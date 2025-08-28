Multiópticas nombra a Teresa Sánchez-Galán nueva directora de Marketing y Comunicación de la compañía

Teresa Sánchez-Galán se incorpora a Multiópticas como directora de Marketing y comunicación, desde donde liderará la estrategia de marca y las acciones de comunicación de la compañía. Su llegada refuerza el compromiso de la firma con la excelencia, la innovación y la conexión con sus públicos en una etapa clave de transformación y crecimiento, tanto a nivel nacional como en sus siguientes pasos con foco internacional.

Licenciada en International Business por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y por Northeastern University (EE.UU.), Teresa Sánchez-Galán cuenta una formación que ha sido clave en su enfoque global y en su capacidad para liderar equipos y proyectos en entornos multinacionales.

Su recorrido de más de una década en los sectores de la belleza y el gran consumo le ha aportado una sólida experiencia internacional y una visión estratégica consolidada. Durante más de diez años ha desarrollado su carrera en The Estée Lauder Companies, donde ocupó diferentes posiciones de responsabilidad: primero como responsable de producto y trade marketing de Estée Lauder y Tom Ford Beauty y, posteriormente como directora de Marketing de M·A·C Cosmetics para España y Portugal. Además de su dilatada experiencia en el área de marketing, ha desarrollado puestos desde el punto de vista comercial en compañías líderes de gran consumo como Johnson Wax y Kellogg’s. Todo ello le ha permitido adquirir un profundo conocimiento del consumidor, del negocio y del posicionamiento de marca en entornos altamente competitivos.

Como nueva directora de Marketing y Comunicación, Teresa Sánchez-Galán pasará a formar parte del comité de dirección de Multiópticas y reportará directamente a Carlos Crespo, director general de la compañía.

"Me ilusiona unirme a una compañía como Multiópticas, con una visión clara, una marca potente y una gran capacidad de innovación y de incorporar la creatividad en todo lo que hacen. En un momento en el que las marcas deben ser relevantes y conectar emocionalmente con las personas, el reto es enorme y apasionante", afirma Teresa Sánchez-Galán.

Carlos Crespo, director general de Multiópticas, ha señalado: “estamos encantados de dar la bienvenida a Teresa. Su experiencia, su enfoque estratégico y su conocimiento del consumidor serán clave para continuar reforzando el posicionamiento de nuestra marca y acelerar nuestro crecimiento”.