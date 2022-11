Valor de marca, sostenibilidad y digitalización, claves de éxito de las estrategias de marketing internacional en 2023

Profesionales del marketing de Porcelanosa, Vicky Foods, Zumex o Germaine de Capuccini coinciden en la importancia que tiene tener un buen posicionamiento de marca para acceder a nuevos mercados o la importancia que tiene cada vez más la sostenibilidad para consumidor

Profesionales de cuatro marcas referentes en su sector por su liderazgo a nivel internacional han compartido sus respectivos casos de éxito en la mesa redonda: 'Retos de las estrategias de marketing internacional en 2023: la importancia de la marca', celebrada en la segunda edición del ‘Inspiration Day’ del Club Marketing del Mediterráneo, asociación referente de marketing de la Comunitat Valenciana.

El debate ha contado con la participación de Alberto García, Head of Communications and Advertising de Vicky Foods, Judith Calzada, International Marketing director en Germaine de Capuccini, Silvia Pérez, brand and communications Manager en Zumex, y Maoly Pérez, responsable de marketing de Porcelanosa Valencia. Los cuatro profesionales del marketing coincidieron en que el valor de la marca, la sostenibilidad o la cultura digital marcarán las estrategias de marketing internacional durante el próximo año.

Por su parte, Víctor Rodríguez, CEO de la consultora de negocio digital Pinchaaquí.es, fue el encargado de introducir el tema central del debate, destacando el papel relevante que tiene el marketing digital en la internacionalización y habló de la fricción que se produce entre el marketing digital y marketing tradicional, en las empresas que ya venden en estos mercados internacionales: “Se produce una dicotomía interesante en muchas empresas que se plantean si continuar su modelo de ventas actuales o comenzar a vender por sí mismas rompiendo, así el tradicional canal de distribución. El marketing internacional se ha convertido en el aliado perfecto para romper fronteras. Los datos que ofrece nos proyectan hacia nuevas oportunidades, impulsándonos hacia la posibilidad de internacionalizar nuestro negocio, y todo ello con un presupuesto asumible por cualquier empresa”, ha señalado.

El debate, que ha sido moderado por Cristina Villó, jefa de Área de Internacionalización de IVACE Internacional, se ha iniciado destacando las buenas cifras exportadoras de la Comunitat Valenciana: “Somos la tercera Comunidad más exportadora, en 2021 conseguimos alcanzar el récord histórico de exportaciones, 62.000 millones de euros, y este 2022 seguimos la tendencia al alza pese al difícil contexto que se vive a nivel mundial desde la pandemia. No es fácil dar respuesta a mercados tan exigentes como los que compiten nuestras empresas”, ha asegurado Villó.

Sobre el valor que aporta la marca a los productos que realizan las empresas, Judith Calzada, International Marketing director de Germaine de Capuccini ha destacado, principalmente, la profesionalidad, la innovación y el compromiso social con la mujer, valores que marcan el posicionamiento de la marca cosmética y que trabajan a nivel internacional.

Por su parte, Maoly Pérez, responsable de marketing de Porcelanosa Valencia, ha explicado la importancia que tienen para la multinacional cerámica valores como la innovación, la calidad, el diseño o, con más intensidad en los últimos años, la sostenibilidad. “El cliente está cada vez más concienciado y sensibilizado con el futuro del planeta, por lo que la sostenibilidad es un valor que marca sus decisiones de compra”, ha remarcado.

Alberto García, Head of Communications and Advertising de Vicky Foods, empresa valenciana de alimentación con más de 70 años de historia, ha incidido en la importancia que ha adquirido la sostenibilidad y, también “las fortalezas que nos da una marca corporativa sólida para competir en mercados internacionales, ya que puedes operar con otros retailers”.

Finalmente, en cuanto a la gran aportación de la marca para la comercialización, Silvia Pérez, brand and communications Manager en Zumex, empresa líder en soluciones para exprimir fruta, ha explicado que han conseguido revolucionar la experiencia de consumir zumo fresco en todo el mundo gracias a valores como la innovación o el diseño pero, sobre todo, “gracias al know-how que hemos acumulado, y gracias a ello nuestros clientes nos ven ahora como asesores: nos preguntan sobre las diferentes variedades de fruta o qué acciones pueden realizar en el punto de venta”, ha destacado.

La digitalización, un valor añadido

Además de coincidir en las fortalezas que aporta la marca o ser sostenibles para construir estrategias de marketing internacional de éxito, los cuatro profesionales destacaron en el tramo final del debate, el valor diferencial que está aportando la digitalización a las empresas, un proceso que se ha estado gestándose durante los últimos años pero que se aceleró con la llegada de la pandemia.

En este sentido, Judith Calzada ha destacado que este proceso “nos ha ayudado a potenciar la omnicanalidad, mejorar las ventas on-line también a nuestros distribuidores, etc., aunque teniendo en cuenta el producto que vendemos, en nuestro caso ha sido importante volver a lo presencial. Nuestros clientes necesitan ver, tocar y sentir la marca, pero la digitalización ha llegado para quedarse”, afirma la International Marketing director en Germaine de Capuccini.

Para Porcelanosa, según reconoce Maoly Pérez, la transformación digital la han tratado como una necesidad empresarial. “Nuestros clientes ahora pueden visitar nuestro showroom de Vila-real desde cualquier parte del mundo gracias a las visitas virtuales, o también ver cómo quedarían nuestros productos en cualquier espacio gracias a las tablets interactivas que hay en nuestras tiendas”, ha detallado.

En cuanto a la apuesta de Vicky Foods por la cultura digital, Alberto García ha explicado que “nuestro CEO es amante de ella, por lo que apostó ya hace años por digitalizar la compañía. Te ayuda a coordinar equipos en tiempo real, compartir todo tipo de proyectos y documentos… y al final eso en la productividad se nota” ha asegurado.

Finalmente, Silvia Pérez ha añadido en esta línea que Zumex ya contaba con una cultura digital importante antes de la pandemia, pero con la llegada de esta “tuvimos que sacar toda la artillería, ya que participamos en más de 20 ferias internacionales y aunque habíamos hecho algún experimento a nivel digital, al perder el componente de la presencialidad tuvimos que reinventarnos”.