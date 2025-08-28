Sarah Chemouli la nueva cara del marketing en banco Santander tras su paso por P&G

La banca tradicional se encuentra en un proceso de reinvención estratégica, y en este contexto, el Banco Santander ha formalizado un movimiento clave para su división de marketing: la incorporación de Sarah Chemouli como su nueva responsable. La designación, que se ha difundido a través de medios especializados y ha sido confirmada por la propia entidad, no es un cambio aislado, sino una pieza fundamental dentro de un conjunto de nombramientos diseñados para fortalecer áreas neurálgicas como recursos humanos, datos e inteligencia artificial. La llegada de Chemouli, con una extensa y exitosa trayectoria en el sector de bienes de consumo masivo, particularmente en la multinacional Procter & Gamble (P&G), simboliza una clara intención del banco de redefinir su enfoque hacia el cliente y la comunicación.

La trayectoria de Chemouli en P&G, una compañía donde forjó su carrera durante 16 años, es un testimonio de su capacidad para el crecimiento profesional y la transformación de marcas. Su mensaje de despedida en LinkedIn, en el que reflexionaba sobre este capítulo de su vida, revela una perspectiva profundamente humana y constructiva. Lejos de ver su salida como un cierre definitivo, ella lo concibe como una base sólida sobre la cual construir un nuevo camino. Esta visión de evolución continua y de aprovechar la experiencia acumulada para enfrentar nuevos desafíos es precisamente lo que el Banco Santander busca capitalizar en su ambición de ser la mejor plataforma de servicios financieros. El banco no solo está contratando a una ejecutiva con un currículum impresionante, sino que está incorporando una mentalidad orientada al crecimiento y la innovación, valores esenciales en la era digital.

El rol que asumirá Sarah Chemouli en el Santander es de gran envergadura. Reportará directamente a Juan Manuel Cendoya, responsable de la División de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios del grupo y Vicepresidente de Santander España, y a Ignacio Juliá, el CEO de la entidad. Esta estructura jerárquica subraya la importancia estratégica que el banco le asigna a su función de marketing. El objetivo central de su llegada es ampliar la captación de nuevos clientes, consolidar el posicionamiento del banco entre todos los públicos y, de forma crucial, simplificar y personalizar la comunicación. Este último punto es vital. En una era donde el cliente espera una interacción fluida y a medida, la experiencia de Chemouli en la creación de narrativas de marca para una gran variedad de productos de consumo será invaluable para humanizar y hacer más cercana la relación del banco con sus usuarios. La continuidad de Marina Peña Caballero en el equipo, ahora bajo el liderazgo de Chemouli, asegura una transición suave y un aprovechamiento del conocimiento institucional preexistente, combinando la visión estratégica de la nueva directiva con la experiencia interna.

La designación de Chemouli forma parte de un esfuerzo más amplio de la entidad por reforzar sus capacidades en áreas críticas. La suma de su nombramiento al de Pedro Gómez Heredia en el área de Personas y Cultura y el de Arantxa Sarasola en Datos e Inteligencia Artificial evidencia un enfoque holístico de la transformación digital. El Santander busca ir más allá de la mera oferta de productos financieros; aspira a convertirse en un banco digital con sucursales que pone al cliente en el centro de todas sus operaciones. Esto implica no solo la optimización de los procesos tecnológicos, sino también un cambio cultural profundo, una reorientación que requiere líderes con una perspectiva fresca y un historial probado en la conexión con el público. La experiencia de Chemouli, que abarca desde la gestión de marcas de cuidado personal en Oriente Medio hasta el marketing de productos de limpieza textil en el sur de Europa, le otorga una visión global y una adaptabilidad que serán cruciales para este ambicioso proyecto.