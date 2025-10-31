Incubeta Day 2025 muestra cómo la inteligencia artificial y la medición incremental están redefiniendo el marketing digital

La inteligencia artificial, la automatización y la medición avanzada se consolidan como las tres palancas que transformarán el marketing digital en 2026. Así se puso de manifiesto en el evento “Incubeta Day: Incrementalidad, Innovación e Impacto”, organizado por Incubeta en Madrid, que reunió a destacados profesionales del marketing, los datos y la tecnología.

“El reto ya no es tener más datos, sino convertirlos en decisiones que generen crecimiento real. La incrementalidad es el nuevo lenguaje común entre marketing, tecnología y dirección financiera”, destacó Fernando del Rey, Director de Incubeta Southern Europe.

IA creativa: más impacto con menos recursos

El Chief Solutions Officer global de Incubeta, Michael Ossendrijver, mostró que la IA no sustituye la creatividad humana: la escala sin perder coherencia ni calidad. El enfoque Seamless Creative de Incubeta está transformando el marketing digital al combinar tres pilares clave: creatividad humana, inteligencia artificial generativa y diseño modular con producción dinámica.

Ossendrijver explicó que hoy es posible escalar contenido personalizado, generar cientos de versiones de una misma pieza y optimizar el rendimiento sin aumentar los recursos, manteniendo siempre la calidad, coherencia de marca e impacto en resultados.

Como ejemplo, presentó el caso de Coastal Ridge, una marca creada por Incubeta en 72 horas solo con IA, se lograron +40 % de CTR y cero desperdicio en medios, demostrando que el contenido hiper personalizado es ya una realidad tangible. Ver vídeo del caso Coastal Ridge “La IA no sustituye la creatividad humana, la amplifica”, señaló Ossendrijver.

La evolución de la medición digital

En la conversación entre Jaime Perujo (Google) y Kevin Limon (Incubeta España), se destacó que GA4 se consolida como la nueva fuente única de verdad, capaz de integrar datos de distintas plataformas y medir el impacto real incluso sin cookies. Lejos de centrarse en clics o impresiones, las nuevas métricas basadas en IA y data modeling permitirán medir incluso sin cookies, unificando datos de distintas plataformas.

Los nuevos principios de la medición moderna: integrar modelos econométricos (MMM), modelado de datos y experimentación; enfocarse en el valor incremental más que en el volumen de tráfico; y aprovechar la IA para cubrir vacíos de información y preservar la precisión.

De cara al futuro, Google trabaja en integrar técnicas de Marketing Mix Modeling (MMM) y medición de incrementalidad, impulsando una nueva era de medición más inteligente, integrada y orientada al valor real.

Incrementalidad: la nueva métrica que guía la inversión

Para Max Flajsner, Global Director of Data & AI en Incubeta, el futuro del marketing pasa por medir cuánto crece una marca gracias a una acción concreta, no solo por cuántos clics genera. Con la herramienta Seamless Search, Incubeta ya ayuda a grandes anunciantes a detectar canibalización entre SEO y Paid Search y optimizar presupuestos según el valor incremental real, logrando campañas más eficientes y rentables.

“La verdadera medición no es ver qué canal genera más tráfico, sino cuál impulsa crecimiento adicional”, resumió Flajsner.