loops, cliente: Kellanova
- Bronce: Agencia Madison, caso: Sin Sabritas No Hay Partido, cliente: Sabritas
Categoría Innovación en Promociones
- Oro: Agencia Ache, caso: The Booking Album, cliente: Bahidorá
- Plata: Agencia Ache, caso: TenderosTV, cliente: Marlboro Crafted
- Bronce: Agencia BLCK, caso: Energy Tracks LTH, cliente: Baterías LTH
Categoría Product Visibility & Merchandising
- Oro: Agencia Ache, caso: The Booking Album, cliente: Bahidorá
- Plata: Agencia Madison, caso: Sin Sabritas No Hay Partido, cliente: Sabritas
- Bronce: Agencia Madison, caso: Poder de Jugar / El Sabor de Ganar, cliente: Emperador
Categoría Evento de Experiencia de Marca Consumo Masivo y Gran Público.
- Oro: Agencia Catorce Días, caso: Amazon Vive Latino 2025, cliente: Amazon México
- Plata: Agencia Tolka Estudio, caso: Amazon Prime CCXP, cliente: Amazon Prime Video
- Bronce: Agencia Joy Brands, caso: Panzaland Fest, cliente: Panzaland
Categoría Evento de Experiencia de Marca - Estilo de Vida
- Oro: Agencia Ache, caso: The Booking Álbum, cliente: Bahidorá
- Plata: Agencia Mutis Agencia, caso: Yellowstone - La Experiencia, cliente: Paramount+
- Bronce: Agencia Piknik, caso: Estación Amazon, cliente: Amazon
Categoría Evento de Experiencia de Marca – Servicios y Soluciones
- Oro: Agencia Gideas, caso: Rally Financiero Santander, cliente: Santander
- Plata: Agencia Licuadora Group, caso: Racing Team: Duracell Partnership Williams Racing F1, cliente: Duracell
- Bronce: Agencia Point Group, caso: De La Pista A La Cancha, cliente: Telcel
Categoría Diseño de Stands Comerciales
- Oro: Agencia Cognos Marketing, caso: Stand Caja De Calzado Adidas, cliente: Adidas
- Plata: Agencia Cooperativa Marketing, caso: El Mix Más Sabroso Del Flow Fest, cliente: New Mix
- Bronce: Agencia Piknik, caso: HSBC Abierto Mexicano De Tenis, cliente: HSBC
Categoría Ambientación Experiencial
- Oro: Agencia Catorce Días, caso: Amazon Vive Latino 2025, cliente: Amazon México
- Plata: Agencia Piknik, caso: Estación Amazon, cliente: Amazon
- Bronce: Agencia Madison, caso: Celebremos La Vida Con Maizena®, cliente: Maizena
Categoría Eventos Corporativos, Ferias, Exposiciones, Convenciones y Congresos
- Oro: Agencia Piknik, caso: Mazda Mtc, cliente: Mazda
- Plata: Agencia Hat Mkt, caso: Bachoco Presente En Foodex Japón. “Una Propuesta Mexicana, Que Habló El Idioma Global”, cliente: Bachoco
- Bronce: Agencia Hat Mkt, caso: Nutrición Con Propósito. De México, Para El Mundo: Plma 2024, cliente: Bachoco
Categoría Evento de Lanzamiento
- Oro: Agencia Ache, caso: Paradise: The Untrue Experience, cliente: Disney Plus
- Plata: Agencia Ache, caso: Hilando Historias: Pedro Páramo, cliente: Netflix México
- Bronce: Agencia Catorce Días, caso: Marvel Cinépolis Coca-Cola, cliente: Coca-Cola
Categoría Amplificación Digital
- Oro: Agencia Catorce Días, caso: Winis Font, cliente: Winis
- Plata:Agencia Ache, caso: Tenderostv, cliente: Marlboro Crafted
- Bronce: Agencia Ache, caso: The Booking Album, cliente: Bahidorá
Categoría Aplicación de Inteligencia Artificial
- Oro: Agencia República Digital, caso: Blizzard® Fest, cliente: Dairy Queen®
Categoría Marketing Digital Integral
- Oro: Agencia Catorce Días, caso: Winis Font, cliente: Winis
- Plata: Agencia Smile Pill, caso: Generación Sol, cliente: Fer-In-Sol, Tri-Vi-Sol Y Poly-Vi-Sol
- Bronce: Agencia Smile Pill, caso: Lanzamiento Strictly Curls Flex Gel, cliente: Marc Anthony True Professional
Categoría Influencer Marketing
- Oro: Agencia Ache, caso: The Booking Album, cliente: Bahidorá
- Plata: Agencia Blck, caso: Misión Sazón Sukarne, cliente: Sukarne
- Bronce: Agencia Ache, caso: Tenderos TV, cliente: Marlboro Crafted
Categoría Desarrollo de Sitios Web y aplicaciones
- Oro: Agencia Grupo McTree, caso: Digital On Boarding Experience, cliente: Revlon
- Plata: Agencia Cerezo Marketing, caso: IA Cmkt Tool, cliente: Cerezo Marketing
- Bronce: Agencia Teran, caso: Bachoco en el mundo digital, cliente: Bachoco
Categoría Innovación Tecnológica
- Oro: Agencia República Digital, caso: Blizzard® Fest, cliente: Dairy Queen®
- Plata: Agencia Licuadora Group, caso: Racing Team: Duracell Partnership Williams Racing F1, cliente: Duracell
Categoría Responsabilidad Social
- Oro: Agencia PikNik, caso HSBC Abierto Mexicano de Tenis, cliente: HSBC
- Plata: Agencia Momentum WG, caso: Los Héroes del Barrio, cliente: ZORRO
- Bronce: Agencia Licuadora Group, caso: Somos la Conexión que Une a México, cliente: STRM Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana
Categoría Evento de Marketing Social
- Oro: Agencia Licuadora Group, caso: Somos la Conexión que Une a México, cliente: STRM Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana
- Plata: Agencia Teran, caso: Eco Charolas Bachoco, cliente: Bachoco
Categoría Desarrollo de Oficina y Staff
- Oro: Agencia PikNik, caso: Mazda MTC, cliente: Mazda
- Plata: Agencia Licuadora Group, caso: Racing Team: Duracell Partnership Williams Racing F1, cliente: Duracell
- Bronce: Agencia Cerezo Marketing, caso: Minsa Team Pro, cliente: MINSA México
Categoría Formación y Empowerment de Promotores/Vendedores
- Oro: Agencia PikNik, caso: Mazda MTC, cliente: Mazda
- Plata: Agencia Cognos Marketing, caso: Que se te prenda el foco con Schneider Electric, cliente: Schneider Electric
- Bronce: Agencia Ache, caso: Destino UBER, cliente: Uber
Durante la ceremonia de premiación también se reconoció a las universidades que participaron con proyectos destacados, reflejando el talento y la creatividad de las nuevas generaciones que impulsan el futuro del marketing promocional en México:
Ganadores Jóvenes Creativos Festival AMAPRO 2025
McDonald’s
- Dream Team – Universidad Anáhuac Querétaro | Representante: Jair Eloy Láscarez Domínguez
- Eclipse MKT – Universidad La Salle | Representante: Enrique Alfredo Ortega Córdova
- Lobitas – Universidad Iberoamericana | Representante: Silvia Josefina González Martínez
Hey Banco
- Panax Team – UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Representante: Silvia Josefina González Martínez
- Equipo 3 Friday – Universidad de Monterrey | Representante: Fernando Rafael Mateos Menchaca
- Equipo 2 Tuesday – Universidad de Monterrey | Representante: Fernando Rafael Mateos Menchaca
Grupo Taurus
- Punto Cero – Universidad La Salle | Representante: Enrique Alfredo Ortega Córdova
- Raíz Creativa – Universidad Iberoamericana | Representante: Silvia Josefina González Martínez
- Equipo 2 Friday – Universidad de Monterrey | Representante: Fernando Rafael Mateos Menchaca
Grupo Chipilo
- Publistars – UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Representante: Silvia Josefina González Martínez
- La Imagen de la Belleza – Universidad Iberoamericana | Representante: Silvia Josefina González Martínez
- Panteras – Universidad Panamericana | Representante: Karen Jimena Mojica Alvarado
Grupo Anderson’s (Harry’s)
- Publicrush – Universidad La Salle | Representante: Enrique Alfredo Ortega Córdova
- Deenos + Merca – Universidad Anáhuac México | Representante: Paola Frank Parra
- Kaleido – Universidad Intercontinental | Representante: Lorena Morán Sámano
Marca: Alimentos y Botanas
- AD & JK – UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Representante: Silvia Josefina González Martínez
- Equipo 4 Tuesday – Universidad de Monterrey | Representante: Fernando Rafael Mateos Menchaca
- Cumbres – Universidad Intercontinental | Representante: Lorena Morán Sámano
Estos reconocimientos celebran la creatividad, estrategia, ejecución e impacto del trabajo promocional en México, reflejando la diversidad y especialización del talento en la industria.
“El Festival AMAPRO 2025 deja claro que este segmento es un motor clave del marketing contemporáneo y que tiene un gran futuro. Felicitamos a todas las agencias, marcas, universidades y profesionales participantes, y confiamos en que las ideas, conexiones y aprendizajes generados en esta edición sigan impulsando el crecimiento del sector en México y Latinoamérica”, señaló Sharahí Zamudio, presidenta de la AMAPRO.
Con esta edición, el Festival AMAPRO reafirma su compromiso de seguir siendo el punto de encuentro donde la creatividad, la estrategia y la innovación se cruzan para construir el futuro del marketing.