El clásico del 26 de octubre será testigo de la séptima colaboración musical del Barça y Spotify luciendo la marca 'Play' de Ed Sheeran

El Santiago Bernabéu se prepara para ser el escenario de algo más que una rivalidad deportiva el próximo domingo 26 de octubre de 2025, a las 16:15 horas. En una nueva muestra de cómo la música y el fútbol convergen en estrategias de marca audaces, el Fútbol Club Barcelona saltará al terreno de juego con el logotipo del nuevo álbum de Ed Sheeran, 'Play', presidiendo su icónica camiseta blaugrana. Este acto, que ya se ha convertido en una tradición bienal bajo el paraguas del patrocinio de Spotify, trasciende la mera publicidad para convertirse en una declaración cultural, uniendo a uno de los artistas pop solistas masculinos más importantes del momento con el club catalán en el encuentro más global del fútbol español contra el Real Madrid.

La camiseta especial con el distintivo de 'Play' de Ed Sheeran, en una tipografía manuscrita y de color amarillo vibrante, marca la séptima ocasión en que Spotify cede el espacio principal de la equipación del Barça a un artista de renombre internacional desde que se formalizó la alianza. Previamente, estrellas como Drake, la catalana Rosalía, la banda legendaria The Rolling Stones, KAROL G, Coldplay y Travis Scott han ocupado este codiciado frontal, transformando la elástica azulgrana en un lienzo de impacto masivo. Cada cambio de logo no es casual, sino una ejecución precisa que busca celebrar lanzamientos, hitos o simplemente reforzar el vínculo del club con la cultura juvenil global a través de la plataforma de streaming musical. Esta estrategia ha demostrado ser un éxito rotundo tanto en visibilidad de marca como en la generación de coleccionables de gran valor para los aficionados.

Impacto global más allá del césped

El significado de esta colaboración va mucho más allá de los noventa minutos de juego. La elección de Ed Sheeran, un artista que acumula más de 92 millones de oyentes mensuales y catorce canciones en el exclusivo Billions Club de Spotify, inyecta una dosis de alcance internacional a la cita. El propio artista, un declarado aficionado al fútbol, ha expresado su entusiasmo por ver su música representada en un evento de semejante calibre. La filosofía detrás de 'Play', su octavo álbum de estudio, inspirada en la alegría, los sonidos y las historias que ha descubierto alrededor del mundo, se alinea con el mensaje que el FC Barcelona busca proyectar: el de un club que trasciende fronteras y construye puentes entre comunidades a través de la creatividad y la pasión compartida por el deporte.

La sinergia entre Sheeran, Spotify y el Barça no se limita al primer equipo masculino. La camiseta con el logo 'Play' también fue utilizada previamente por el Barça Femení el 19 de octubre en su compromiso liguero contra el Granada, asegurando una visibilidad completa de la iniciativa a lo largo de las estructuras del club. Además, la experiencia se expande hacia el universo digital, donde los jugadores virtuales en el videojuego eFootball podrán vestir esta equipación a partir del 23 de octubre, un movimiento que capitaliza la cultura gamer para alcanzar a más de 900 millones de usuarios.

Para los coleccionistas y seguidores, el lanzamiento viene acompañado de una colección cápsula de edición limitada, que incluye prendas de lifestyle inspiradas en el universo visual de 'Play' y la herencia blaugrana, poniendo a la venta 1.899 unidades de la camiseta en su versión original, en alusión al año de fundación del club, un detalle que añade un valor histórico y sentimental a la pieza. Esta orquestación completa demuestra una comprensión profunda de cómo activar patrocinios en la era digital y mediática, transformando una prenda deportiva en un objeto de deseo cultural que resuena con una audiencia global.