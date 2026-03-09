El Festival La Lluna presenta al jurado de su XIV edición

ComunitAD, la Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunitat Valenciana, ha presentado esta mañana, en la sede de la Asociación Española de la Anunciantes (AEA), en Madrid, al jurado de la XIV edición del Festival La Lluna,el festival regional más importante de España. Este año, el festival, se celebrará el 12 de junio y contará con una nueva sede, el Roig Arena.

El certamen ya ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas. La primera fase finaliza el 19 de abril y la segunda fase estará abierta del 20 de abril al 3 de mayo. Como es seña de identidad en el Festival La Lluna, la composición del jurado se rige por la máxima excelencia y un rigor técnico incuestionable. Un jurado multidisciplinar compuesto por 11 profesionales, líderes en sus áreas. En esta edición, el panel de expertos ha sido configurado bajo la metodología y el asesoramiento de Scoopen, garantizando una selección equilibrada y de alto nivel que representa a todos los actores del ecosistema publicitario. El jurado que decidirá las piezas ganadoras de esta edición es el formado por:

Agencias creativas: Pablo Torreblanca, founder & director creativo de Pingüino, Vic Sintes, senior creative de GUT Madrid, Manuel Estellés, director creativo de WAM y Catalina Hibbert, directora creativa de Publicis

Planner: David Rodríguez, planner de APG.

CEO´s / directores generales: Manuel Arranz, socio fundador de Coyote y Astrid Altadill, Co-founder & Managing director de This is Odd.

Anunciantes/Premios Eficacia: Patricia Varella, creative director de Polaroid y Sergio Gutiérrez, director de marketing de CaixaBank.

Diseño/Agencia branding: Patricia Arias, founding partner de Brandfor.

Jabo García Janini, presidente de ComunitAD ha asegurado que “la XIV edición llega con importantes novedades, entre ellas el cambio de fecha, ya que se celebrará el próximo 12 de junio, y una nueva sede, el Roig Arena. Queremos que La Lluna forme parte de los grandes emblemas de València. Además, tras la gala nos trasladaremos a la playa para continuar la celebración en Veles e Vents. La publicidad está viviendo un momento muy positivo en la Comunitat Valenciana, lo que permite que las nuevas empresas cuenten con referentes sólidos en los que inspirarse. Desde ComunitAD trabajamos para impulsar un sector más competitivo, fomentando que las agencias sean no solo más creativas, sino también mejores empresas. Asimismo, es fundamental generar oportunidades para el talento joven. Ofrecer salidas profesionales a los estudiantes contribuye a que puedan desarrollar su carrera sin tener que salir de su entorno, fortaleciendo así el ecosistema local”.

Por su parte, Silvia Bajo, directora de la AEA, ha comentado que “queremos agradecer a La Lluna su presencia un año más aquí. Para nosotros es especialmente significativo por los vínculos que mantenemos desde hace tiempo con este proyecto. En la Comunitat Valenciana existe un creciente interés por trabajar también desde la eficacia, entendiendo que un buen trabajo creativo debe ir acompañado de resultados que impulsen el negocio. He tenido la oportunidad de formar parte del jurado durante varios años y es una experiencia muy enriquecedora, ya que permite conocer de cerca el nivel y la calidad del mercado publicitario. Es especialmente interesante comprobar el talento que se desarrolla más allá de Madrid y Barcelona”.

Se espera que este año haya 300 inscripciones, 40 agencias y 120 anunciantes. El periodo de votaciones del jurado se realizará del 6 al 21 de mayo y la sesión de palmarés el 27 de mayo “este día solo el jurado sabrá quienes son los premiados y esto es una de las cosas que más nos gusta de la gala, que nadie sabe nada. Es una gala muy emocionante, ilusionante y divertida”, ha comentado Marisa Pérez, directora del Festival La Lluna.

La creatividad de la XIV edición la ha realizado la agencia ganadora del año pasado, Rosebud, con el lema Con los pies en La Lluna. La gala de entrega de premios se celebrará en el Roig Arena, el recinto tecnológico más avanzado de Europa, ofreciendo una experiencia inmersiva a la altura de las grandes producciones internacionales. Y la celebración posterior se realizará en el Veles e Vents.