Noticia Inversión Publicitaria

Durante 2025 la televisión tradicional ya ha registrado una caída de casi un 9% en su inversión publicitaria
Search y redes sociales consolidan su dominio digital con un crecimiento estable en la inversión publicitaria en España.
Durante 2025 la televisión tradicional ya ha registrado una caída de casi un 9% en su inversión publicitaria

Por Redacción - 29 Octubre 2025

La inversión publicitaria total en España ha demostrado una notable estabilidad durante los nueve primeros meses de este año, un dato que InfoAdex sitúa en 4.217,6 millones de euros hasta septiembre de 2025, una cifra casi idéntica a los 4.218,2 millones registrados en el mismo periodo de 2024, lo que implica una variación interanual prácticamente nula, del 0,0%. Este equilibrio general es el resultado de movimientos compensatorios dentro de la estructura de medios, donde el desglose entre el componente digital y el no digital ofrece una perspectiva más rica sobre la reasignación de los recursos publicitarios. Los medios Exterior y Otros Websites se destacan como los grandes motores del crecimiento, liderando los incrementos de inversión en este periodo.

La Televisión se mantiene como el medio con el mayor volumen de inversión publicitaria a pesar de experimentar una contracción significativa. En los primeros nueve meses de 2025, la inversión en televisión (sumando digital y no digital) se situó en 1.204,7 millones de euros, lo que supone un descenso del -6,0% respecto al año anterior. Esta caída impacta directamente en su cuota de mercado total. Profundizando en la inversión tradicional o lineal, que InfoAdex venía midiendo con su metodología anterior, la reducción es aún más marcada, cayendo un -8,8% y pasando de 1.142,7 millones de euros en 2024 a 1.042,4 millones en el actual periodo. Este descenso en la televisión lineal se distribuye entre los principales actores: Mediaset España y Atresmedia, que concentran la mayor parte del mercado, experimentaron decrecimientos del -9,5% y -8,7% respectivamente, mientras que las televisiones autonómicas registraron una caída más leve, del -0,4%. Los canales de pago también se vieron afectados, aunque en menor medida, con una disminución del -4,7% en su facturación.

La pujanza del digital y los medios con mayor crecimiento

El crecimiento en la inversión total ha sido impulsado por varios medios, destacando el rendimiento de los formatos digitales puros y aquellos tradicionales que están logrando una eficaz adaptación o tienen una fuerte presencia exterior. Exterior, con un crecimiento del 8,1%, alcanzó los 329,3 millones de euros. Por su parte, Otros Websites, un segmento que incluye sitios no relacionados con la televisión, diarios, revistas o radio, así como plataformas como YouTube , experimentó el mayor incremento porcentual, subiendo un 9,0% y logrando una cifra de 384,5 millones de euros. Estos incrementos subrayan un cambio en la distribución del gasto publicitario, inclinándose hacia soportes con mayor visibilidad en el espacio público y plataformas digitales diversificadas.

Medios clave en el ranking por volumen

En el ranking por volumen de inversión, las cifras consolidan a los medios digitales como el motor de crecimiento y a la televisión como el soporte con mayor gasto a pesar de su contracción. Tras la Televisión en el primer puesto, el segundo medio más importante es Search, que mantiene una sólida trayectoria con un crecimiento del 0,7% y una inversión de 654,8 millones de euros. Redes Sociales se posiciona en tercer lugar, con un incremento del 0,9% hasta alcanzar los 572,7 millones de euros. A continuación, en cuarto lugar, se sitúan Diarios y Dominicales, cuya inversión total se mantuvo estable con un leve descenso del -0,1%, sumando 514,3 millones de euros. La Radio (incluyendo audio digital como podcasts y agregadores de música ) sigue esta tendencia de crecimiento moderado, aumentando un 2,1% y facturando 403,3 millones de euros. Otros medios como Revistas y Cine también registraron un crecimiento, con un 0,8% y un 5,9% respectivamente, alcanzando el cine una inversión de 12,8 millones de euros.

Tendencias en septiembre de 2025

Al centrar el análisis exclusivamente en el mes de septiembre de 2025, el sector muestra una aceleración, con un crecimiento total del 4,3% respecto a septiembre de 2024, con una inversión total que asciende a 578,7 millones de euros. En este mes, casi todos los medios experimentaron un aumento, destacando el fuerte repunte de Radio + Audio digital con un 11,1% de crecimiento, Exterior con un 10,5% y Diarios + Dominicales con un 6,3%. Incluso la Televisión revirtió la tendencia de la media anual, aunque de forma tímida, al crecer un 0,6% en septiembre, alcanzando los 155,9 millones de euros. Los formatos digitales puros como Search, Redes Sociales y Otros Websites también mantuvieron su senda de crecimiento, con incrementos del 3,3%, 1,1% y 7,6% respectivamente en el mes analizado.

Es importante señalar que InfoAdex ha adoptado un nuevo enfoque metodológico que distingue la inversión entre los segmentos digital y no digital, proporcionando una visión más precisa de la distribución de los recursos publicitarios. Además, la entidad ha comenzado a integrar datos declarados o estimados de medios y soportes no controlados directamente, lo cual afecta principalmente a la Radio, Exterior, Televisión y, de manera particular, al segmento Digital, explicando posibles diferencias con los datos extraídos de sus herramientas directas. Los datos presentados para la Televisión lineal, por su parte, se basan en la metodología anterior, que InfoAdex tiene previsto sustituir a medio plazo, y algunas de sus cifras han sido estimadas.

Contenidos relacionados
A partir del próximo 3 de noviembre Samsung iniciará una actualización en sus frigoríficos inteligentes para comenzar a mostrar anuncios
Presidentex presenta la Guía de Buenas Prácticas en Planificación y Compra de Medios
Ninguno de estos productos existe, solo son anuncios parodia y un claro ejemplo del potencial de la IA en el campo de la creatividad publicitaria
Más Leídos
Playmobil, MGA, Hasbro, Clementoni, LEGO, Famosa y Mattel vuelven a brillar entre las marcas de la lista anual de juguetes más deseados para Navidad
Daddy Yankee consolida su imperio empresarial al recuperar la propiedad total de sus marcas icónicas registradas para uso comercial
El mejor marketing para una marca como Ferrari es crear algo exclusivo y es lo que acaba de hacer como tributo a su icónico F40
Hundred Burgers, la marca española de las mejores hamburguesas del mundo, preparada para comerse el mundo
La estrategia SEO tradicional caduca: la inteligencia artificial obliga a redefinir la visibilidad digital
Las empresas ya preparan su estrategia de ventas de cara al próximo Black Friday 2025 del 28 de Noviembre
Messi enfrenta una demanda en EE.UU. por publicidad engañosa en su bebidas deportivas
El despliegue masivo de agentes de IA redefine la relación entre marcas y consumidores en la era del marketing autónomo
Continua Leyendo...
En LinkedIn los directivos triplican la confianza alcanzada por sus propias empresas
Del algoritmo al eslogan: las consecuencias del AI washing
Los líderes de la comunicación en sostenibilidad advierten: sin credibilidad ni acción, la narrativa pierde fuerza
A partir del próximo 3 de noviembre Samsung iniciará una actualización en sus frigoríficos inteligentes para comenzar a mostrar anuncios
Contenidos Patrocinados
El poder silencioso de los documentos corporativos: Cuando el diseño sí importa
Cómo optimizar la visibilidad de marca y retailers en los nuevos motores de búsqueda impulsados por inteligencia artificial
Cómo dominar el marketing digital en 2026: claves y formaciones recomendadas
De fluctuaciones a estrategia: cinco claves para triunfar en Amazon esta navidad
ADS
Promocionados
Cómo un software ERP transforma la gestión de obras, la facturación y los recursos humanos
El renacer del marketing directo: cómo el buzoneo segmentado está marcando la diferencia en la era digital
La IA reinventa el PDF: el fin de una era para el documento digital y el comienzo de una nueva interacción inteligente
Digitalización desde cero: Aprende a atraer clientes con marketing digital