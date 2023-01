5 buenas prácticas que deberían ser el punto de partida básico de la estrategia de comunicación y PR

Para las marcas, colarse en las noticias resulta muy valioso. Convertirse en parte del tema del momento o ser la fuente experta que aclara una cuestión tiene un retorno importante. No solo les permite llegar a los consumidores, sino que además hace branding y refuerza su posición de confianza. Igualmente, ayuda a que la información llegue de forma orgánica a las audiencias, en lugar de tener que hacerlo usando publicidad y mensajes de marketing que pueden quedarse en el camino.

Por ello, el equipo de comunicación y PR es tan importante, porque ayuda a posicionar la marca y a hacerla relevante para los medios de comunicación, esos gatekeepers entre las noticias y las compañías. Contar con un equipo completo y potente es crucial, pero también lo es diseñar una buena estrategia de comunicación. Para ello, es crucial tener cubiertas las bases y evitar los errores que lastran los resultados y agrian la relación con los medios. Hay ciertas buenas prácticas que deberían ser ya el mínimo común denominador de todas las estrategias de comunicación.

No seas pesado

La primera es fundamental: no seas pesado. Puede que el tema que está lanzando tu compañía sea muy importante o que te parezca la noticia más relevante de los últimos años. Puede también que no entiendas cómo los medios publican tal cosa que hace tu competencia y no, justamente, lo que hace tu marca. No importa. Si envías 20 veces en una semana la misma nota de prensa y si persigues a la redacción preguntándoles si va a salir el tema en cuestión en algún momento, solo se logrará generar hartazgo. Y, aunque tu marca sea muy interesante, es posible que por eso pasen ya de pensar en ella.

Haz que encontrarte sea muy sencillo

Un problema increíblemente frecuente es el de no poder la información de forma clara y accesible para que los periodistas puedan encontrarte cuando te necesitan. Hay marcas sin zona de prensa en sus webs corporativas, otras que en vez de incluir sus notas de prensa en ese espacio ponen las noticias que los medios han publicado sobre ellas (que sí, es interesante y relevante para hacer marketing, pero no debería aparecer en “comunicados”) y otras que no tienen un espacio de contacto.

Publicar las notas de prensa —y hacerlo al mismo tiempo que se envían a medios— no es solo una cuestión de transparencia, sino algo que ayuda a los medios cuando necesitan buscar cosas concretas. Poner en un lugar fácilmente encontrable un mail y un teléfono de contacto es un básico para lograr que la prensa te tenga en cuenta.

Entiende la rapidez con las que funcionan los medios de comunicación

Cierto es que a las empresas les encanta pasar todo por 20 departamentos y que cada frase que se les atribuye la revisen 5 miembros de la ejecutiva y 10 jefes de departamento. Pero esa operativa es incompatible con cómo funcionan las cosas en los medios y esto ni siquiera es un problema de internet. Ya cuando se publicaban solo periódicos de papel las cosas eran “para ya”. El trabajo de los medios es para ya y, por eso, se necesita que las cosas ocurran de forma rápida. Igualmente, es importante que el periodista no tenga que perseguirte. Si ha dado un deadline claro para el que necesita esas respuestas, es porque su trabajo depende de que la marca lo cumpla.

Sé flexible

Puede que a tu marca le interese muchísimo hablar de este tema concreto y específico, pero puede que eso no encaje con la agenda temática de ningún medio. Por eso, es muy importante ser flexible, adaptarse a los medios y servir a sus necesidades. Sí, a ti te interesa hablar de este servicio nicho que funciona con inteligencia artificial, pero, si el expertise de tu empresa permite hablar de otras cosas y participar en otros reportajes y noticias, ¿por qué no hacerlo?

Comprende que no todo merece una nota de prensa

Cuando las redes sociales ya habían empezado a dejar de ser algo novedoso pero algunas empresas estaban subiéndose aún al carro, no era raro recibir notas de prensa anunciando que la compañía X se había abierto un perfil en Facebook. ¿Qué interés tenía? Ninguno, pero a la empresa le parecía algo que quería contar. Quizás, la lección más básica que hay que aprender es que no todo merece una nota de prensa y que, por mucho que la vanidad corporativa pueda, hay que hacer antes de escribirla examen de conciencia. ¿Le interesará esto a alguien más que a nuestro director general?