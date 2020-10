El 45% de los españoles afirma que compra más online ahora que antes de la pandemia

Ante el escenario actual en el que la vuelta a la normalidad pre-Covid parece cada vez más lejana, los ciudadanos continúan adaptándose a un nuevo modo de vida. La reactivación de actividades diarias como la apertura de colegios y comercios ha ayudado a crear una sensación de avance pese a las restricciones aún existentes y la previsión de la llegada de nuevas medidas.

Ipsos recoge y analiza desde el principio de la pandemia el impacto del Covid-19 en la opinión pública y en los hábitos y comportamientos de la población en su estudio Essentials. Los últimos datos reflejan como la vuelta a la "nueva normalidad" está teniendo un impacto directo en el comercio físico. A pesar del miedo inicial tras el confinamiento por volver a los centros comerciales y las tiendas físicas, se percibe como esa sensación semana a semana se va reduciendo y vemos como cada vez más gente está yendo a estos puntos físicos e incluso se animan a probarse ropa y calzado. En este sentido, los españoles están entre los europeos que menos cómodos se sienten probándose ropa y calzado, con sólo un 33% que ya lo hace, frente al 50% de los italianos, el 49% de los franceses y el 40% de los alemanes.

A pesar de que los consumidores están volviendo poco a poco a realizar sus compras en las tiendas físicas, el auge de la compra online provocado durante los meses de confinamiento sigue vigente. Y es que para el 72% de españoles la compra online les permite evitar el contacto con los productos, reduciendo así la posibilidad de contagio.

En España, el 45% de los encuestados afirman que ahora están realizando más compras online que antes de la llegada del coronavirus. La compra online se posiciona como una alternativa a la compra física. El 42% de los que realizan sus compras online afirman que disfrutan más buscando y descubriendo productos online que en una tienda física, y un 45% admite que le estresa más comprar en establecimientos físicos que a través de Internet.

En este contexto del incremento de la compra online, los alimentos y bebidas se siguen realizando en los establecimientos físicos, de hecho, en esta categoría no se aprecia casi diferencia en la balanza entre compra física y online entre la actualidad y la época pre-Covid. Lo que sí vemos, es que los consumidores prefieren tiendas pequeñas, el comercio local ofrece más confianza y se percibe como más seguro.

En categorías como la moda, la decoración de interiores, juguetes y artesanía sí que ha aumentado la compra online y además, son categorías que han incrementado sus ventas tras un parón durante los meses del confinamiento.

Por último, dentro de los hábitos de compra de alimentación, se están detectando ciertas tendencias a las que prestar atención en los próximos meses, como una ligera reducción en la compra de productos "capricho" como snacks, chocolates, bebidas con gas, cerveza y comida preparada, que, aunque siguen siendo altas, no lo son tanto como de forma habitual. El gasto que se deja de hacer en estos productos parece que se deriva a las opciones más orgánicas o naturales, detectando así una tendencia a optar por la calidad y lo saludable en este tipo de consumo.

Sobre el estudio

Estos son los resultados de una encuesta Ipsos realizada del 27 al 30 de agosto de 2020 en la plataforma online Global Advisor entre 14.500 adultos de 18 a 74 años de edad en Canadá y los Estados Unidos y de 16 a 74 años en Alemania, Australia, Brasil, China, España, Francia, Italia, India,Japón, México, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur y el Reino Unido.

La muestra para este estudio consiste en aproximadamente 500 individuos en Sudáfrica, México y Rusia y 1.000 individuos en los otros 13 países. Las muestras de Alemania, Australia, Canadá, España, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y los Estados Unidos pueden tomarse como representativas de la población adulta general de estos países.

La muestra de Brasil, China, India, México, Rusia y Sudáfrica es más urbana, más educada y/o más próspera que la población en general y debe considerarse que refleja las opiniones del segmento más "conectado" de la población. Los datos se ponderan de modo que la composición de la muestra de cada mercado refleje mejor el perfil demográfico de la población adulta según los datos del censo más reciente.

Cuando los resultados no suman 100 o la "diferencia" parece ser +/-1, esto puede deberse al redondeo, a las respuestas múltiples o a la exclusión de las respuestas no sabe/ no contesta. La precisión de los sondeos online de Ipsos se calcula utilizando un intervalo de credibilidad con un sondeo de 1.000 preciso a +/- 3,5 puntos porcentuales.