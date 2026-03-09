Volkswagen lanza su nueva plataforma junto a LALIGA y Liga F para celebrar la afición

Con el icónico You’ll Never Walk Alone como banda sonora y la afición como eje estratégico y emocional, la marca anuncia una nueva plataforma que recoge el espíritu de su patrocinio de LALIGA y Liga F de la mano de TBWA como agencia creativa y PHD como agencia de medios responsable de la campaña.

Madrid, 23 de marzo 2026 – Fiel a su esencia como el coche del pueblo, Volkswagen pone en marcha esta iniciativa con el deporte de la gente poniendo el foco en aquello que realmente les une: las personas. De este modo, la marca alemana lanza una campaña multicanal con la que estrena un territorio estratégico: “Volkswagen. Desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición”, desde el que construirá toda la comunicación del acuerdo con LALIGA y Liga F.

Una plataforma con la que Volkswagen apoya a quienes sienten, viven y aman el fútbol; refuerza la conexión de las personas con su pasión, sus ídolos y sus momentos inolvidables; y consolida su compromiso con el deporte y la movilidad sostenible, con la gama ID. como insignia de esta colaboración.

La campaña multimedia dirige al público a un microsite en el que podrá conocer todos los detalles del patrocinio y descubrir la gama ID. de Volkswagen.

Un spot que es una celebración.

Producida por Lee Films, la pieza audiovisual protagonista de la campaña es una celebración de la herencia cultural de la marca y de las personas que hacen que el fútbol sea más que un deporte. El spot, parte de un hallazgo de Volkswagen y TBWA: no hay gol que no se haya celebrado en un Volkswagen.

A partir de esta idea se construye la narrativa de la pieza. Al ritmo del You’ll Never Walk Alone, vemos a todo tipo de aficionados celebrando goles dentro de pasados y presentes modelos de Volkswagen: una pareja, un taxista, personas mayores, leyendas del fútbol como Marcelo Vieira o Jordi Alba y hasta futbolistas actuales como Claudia Pina.

Una campaña que celebra lo más grande del fútbol y aquello que lo une a Volkswagen desde siempre: la afición.

Volkswagen, LALIGA y Liga F alcanzaron un acuerdo estratégico a principios de la actual temporada por el que la marca automovilística se convierte en patrocinador oficial de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION en España, así como en sponsor global de Liga F, para las próximas temporadas.