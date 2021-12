Aumenta el consumo televisivo y Twitter se adueña de su conversación

La pandemia ha elevado el consumo de #TV de los españoles hasta una media de 3,9 horas diarias, un 6,7% más que en 2019, según el Anuario de #Audiencias de TV 2020 de Kantar.

Con la llegada de la pandemia pasamos más tiempo en casa, vemos más televisión que nunca y nos reunimos en Twitter para comentar los momentos más divertidos, emocionantes y más impactantes. En concreto, el consumo televisivo de los españoles el pasado año ha subido hasta una media de 3,9 horas diarias, un 6,7% más que en 2019, según el Anuario de Audiencias de TV 2020 de Kantar.

Y en Twitter, la plataforma de la conversación social, no es ajena a este fenómeno. De hecho, un 79% de los usuarios españoles declara ver más la televisión y películas/series en streaming a raíz de la pandemia, convirtiéndose en la actividad nº1 entre los usuarios de Twitter en España.

Una gran pregunta recorre Twitter: ¿y ahora qué veo? La conversación en Twitter sobre las recomendaciones de programas y series que ver se ha multiplicado de manera significativa en España desde el inicio de la pandemia: más de un 200% el mes posterior al inicio del estado de alarma frente el mismo periodo anterior. Además, a uno de cada tres usuarios les gusta recomendar en Twitter programas que están viendo en TV, lo que presenta una gran oportunidad para que los productores de contenidos puedan ayudar a descubrir grandes clásicos, reposiciones o programas nuevos y a los anunciantes a unirse al mejor contenido premium.

Tuitear mientras se ve la televisión es una experiencia que nos hace sentir bien: más del 62% de los encuestados aseguran que Twitter les permite disfrutar más de los programas de televisión y conectar con otros fans. Y es que Twitter se ha adueñado de las conversaciones de televisión: no solo para comentar sino también para influir en todo lo relacionado con el consumo televisivo.

Pero esta experiencia no es propia solo de los meses de confinamiento o restricciones sanitarias. En esta vuelta a la normalidad, se sigue apreciando un gran interés que se dispara cuando se estrena un nuevo programa, ya sea en la televisión en abierto como en las plataformas de streaming. El arranque de la quinta temporada de La Casa de Papel ha protagonizado la conversación televisiva en Twitter siendo los hashtags #lcdp5, #tokio, #nairobi, #arturito, #gandia, #denver, #logroño o #lacasadepapel los más utilizados generando una conversación de cerca de 3,5 millones de Tweets[4].

Las series turcas han sido otra de las grandes tendencias que este verano han dominado los horarios de máxima audiencia, y también la conversación en Twitter como Mi Hija, Love is in the air o Tierra Amarga.

Pero no solo se habla de series en Twitter. Los reality como La Isla de las Tentaciones, - en marzo lideró el ranking 10 semanas consecutivas-, Supervivientes, que semana tras semana figuró entre los programas más comentados desde su estreno a primeros de abril; o Rocío, contar la verdad para seguir viva, son algunos de los últimos programas que más conversación han generado en Twitter. Así como otros eventos internacionales como Eurovisión con más de 600K Tweets bajo el hashtag #DestinoEurovision; o la reciente #EURO2020 donde el rugido de los aficionados se dejó sentir en las cerca de siete millones de menciones que recibió el equipo español.

Y es que el 61% de los encuestados usa Twitter para ser parte de la conversación y ver lo que otros fans de la televisión tienen que decir[5].

Twitter mejora el recuerdo y la imagen de marca y te conecta con la comunidad fandom

Twitter extiende el alcance de las campañas de televisión a una audiencia joven y difícil de alcanzar: los jóvenes de 18 a 24 años, esto es, la audiencia incremental de Twitter. Este segmento de edad ha mostrado consistentemente las mayores ganancias en el alcance incremental a través de Twitter en comparación con todos los demás grupos de edad y objetivos.

Hemos analizado el rendimiento de cuatro campañas en España en términos de reconocimiento de marca, y valoración e impacto sobre la marca de dos producciones para la TV en streaming, una marca de automoción y otra de gran consumo.

Entre los que recordaron los anuncios de televisión y Twitter, la relevancia de la información de campaña mejoró significativamente (+19 p.p.) frente a los que sólo recordaban el anuncio de televisión.La imagen de marca también mejoró significativamente (+25 p.p.) entre los que recordaron los anuncios de televisión y Twitter, frente a los que sólo recordaban el anuncio de televisión.Por último, también se observó un aumento significativo en la disposición a compartir el anuncio entre aquellos que recordaron los anuncios de televisión y Twitter frente a los que sólo recordaban el anuncio de televisión.

Si se observan los resultados entre aquellos que recuerdan haber estado expuestos tanto a la publicidad en televisión como en Twitter, podemos ver que los resultados son incluso mejores que de forma aislada. En general, el atractivo de la campaña de lanzamiento y la asociación / conocimiento de la marca mejoraron significativamente cuando la campaña unió TV + Twitter: 25 puntos porcentuales más sobre los que solo habían sido expuestos en TV.

La información de la campaña se percibió como significativamente más relevante (más de 19 puntos porcentuales); y la gente estaba más dispuesta a seguir la marca en las redes sociales. Y es que Twitter es lo que está pasando ... también para la televisión