BCMA Spain y ÉCIJA presentan la Guía “Branded Content en la era de la Inteligencia Artificial”, un marco ético, legal y creativo para la comunicación del futuro
La presentación, celebrada en la sede de ÉCIJA en Madrid, reunió a profesionales de agencias, marcas y despachos especializados.
Por Redacción - 14 Octubre 2025

La publicación analiza los principales retos legales y éticos del uso de IA generativa y recoge casos reales de campañas. El documento incluye recomendaciones para garantizar la transparencia, la trazabilidad y la sostenibilidad en la creación de contenidos de marca.

La Asociación Branded Content Marketing Association (BCMA Spain) y el despacho ÉCIJA, han presentado en Madrid la Guía “Branded Content en la era de la Inteligencia Artificial una guía revisada y ampliada que actualiza el trabajo conjunto realizado en 2023, adaptándolo a los avances normativos y tecnológicos que han transformado el uso de la inteligencia artificial en el sector en tan solo dos años y que busca ayudar a marcas, agencias y creadores a integrar la IA en sus estrategias de contenido de forma ética, transparente y jurídicamente segura.

El encuentro, celebrado el pasado miércoles 8 de octubre en la sede de ÉCIJA, reunió a representantes de la industria publicitaria, creativa y legal para debatir sobre los nuevos retos que plantea la inteligencia artificial en la creación de contenidos. La jornada fue inaugurada por Agustina Alegresa Morganti, vicepresidenta de Innovación en BCMA Spain y Global Marketing, Advertising & Branded Entertainment Manager en Banco Santander, junto a Carlos Rivadulla Oliva, socio de ÉCIJA, quienes contextualizaron la colaboración entre ambas entidades y presentaron la guía antes de dar paso al coloquio con Iván Domingo (Havas Play), Luis Movilla (Be a Lion) y el propio Carlos Rivadulla (ÉCIJA).

A continuación, Sandra Torrillas, principal associate de Propiedad Intelectual de ÉCIJA, y María Burgos, senior associate del mismo departamento, presentaron los principales contenidos de la guía. Ambas explicaron la estructura del documento y resumieron los aspectos más relevantes sobre los retos legales y éticos que plantea la inteligencia artificial en la creación de branded content. También destacaron los avances normativos que introduce el Reglamento (UE) 2024/1689, la primera norma europea que regula de forma explícita el uso de la inteligencia artificial, especialmente en materia de transparencia y obligaciones para las empresas.

Durante el coloquio, los ponentes coincidieron en que la IA representa una herramienta transformadora siempre que se utilice con criterio y propósito. Iván Domingo subrayó que “la inteligencia artificial no sustituye la mirada humana, pero amplía sus posibilidades narrativas”, mientras que Luis Movilla apuntó que “el reto no está en lo que la tecnología puede hacer, sino en cómo mantener el propósito y la autenticidad de las marcas en este nuevo contexto”. Desde una perspectiva legal, Carlos Rivadulla destacó que “la transparencia y la trazabilidad serán los nuevos valores diferenciales: la confianza se construirá a partir de cómo comunicamos el uso de la IA, no de si la usamos o no”.

El debate dejó patente que la inteligencia artificial no solo redefine la manera de crear, sino también la relación entre marcas y audiencias, reforzando la necesidad de una comunicación más honesta, trazable y sostenible.

El encuentro concluyó con una reflexión compartida sobre el futuro del sector: la IA ha llegado para colaborar con el ser humano, no para reemplazarlo. Los expertos coincidieron en que la tendencia será hacia una co-creación continua entre personas y tecnología, donde la chispa humana siga siendo irremplazable y garante de la diversidad y la autenticidad de las marcas.

La guía: entender y aplicar la IA en el branded content

La Guía “Branded Content en la era de la Inteligencia Artificial” nace de la colaboración entre BCMA Spain y ÉCIJA con el objetivo de ofrecer un marco práctico y reflexivo sobre cómo la IA está transformando la comunicación de marca.Estructurada en cuatro grandes bloques, el documento aborda desde los fundamentos técnicos y éticos de la inteligencia artificial hasta su aplicación en campañas reales. Entre sus contenidos destacan:

  • Qué es la IA y cómo ha evolucionado, con un glosario de términos y una revisión de las herramientas más comunes.
  • Los principales retos legales, centrados en la propiedad intelectual, la protección de datos y el futuro Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.
  • Aplicaciones concretas en branded content, con ejemplos de marcas como Meliá, Nike y Ecovidrio.
  • Puntos clave y recomendaciones prácticas, centradas en el uso ético de la IA en marketing y en su impacto medioambiental.

Además, la guía incluye un anexo de usos prácticos, que recopila herramientas, metodologías y flujos de trabajo recomendados para equipos creativos, agencias y departamentos de marketing.

Un paso más en la profesionalización del sector

La publicación refuerza el compromiso de BCMA con la formación y la profesionalización del branded content en España. Se enmarca dentro de las actividades de la Comisión de Tendencias y Plataformas, que lidera Agustina Alegresa Morganti, cuyo propósito es anticipar y analizar las innovaciones que impactan en la comunicación de marca, desde la inteligencia artificial hasta los nuevos entornos digitales.

El acto concluyó con un espacio de networking entre socios y asistentes, que sirvió como punto de encuentro para compartir experiencias sobre la aplicación de la IA en proyectos de contenido, creatividad y estrategia de marca. Con esta presentación, BCMASpain y ÉCIJA reafirman su compromiso con un sector que evoluciona al mismo ritmo que la tecnología, manteniendo siempre en el centro la creatividad, la ética y la confianza.

