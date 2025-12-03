Primer paso del mercado en CTV Homescreen en self service con Teads, Openmind y Nestlé

Nestlé, primer anunciante en España en activar en self service una campaña de CTV Homescreen de Teads La colaboración entre Teads y Openmind (WPP Media Brand) impulsó una operativa más ágil gracias a la activación íntegra desde TAM, que redujo tiempos y mantuvo el control directo sobre la configuración.

Madrid, 5 de diciembre de 2025 – Teads y Openmind (WPP Media Brand) han puesto en marcha la primera campaña del mercado español activada íntegramente en formato self service en CTV Homescreen a través de Teads Ad Manager (TAM) para Nestlé Extrafino. La iniciativa formó parte del lanzamiento de la nueva gama Nestlé Extrafino, tabletas de chocolate con nuevos rellenos como el de Filipinos Black Cookie, trocitos de maíz y caramelo. Esta innovación tenía como objetivo reforzar el alcance entre audiencias jóvenes, con un consumo menor de la televisión convencional.

La estrategia se centró en incorporar un punto de contacto premium en la pantalla de inicio de las televisiones conectadas, asegurando que la marca fuese el primer impacto antes de que los usuarios accedieran a sus plataformas de contenido favoritas. Esta acción, complementada con presencia en web y mobile, tuvo como objetivo maximizar la notoriedad del lanzamiento entre el público de 18 a 34 años.

La campaña se llevó a cabo gracias a la colaboración directa entre Openmind, a WPP Media brand y Teads, utilizando su plataforma Teads Ad Manager (TAM). Este proyecto marca un hito para la industria publicitaria en España, al demostrar cómo la innovación tecnológica puede transformar la operativa programática. TAM destaca por su rapidez y eficiencia, ofreciendo procesos diseñados para simplificar el trabajo de los traders, quienes pueden configurar una campaña en menos de cinco minutos. Esta iniciativa refleja el compromiso conjunto por impulsar soluciones ágiles y efectivas que optimicen la experiencia de los equipos y maximicen el impacto para las marcas.

“Activar la campaña de CTV Homescreen directamente desde Teads Ad Manager nos permitió trabajar con rapidez y total control, integrándolo de forma natural en nuestro flujo programático. La plataforma es extremadamente intuitiva, lo que agiliza la configuración y optimización en tiempo real, facilitando la gestión diaria y permitiendo reaccionar con precisión ante cualquier ajuste necesario”, señala Pablo GómezRandulfe Reza, Programmatic Manager de Openmind, a WPP Media Brand.

“En Nestlé apostamos por la innovación como motor para conectar con nuestros consumidores de manera relevante. Esta activación refleja nuestro compromiso por explorar soluciones tecnológicas que nos permitan ofrecer experiencias más impactantes y eficientes, adaptadas a los nuevos hábitos digitales. Haciendo hincapié en aquellos targets más jóvenes que son los más difíciles de captar su atención”, afirma Rosanna Cabanes, Media Manager Nestlé España.

A esta activación, se le suma la medición y optimización del reach gracias al lanzamiento de Teads Omnichanel Graph. Al activar en la misma campaña tanto la estrategia de CTV Homescreen como la estrategia de web, fue posible optimizar el reach entre ambos ecosistemas, evitando solapamientos y dando una incrementalidad del reach de Homescreen del 87% sobre web. Este punto resultó clave para evaluar de forma precisa el impacto real de la CTV en la construcción de cobertura.

“Este proyecto demuestra que el self-service en CTV Homescreen ya es una realidad para las agencias en España. La combinación de facilidad de uso, eficiencia y alcance incremental consolida un nuevo estándar en la compra publicitaria en televisores conectados”, afirma David Yáñez, Head of Enterprise Solutions en Teads.

Resultados principales de la campaña Los datos del case study muestran una contribución significativa de CTV Homescreen a la cobertura total: • 9,9% de reach procedente de Web & Mobile • 1,5% de reach incremental generado por CTV Homescreen • 12% del reach total alcanzado de forma exclusiva en Homescreen entre usuarios de 18 a 34 años

La activación de Nestlé Extrafino, gestionada por Openmind, a WPP Media brand, refuerza el papel de Teads como partner tecnológico en la evolución de la planificación de CTV y abre paso a un modelo donde las agencias pueden operar con total autonomía, eficiencia y medición integrada.