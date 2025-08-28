Nota de prensa Nombramientos

Multiópticas nombra a Teresa Sánchez-Galán nueva directora de Marketing y Comunicación de la compañía
Multiópticas nombra a Teresa Sánchez-Galán nueva directora de Marketing y Comunicación de la compañía

Por Redacción - 2 Septiembre 2025

Teresa Sánchez-Galán se incorpora a Multiópticas como directora de Marketing y comunicación, desde donde liderará la estrategia de marca y las acciones de comunicación de la compañía. Su llegada refuerza el compromiso de la firma con la excelencia, la innovación y la conexión con sus públicos en una etapa clave de transformación y crecimiento, tanto a nivel nacional como en sus siguientes pasos con foco internacional.

Licenciada en International Business por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y por Northeastern University (EE.UU.), Teresa Sánchez-Galán cuenta una formación que ha sido clave en su enfoque global y en su capacidad para liderar equipos y proyectos en entornos multinacionales.

Su recorrido de más de una década en los sectores de la belleza y el gran consumo le ha aportado una sólida experiencia internacional y una visión estratégica consolidada. Durante más de diez años ha desarrollado su carrera en The Estée Lauder Companies, donde ocupó diferentes posiciones de responsabilidad: primero como responsable de producto y trade marketing de Estée Lauder y Tom Ford Beauty y, posteriormente como directora de Marketing de M·A·C Cosmetics para España y Portugal. Además de su dilatada experiencia en el área de marketing, ha desarrollado puestos desde el punto de vista comercial en compañías líderes de gran consumo como Johnson Wax y Kellogg’s. Todo ello le ha permitido adquirir un profundo conocimiento del consumidor, del negocio y del posicionamiento de marca en entornos altamente competitivos.

Como nueva directora de Marketing y Comunicación, Teresa Sánchez-Galán pasará a formar parte del comité de dirección de Multiópticas y reportará directamente a Carlos Crespo, director general de la compañía.

"Me ilusiona unirme a una compañía como Multiópticas, con una visión clara, una marca potente y una gran capacidad de innovación y de incorporar la creatividad en todo lo que hacen. En un momento en el que las marcas deben ser relevantes y conectar emocionalmente con las personas, el reto es enorme y apasionante", afirma Teresa Sánchez-Galán.

Carlos Crespo, director general de Multiópticas, ha señalado: “estamos encantados de dar la bienvenida a Teresa. Su experiencia, su enfoque estratégico y su conocimiento del consumidor serán clave para continuar reforzando el posicionamiento de nuestra marca y acelerar nuestro crecimiento”.

Contenidos relacionados
IAB Spain elige a su nueva Junta Directiva
AUTOCONTROL anuncia la sucesión de su Director General en el marco de su Asamblea General
Elisa Brustoloni, nueva presidenta de la Asociación de Agencias de Medios
Más Leídos
Por qué la inteligencia artificial predictiva supera con creces a la generativa para las decisiones empresariales
El desafío de empresas y marcas al integrar la inteligencia artificial en su estrategia de conexión con los consumidores
La industria europea en alerta máxima frente al 'dumping' chino y su impacto en las empresas y marcas europeas
Así es cómo el diseño audaz de los coches chinos está transformando la influencia, seducción y percepción global de sus marcas
Del muro de pago al muro de acceso: la respuesta de los medios digitales ante la IA generativa como defensa clave del contenido y el periodismo
Amnistía Internacional desenmascara los valores del Barça tras su patrocinio con el Congo calificándolo como un claro ejemplo SportWashing
Spotify se reinventa con mensajería in App y apuesta por el futuro del audio social
La IA en redes sociales: del debate sobre su adopción a la discusión sobre su impacto real en calidad, rendimiento y ROI
Continua Leyendo...
ChatGPT puede escribir cualquier cosa pero OpenAI busca 'Content Strategist' para mejorar su SEO y posicionamiento en buscadores
Multiópticas nombra a Teresa Sánchez-Galán nueva directora de Marketing y Comunicación de la compañía
Cómo las agencias de marketing digital líderes están impulsando el crecimiento de los ecommerce en 2025
Cada vez más empresas recurren a la inteligencia artificial para mejorar el packaging y el diseño de envases
Contenidos Patrocinados
El protagonismo creciente de los Códigos QR en las estrategias de marketing, experiencias de marca y ecommerce
La evolución del talento en marketing digital: ¿Quiénes están liderando la reconversión profesional?
Tarea con fecha límite y KPI: ya es la mitad del éxito
De Google Maps a ChatGPT: la evolución del SEO local que ya afecta a tu negocio
ADS
Promocionados
Avatares de IA: Transformando el Futuro de la Comunicación Digital y el Branding
Interpretación profesional: la clave para que tu marketing sea realmente global
Cómo la tecnología eSIM está impulsando la expansión de las pequeñas empresas
Aprovecha el Prime Day para impulsar tu estrategia de marketing: 40 libros imprescindibles recomendados al mejor precio