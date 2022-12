Las redes sociales le comen terreno a los buscadores: los usuarios las utilizan cada vez más para buscar información

Las redes sociales se convierten en el nuevo navegador de búsqueda de cara a 2023. La transición a las redes sociales como principal herramienta de búsqueda será larga y generacional

Cada mes, más usuarios de Internet de entre 16 y 64 años visitan las redes sociales frente a los navegadores, según el Informe anual de Tendencias Sociales de Hootsuite, la plataforma líder en gestión de redes sociales. Es más, casi un tercio del tiempo que los usuarios pasan en Internet lo hacen en redes sociales. Así pues, más que una herramienta para mantener el contacto con los amigos y la familia, las redes sociales se han convertido en un motor cultural en el que participamos colectivamente en casi todos los aspectos de la vida cotidiana.

Google siempre ha sido el referente de las búsquedas, algo que está cambiando con el surgimiento de las redes sociales. Las generaciones más jóvenes, en particular, recurren a plataformas como TikTok e Instagram en lugar de desplazarse por la larga lista de resultados de Google, para buscar consejos sobre viajes, recetas y noticias. Tanto es así, que el New York Times llegó a proclamar que "Para la Generación Z, TikTok es el nuevo motor de búsqueda".

Si nos centramos en las compras online, cada vez más personas menores de 25 años recurren a las redes sociales para investigar y evaluar las marcas, siendo un 50% de los jóvenes de entre 16 y 24 años los más propensos a utilizar las redes sociales en lugar de los navegadores. De esta forma, la generación Z utiliza las redes sociales para evaluar productos, comparar precios entre marcas de la competencia y tomar decisiones sobre dónde gastar su dinero.

Sin embargo, aunque las redes sociales sean tendencia y cada vez se usen más para las funciones de búsqueda, el ciudadano medio sigue utilizando tanto los buscadores como la televisión para descubrir nuevos productos y servicios. Seguido de la televisión, está el boca a boca, por lo que quizás es más probable que las marcas se den a conocer durante una pausa publicitaria o en una conversación entre amigos que descubrirla en TikTok.

“Los navegadores como Google no van a desaparecer, pero sí es cierto que los hábitos de los usuarios están cambiando cada vez más rápido”, afirma Brayden Cohen, Líder del equipo de Marketing Social y Defensa del Empleado de Hootsuite. “Hoy en día utilizamos las redes sociales para buscar nuevos productos y comprarlos, mientras que antes sólo acudíamos a ellas para leer reseñas o conocer una marca. Lo sabemos porque plataformas como Instagram están integrando plenamente la funcionalidad comercial en sus productos”.

La transición de la búsqueda web a la de redes sociales será larga y generacional, no ha hecho más que empezar, pero no es inminente. Por lo tanto, no deberíamos dejarnos llevar demasiado por los rumores sobre la inminente decadencia de la búsqueda en Google cuando, para la inmensa mayoría de los usuarios sigue siendo una de las principales formas de descubrir nuevas marcas.

No obstante, la transición a las redes sociales como principal herramienta de búsqueda se está produciendo y todavía no es tarde para empezar a prepararse. De cara a 2023, los responsables de marketing de las redes sociales y los propietarios de pequeñas empresas que quieran salir adelante deberían empezar a dominar los aspectos básicos de la optimización de la búsqueda en las redes sociales.