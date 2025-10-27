Durante 2025 la televisión tradicional ya ha registrado una caída de casi un 9% en su inversión publicitaria

La inversión publicitaria total en España ha demostrado una notable estabilidad durante los nueve primeros meses de este año, un dato que InfoAdex sitúa en 4.217,6 millones de euros hasta septiembre de 2025, una cifra casi idéntica a los 4.218,2 millones registrados en el mismo periodo de 2024, lo que implica una variación interanual prácticamente nula, del 0,0%. Este equilibrio general es el resultado de movimientos compensatorios dentro de la estructura de medios, donde el desglose entre el componente digital y el no digital ofrece una perspectiva más rica sobre la reasignación de los recursos publicitarios. Los medios Exterior y Otros Websites se destacan como los grandes motores del crecimiento, liderando los incrementos de inversión en este periodo.

La Televisión se mantiene como el medio con el mayor volumen de inversión publicitaria a pesar de experimentar una contracción significativa. En los primeros nueve meses de 2025, la inversión en televisión (sumando digital y no digital) se situó en 1.204,7 millones de euros, lo que supone un descenso del -6,0% respecto al año anterior. Esta caída impacta directamente en su cuota de mercado total. Profundizando en la inversión tradicional o lineal, que InfoAdex venía midiendo con su metodología anterior, la reducción es aún más marcada, cayendo un -8,8% y pasando de 1.142,7 millones de euros en 2024 a 1.042,4 millones en el actual periodo. Este descenso en la televisión lineal se distribuye entre los principales actores: Mediaset España y Atresmedia, que concentran la mayor parte del mercado, experimentaron decrecimientos del -9,5% y -8,7% respectivamente, mientras que las televisiones autonómicas registraron una caída más leve, del -0,4%. Los canales de pago también se vieron afectados, aunque en menor medida, con una disminución del -4,7% en su facturación.

La pujanza del digital y los medios con mayor crecimiento

El crecimiento en la inversión total ha sido impulsado por varios medios, destacando el rendimiento de los formatos digitales puros y aquellos tradicionales que están logrando una eficaz adaptación o tienen una fuerte presencia exterior. Exterior, con un crecimiento del 8,1%, alcanzó los 329,3 millones de euros. Por su parte, Otros Websites, un segmento que incluye sitios no relacionados con la televisión, diarios, revistas o radio, así como plataformas como YouTube , experimentó el mayor incremento porcentual, subiendo un 9,0% y logrando una cifra de 384,5 millones de euros. Estos incrementos subrayan un cambio en la distribución del gasto publicitario, inclinándose hacia soportes con mayor visibilidad en el espacio público y plataformas digitales diversificadas.

Medios clave en el ranking por volumen

En el ranking por volumen de inversión, las cifras consolidan a los medios digitales como el motor de crecimiento y a la televisión como el soporte con mayor gasto a pesar de su contracción. Tras la Televisión en el primer puesto, el segundo medio más importante es Search, que mantiene una sólida trayectoria con un crecimiento del 0,7% y una inversión de 654,8 millones de euros. Redes Sociales se posiciona en tercer lugar, con un incremento del 0,9% hasta alcanzar los 572,7 millones de euros. A continuación, en cuarto lugar, se sitúan Diarios y Dominicales, cuya inversión total se mantuvo estable con un leve descenso del -0,1%, sumando 514,3 millones de euros. La Radio (incluyendo audio digital como podcasts y agregadores de música ) sigue esta tendencia de crecimiento moderado, aumentando un 2,1% y facturando 403,3 millones de euros. Otros medios como Revistas y Cine también registraron un crecimiento, con un 0,8% y un 5,9% respectivamente, alcanzando el cine una inversión de 12,8 millones de euros.

Tendencias en septiembre de 2025

Al centrar el análisis exclusivamente en el mes de septiembre de 2025, el sector muestra una aceleración, con un crecimiento total del 4,3% respecto a septiembre de 2024, con una inversión total que asciende a 578,7 millones de euros. En este mes, casi todos los medios experimentaron un aumento, destacando el fuerte repunte de Radio + Audio digital con un 11,1% de crecimiento, Exterior con un 10,5% y Diarios + Dominicales con un 6,3%. Incluso la Televisión revirtió la tendencia de la media anual, aunque de forma tímida, al crecer un 0,6% en septiembre, alcanzando los 155,9 millones de euros. Los formatos digitales puros como Search, Redes Sociales y Otros Websites también mantuvieron su senda de crecimiento, con incrementos del 3,3%, 1,1% y 7,6% respectivamente en el mes analizado.

Es importante señalar que InfoAdex ha adoptado un nuevo enfoque metodológico que distingue la inversión entre los segmentos digital y no digital, proporcionando una visión más precisa de la distribución de los recursos publicitarios. Además, la entidad ha comenzado a integrar datos declarados o estimados de medios y soportes no controlados directamente, lo cual afecta principalmente a la Radio, Exterior, Televisión y, de manera particular, al segmento Digital, explicando posibles diferencias con los datos extraídos de sus herramientas directas. Los datos presentados para la Televisión lineal, por su parte, se basan en la metodología anterior, que InfoAdex tiene previsto sustituir a medio plazo, y algunas de sus cifras han sido estimadas.