Cómo Le Labo rompió las reglas del lujo con el sencillo packaging de sus perfumes para consolidar su marca como un símbolo de autenticidad

Los perfumes de Le Labo son caros, sí. Se sitúan dentro del segmento de lujo nicho, lo que significa que no solo tienen un precio elevado, sino que además apelan a un público que busca exclusividad, originalidad y una experiencia distinta a la de las grandes marcas comerciales. Un frasco de 50 ml puede rondar entre los 150 y 200 euros, mientras que uno de 100 ml supera fácilmente los 250 o 300 euros, dependiendo de la fragancia. Sin embargo, lo interesante es que Le Labo ha logrado justificar ese precio sin recurrir a los códigos típicos del lujo tradicional. Su packaging, lejos de ser ostentoso o brillante, es deliberadamente minimalista, casi clínico. Frascos de vidrio sencillos, etiquetas tipográficas, cajas de cartón kraft… Todo parece gritar “anti-lujo”, y sin embargo, eso mismo se ha convertido en su mayor valor diferencial.

Gracias a esa estética cuidada y aparentemente austera, Le Labo se ha posicionado como una marca auténtica, artesanal y profundamente coherente con su discurso.

Cuando Le Labo irrumpió en la industria de la perfumería en 2006, lo hizo desafiando frontalmente las convenciones estéticas y comerciales que dominaban el sector. En lugar de apostar por frascos recargados, envases brillantes o un lenguaje visual vinculado a la opulencia, optaron por un enfoque minimalista, casi clínico.

La estética de la marca está profundamente influenciada por la idea de un laboratorio de perfumería.

Sus perfumes se presentan en frascos de vidrio simples, con etiquetas tipográficas que recuerdan a botellas de laboratorio. Una de las características más distintivas de Le Labo es que sus perfumes se mezclan al momento de la compra. Esto significa que cada botella tiene una fecha de creación y puede incluir el nombre del cliente, lo que hace que cada fragancia sea única y personal. Este enfoque personalizado es una de las razones por las que los consumidores se sienten tan conectados con la marca. Incluso la caja de cartón kraft que lo envuelve parece más propia de un envío artesanal que de un artículo de lujo. Pero esa decisión no fue un capricho estético, sino una jugada estratégica con profundas implicaciones de marketing.

La conexión entre el packaging externo (outer packaging) y el packaging interno (inner packaging) de Le Labo es una manifestación de la coherencia y la filosofía de la marca.

El packaging externo de Le Labo, en su caja de cartón kraft simple y sin adornos, refleja la autenticidad y la transparencia que la marca busca comunicar. Esta caja minimalista no busca atraer con brillo o lujo ostentoso, sino transmitir una sensación de artesanía y exclusividad, como si cada perfume fuera una pieza única creada a mano. Este empaque externo, aunque sencillo, actúa como una especie de introducción al concepto de lo que está por descubrirse dentro: un perfume personalizado y cuidadosamente elaborado, que espera ofrecer una experiencia sensorial auténtica.

El packaging interno del frasco de perfume sigue la misma línea estética: un frasco de vidrio claro con una etiqueta tipográfica simple, que parece salida directamente de un laboratorio. Este diseño interno, al igual que el exterior, no es lujoso en el sentido tradicional, pero es sofisticado en su autenticidad. Juntos, el embalaje externo e interno se complementan a la perfección, creando una narrativa visual que refuerza el mensaje central de la marca: lo auténtico y lo personal. En lugar de depender de un envase ostentoso, Le Labo pone en valor la pureza y el cuidado del producto en sí, y este enfoque coherente a lo largo de todos los niveles del packaging refuerza el carácter exclusivo y artesanal de la marca.

Le Labo ha sabido construir una identidad de marca basada en la autenticidad, lo artesanal y lo exclusivo, valores que conectaban con un consumidor contemporáneo cansado de los artificios del marketing tradicional. En lugar de vender lujo por acumulación visual, vendieron lujo por experiencia. Al mostrar transparencia en sus procesos y apostar por un packaging que parecía anticomercial, consiguieron algo único: que lo austero se sintiera premium. Lo que en otros contextos sería visto como una “falta de diseño”, aquí se convirtió en un elemento diferenciador que comunicaba honestidad, atención al detalle y una narrativa única.

Además, Le Labo ha implementado varias iniciativas para ser más sostenible, como ofrecer la opción de rellenar sus frascos, reduciendo la necesidad de embalajes nuevos. También usan materiales reciclables en sus envases y están comprometidos con la reducción de su huella ecológica.

Desde el punto de vista de ventas, esta estrategia ayudó a Le Labo a posicionarse como una marca de culto

El frasco ya no era solo un contenedor, sino parte del ritual, un reflejo de la filosofía de la marca. El hecho de que cada perfume se prepare al momento de la compra y que el envase lo refleje, convirtió el packaging en una prueba tangible de exclusividad y artesanía. Esa experiencia personalizada no solo generó fidelidad, sino también deseo. Porque en un mercado donde todos compiten por destacar visualmente, Le Labo destacó precisamente por no intentar hacerlo.

Su packaging no solo reforzó su posicionamiento de marca, sino que redefinió lo que significa el lujo en el siglo XXI: no necesariamente lo ostentoso, sino lo íntimo, lo sincero y lo cuidadosamente pensado. En ese sentido, Le Labo no solo diseñó un envase, diseñó una declaración de intenciones. Y eso, desde el marketing, vale más que mil campañas publicitarias. De hecho, Le Labo ha optado por evitar las estrategias publicitarias convencionales como anuncios en revistas o televisión. En lugar de ello, confían en el boca a boca, las recomendaciones de los clientes y una presencia en redes sociales cuidadosamente curada. Esto ha creado un aura de exclusividad y autenticidad, lo que es parte de su atractivo.