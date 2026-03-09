España lidera el optimismo del ecommerce europeo en 2026 frente a los retos de la IA y los costes operativos

De acuerdo con el informe el 74% de las compañías españolas prevé aumentar sus ventas online durante este año.

El informe identifica la adopción tecnológica (36%) y el aumento de los costes en la gestión y preparación de pedidos (28%) como los principales retos estratégicos.

El comercio electrónico en España entra a 2026 con una perspectiva positiva, consolidándose como uno de los mercados europeos con mayores expectativas de crecimiento. El nuevo Ecommerce Delivery Benchmark Report de Packlink cuenta con las opiniones de más de 8.000 profesionales del sector y 400 directivos de empresas con facturación anual superior a 12,5 millones de dólares.

A nivel global, España se sitúa entre los mercados con mayor confianza en el crecimiento del ecommerce: el 74% de las empresas españolas planea aumentar sus ventas online en 2026, superando el nivel de optimismo registrado el año pasado. Le siguen de cerca Estados Unidos (90%) y Reino Unido (80%). Por el contrario, otros mercados muestran expectativas más moderadas, como Australia (68%), Alemania (66%) e Italia (54%), siendo este último el país menos optimista entre los participantes.

¿Cuáles son los principales desafíos para el sector?

A pesar del entorno favorable, el informe destaca que el éxito en 2026 no dependerá únicamente de la demanda. Por el contrario, estará determinado por la capacidad de las empresas para gestionar operaciones cada vez más complejas.

Teniendo esto en cuenta, los principales desafíos incluyen: la adopción de inteligencia artificial y tecnologías emergentes para mantener la competitividad (36%), el aumento de los costes operativos y de gestión logística (28%), la creciente competencia online (28%), los altos costes de adquisición y retención de clientes (24%) y las amenazas de ciberseguridad y riesgos de fraude (24%).

IA: un común denominador para 2026

La implementación de la inteligencia artificial se perfila como un motor fundamental de transformación, aunque los desafíos varían según el tamaño de la organización.

Para los grandes retailers, con ingresos superiores a 625 millones de dólares, las principales barreras están relacionadas con la confianza y el talento: el 53% señala la reticencia de los clientes como el principal obstáculo, seguido de la falta de personal especializado y las preocupaciones sobre la seguridad de los datos.

En cambio, para las empresas más pequeñas (con ingresos inferiores a 125 millones de dólares), el principal desafío es económico: el 53% identifica el alto coste de desarrollo e integración como la mayor barrera, además de enfrentarse a la falta de recursos técnicos internos necesarios para competir en igualdad de condiciones tecnológicas.

Logística y eficiencia como ventaja competitiva

En un contexto donde los márgenes se estrechan debido a los costes actuales, la intensificación de la competencia y las mayores expectativas de los clientes, la eficiencia logística se convierte en un factor diferenciador clave. Optimizar los costes de envío, agilizar los procesos y ofrecer opciones de entrega flexibles son estrategias esenciales para responder a la demanda y mantener la competitividad del negocio.

"El éxito del ecommerce en 2026 dependerá de combinar crecimiento, eficiencia y tecnología. La inteligencia artificial permite optimizar cada fase de la logística, mejorar la experiencia del cliente y ofrecer entregas rápidas y flexibles, convirtiéndose en un verdadero motor de competitividad. Las empresas que integren estas innovaciones de forma estratégica estarán mejor posicionadas para liderar el mercado", afirma Matthew Trattles, vicepresidente de producto en Packlink.