FIAP 2022: El Festival Iberoamericano de la Creatividad ya tiene ganadores

FIAP ya tiene ganadores para su edición número 51. Piezas de toda Iberoamérica se midieron ante los ojos de los profesionales de más alta jerarquía en la región y corroboraron por qué la creatividad Latina es hoy la mejor del mundo.Tras un proceso de juzgamiento liderado por Ester García Cosín, CEO de Havas Group España (presidente de Formatos); Gustavo Lauría, cofundador / CCO de We Believers y co-chairman del Círculo Creativo de USA (presidente de Innovación); Felipe Luchi, copropietario y director creativo de Santería (presidente de Anuncios); y Mauri Clavijo, productor ejecutivo y socio de Oriental Films (presidente de Producción), el Festival Iberoamericano de la Creatividad otorgó 41 oros, 91 platas, 93 bronces, 3 Gran Sol y dos Menciones Especiales. Cabe resaltar que en su edición número 51 FIAP entregó sus premios como NFT (certificados en la blockchain), convirtiéndose en el primer festival publicitario del planeta en usar este formato.En la disciplina Formatos los jurados concedieron 10 oros, 27 platas y 33 bronces. El Gran Sol de Iberoamérica fue para Whopper Heist, campaña desarrollada por We Believers para Burger King Argentina. We Believers también alcanzó el Gran Sol en Innovación con su iniciativa Campeonato de Pesca de Plástico desarrollada para AB InBev. En esta disciplina el jurado entregó además 38 metales distribuidos así: 9 oros, 16 platas y 13 bronces. Por su parte, Anuncios fue donde los jurados otorgaron la mayor cantidad de metales, 68 en total. 12 de oro, 25 de plata y de 31 bronce. El Gran Sol se lo llevó Better With Pepsi, la gran campaña desarrollada por Alma para Pepsi. Finalmente, en Producción se produjo un hecho inédito e histórico en el Festival. Ante la enorme calidad de dos de las campañas ganadoras de oro (Virus de (anónimo) para NON VIOLENCE PROJECT y Bihar, elegir el mañana de LLYC para BBK en España), los jurados decidieron otorgarles a ambas campañas Menciones Especiales entendiendo que otorgar un solo Gran Sol en esta disciplina sería desconocer el enorme nivel de la otra pieza.En total la disciplina Producción entregó 49 metales: 10 oros, 23 platas y 16 bronces.

EE UU hizo historia en FIAP 2022. En cuanto a los países, EE UU consolidó un año sobresaliente para su creatividad en festivales publicitarios regionales y globales. Con 15 oros y dos Gran Sol en FIAP, se convierte en el país más ganador del certamen en 2022 y marca un hito histórico pues superó ampliamente a países que tradicionalmente se destacan más en este tipo de eventos.

Alma se consagró como la agencia del año, We Believers como la Agencia Independiente del Año; DDB, la Red del Año, AB InBev se llevó la más alta distinción como Anunciante del Año y ORIENTAL FILMS se convirtió en la Productora del Año en FIAP 2022.