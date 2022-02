Qué esperar de la edición 2022 del Mobile World Congress

La historia del Mobile World Congress (MWC) de los últimos años ha estado muy vinculada a la de la pandemia global de coronavirus y sus efectos en la vida cotidiana y en las decisiones de las empresas.

La edición de 2020 estuvo manteniéndose hasta el último momento, porque España parecía todavía ajena a la crisis sanitaria y su cancelación fue el primer síntoma de alerta. La de 2021 buscaba ser ya una edición más cercana a la normalidad, pero se tuvo que mover al verano y contó con la ausencia de muchas grandes marcas. En las proyecciones que se hacían entonces, la de 2022 se esperaba ya como la edición de la feria en un mundo post-covid pero el impacto de la variante ómicron llevó a pensar que volvería a verse afectada por la pandemia.

El calendario previsto se ha mantenido. El MWC ha vuelto a sus fechas habituales pre-covid y está ya a la vuelta de la esquina. El próximo lunes 28 de febrero, el congreso abrirá sus puertas en Barcelona y las mantendrá abiertas hasta el próximo 3 de marzo. Las notas de prensa del organismo organizador hablan de que se hablará de conectividad o de emprendimiento. La gran pregunta es si esta edición del Mobile se parecerá ya más a la de 2019 o seguirá siendo una de esas cosas a medio gas de los años pandémicos.

¿Debemos esperar que se mantenga la normalidad pandémica o encontrarnos ya una experiencia de vuelta a la vida de siempre?

Las previsiones para la feria

Las proyecciones de la GSMA son optimistas. El organismo espera que este año tengan entre 40.000 y 60.000 asistentes a la feria, lo que supondría doblar la cifra de visitantes con las que se cerró el año pasado. Aun así, la cantidad seguirá estando muy lejos de las cifras de récord con las que cerró el evento en 2019, cuando contó con 109.000 asistentes.

Otro medidor importante para determinar si la feria es o no el éxito pre-covid está en las reservas hoteleras y los precios de las estancias. Lo habitual, antes de la pandemia, es que la capacidad hotelera estuviese al 100% y que los precios se disparasen de forma abrumadora.

En esta edición de 2022, se ronda el 78% de ocupación y los precios han subido, aunque no tanto como era habitual. "El MWC se está notando en la capacidad hotelera, pero de momento no es un cambio radical, tal y como había sido en ediciones anteriores previas a la pandemia", explicaba hace unos días a la prensa especializada en turismo el CEO de eBooking.com, Toni Raurich. Los restaurantes esperan hacer la mitad de caja de la que hacían en un año normal al hilo del Mobile, lo que ven como una señal de que aún no se han recuperado por completo las cosas.

Eso sí, el 85% de espacio ferial está ya reservado. La GSMA habla de que en 2022 se ocupará "tres veces más espacio" frente a 2021. Y, aunque algunas compañías han ido anunciando que no participarán todavía (es el caso de Sony y Lenovo), otras sí han confirmado que estarán, incluyendo algunos de los pesos pesados de la feria. Huawei, que en las pasadas ediciones era uno de los grandes polos de atracción del Mobile, ha confirmado que participará este año.

Algunas de las marcas que cancelaron en la edición del año pasado, como Deutsche Telekom, Ericsson, Intel o Google, sí estarán en esta.

A qué deben prestar atención los marketeros

Lo que ocurra en el Mobile es importante para los marketeros por dos razones clave. La primera es que lo que el éxito - o fracaso, todo está por ver - de la convocatoria dirá sobre la comodidad de las personas y de las empresas con las ferias y congresos físicos y a gran escala. Será una llave para ver bien en qué fase se está ya de la vida post-pandémica.

La segunda razón estará, como siempre, en los temas que protagonizarán la agenda. Más allá de los nuevos móviles y de los elementos de redes, el cuánto se hable del 5G o del metaverso ayudará a los marketeros a comprender hacia dónde va el futuro próximo.