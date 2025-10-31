Inspiration Day 2025 del CMM: Si no construyes tu narrativa, la IA lo hará por ti

El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) ha convocado a más de 200 profesionales del sector en su V edición del evento anual “Inspiration Day” 2025, un foro que se ha erigido como un auténtico laboratorio de posibilidades para las mentes más resilientes y adaptativas del marketing.

Bajo el lema “Mentes en beta”, el encuentro celebrado en València el pasado 20 de noviembre, ha puesto el foco en la necesidad de abrazar la innovación constante y el aprendizaje a partir del error, en una era donde la tecnología, los canales de comunicación y las expectativas del consumidor se transforman a una velocidad vertiginosa. La presidenta del CMM, Eva Prieto, ha articulado la misión del evento al destacar que su objetivo es proveer a los profesionales de fuentes de inspiración halladas en aquellos que demuestran una agilidad superior para descifrar el contexto y no rehúyen el riesgo inherente a la innovación estratégica.

La jornada ha desvelado cinco pilares estratégicos de éxito, extraídos directamente de los casos de estudio de compañías referentes como pinchaaqui.es, IVI, Veneno Concept, Issaline y Amstel (Heineken), que ilustran cómo las marcas están forjando nuevas vías de visibilidad y conexión auténtica con sus audiencias. Uno de los debates centrales giró en torno al papel crucial de la Inteligencia Artificial Generativa, una tecnología que, según David Marenyà, Head of SEO/PPC & UX Consultant de pinchaaqui.es, está transformando radicalmente la visibilidad digital y, consecuentemente, la reputación de las marcas.

Marenyà ha enfatizado que la IA actúa hoy como un filtro ineludible entre las organizaciones y las personas, por lo que influir en su narrativa se ha vuelto una tarea prioritaria para los equipos de marketing. En sintonía con esta visión, Víctor Rodríguez, CEO de pinchaaqui.es, ha advertido de que la credibilidad corporativa depende ahora de la capacidad de proveer a esta tecnología de información clara, coherente y verificable, sentenciando que "si no construyes tu narrativa, la IA lo hará por ti, y quizá no como quieres". Este nuevo paradigma exige a las empresas tomar un rol proactivo para asegurar que su relato corporativo se mantenga fidedigno a través de este canal tecnológico.

En contraposición a la vanguardia tecnológica, otras marcas han encontrado un poderoso motor de crecimiento en el retorno a sus raíces más profundas. Tal es el caso de IVI, cuya directora de Marketing y Comunicación, Isabel María, ha compartido la exitosa estrategia de reposicionamiento en València basada en reafirmar su origen y ADN valenciano –pionero, valiente y disruptivo– como referente internacional en reproducción asistida. Este ejercicio no ha sido un mero gesto nostálgico, sino un movimiento estratégico que ha permitido a la clínica reactivar su propósito fundacional, afianzar su liderazgo y, fundamentalmente, reconectar con la sociedad valenciana, demostrando que el "orgullo de pertenencia" es una palanca de crecimiento tangible.

Esta idea de la identidad como ancla también resuena en el enfoque de Amstel, donde Ainoa de Olazábal, Brand Manager España, ha detallado la estrategia 'Feta de germanor' que buscó dotar a la marca de un rol activo en la reconstrucción económica y anímica de la región tras la DANA. El objetivo central fue movilizar el espíritu valenciano de solidaridad, demostrando que las marcas tienen la capacidad de ir más allá de la comunicación para ofrecer un acompañamiento real, reforzando su reputación al participar de un movimiento colectivo que se traduce en ayuda material.

La construcción de una comunidad fuerte y leal, incluso antes de que la actividad comercial se materialice, ha demostrado ser otra de las rutas maestras hacia el éxito.

Alejandra Merit, creadora de Veneno Concept, ha desgranado cómo logró generar un profundo deseo y establecer una marca sólida antes de abrir las puertas de su local físico. Su caso es un testimonio elocuente sobre el poder del storytelling, donde el proceso de gestación del negocio —una fusión de gastronomía y cultura— se transformó en una historia atractiva que logró mantener enganchada a una comunidad digital en constante crecimiento.

En el ámbito B2B, Issaline ha llevado el concepto de comunidad al corazón de su estrategia, tal como ha explicado su Marketing Manager Workwear, Jorge Martínez. A través de la plataforma 'The Crew', la empresa de vestuario laboral ha logrado transformar una estrategia de negocio a negocio previamente desalineada, en un poderoso motor de orgullo, empoderamiento y conexión genuina con los oficios. Esta iniciativa ha puesto al empleado en el centro de la narrativa, convirtiendo a profesionales de diversas partes de España en una "familia", y demostrando que una ejecución impecable, que eleva el valor del trabajo y el oficio, resulta ser una fuerza de marca incalculable.

El “Inspiration Day” 2025 se ha consolidado así como un escaparate de la versatilidad del marketing contemporáneo, que oscila entre la necesidad de dominar las tecnologías más avanzadas para gestionar la reputación y el imperativo de reconectar con los valores humanos, la identidad local y el poder de la comunidad. La jornada concluyó con un vino de honor y un espacio de networking, amenizado por la creación viva del artista visual Sergi Palau, cuya obra en “modo beta” compuso una pieza que mezclaba sonido e imagen en tiempo real, simbolizando la narrativa en movimiento que define al sector.