HEINEKEN México es reconocido como anunciante del año en uno de los festivales más importantes del mundo

Por Redacción - 25 Noviembre 2025

HEINEKEN México fue reconocida como Anunciante del Año en El Ojo de Iberoamérica, uno de los cinco festivales de creatividad más importantes del mundo. Asimismo, tres de las marcas más emblemáticas del país destacaron entre los proyectos galardonados en la edición 2025.

Cerveza Indio obtuvo un bronce, mientras que Tecate acumuló múltiples reconocimientos gracias a campañas de alto impacto que sobresalieron en diversas categorías. Por su parte, Carta Blanca fue nominada con un shortlist por su campaña “Salud Deivid”.

El reconocimiento a Cerveza Indio se otorgó por la iniciativa “Tanderos de Alma Guerrera”, un proyecto enfocado en fortalecer a los pequeños negocios de Ecatepec, en el Estado de México. Inspirada en el sistema tradicional de las tandas, esta propuesta impulsa a comercios locales a través de un fondo rotativo que favorece su crecimiento. Esta iniciativa ha sido reconocida por su enfoque comunitario y por unir la creatividad con mecanismos de apoyo económico que benefician directamente a la economía local.

Por su parte, Tecate fue una de las marcas más premiadas de la edición. Su campaña Gulf of Mexico (Bar) encabezó la jornada al obtener 11 galardones como el Gran Ojo Especial, Gran Ojo, Oro y Plata en rubros como Experiencia de Marca, Activaciones, PR, Media y Direct. A estos reconocimientos se sumaron los premios otorgados a Tecate Eagle y All In for Macario, consolidando la presencia de la marca en el festival.

Los resultados de estas marcas reflejan una tendencia visible en la industria: las campañas que combinan la mexicanidad, el propósito social y la ejecución creativa están resonando cada vez más dentro del panorama iberoamericano.

