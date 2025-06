De Google Maps a ChatGPT: la evolución del SEO local que ya afecta a tu negocio

La forma en que las nuevas generaciones interactúan con la información está experimentando una transformación profunda, marcando el inicio de una era donde los modelos de lenguaje a gran escala, o LLM por sus siglas en inglés, comienzan a redefinir el acceso al conocimiento.

El reciente informe de Accenture “Consumer Pulse 2025” nos revelaba que uno de cada dos consumidores españoles ya ha utilizado la IA generativa para sus decisiones de compra. Este porcentaje es un fuerte indicador de la adopción masiva que estamos presenciando. Esto no es solo una anécdota; es una señal de que las respuestas generadas por IA están influyendo directamente en la ruta del cliente, desde la investigación inicial hasta la decisión final.

Particularmente, ChatGPT ha emergido como una herramienta predilecta entre muchos usuarios y consumidores, desplazando progresivamente la hegemonía que hasta ahora ostentaba Google como principal puerta de entrada a la red. Este cambio no es una mera preferencia superficial; representa un cambio estructural en los hábitos de búsqueda que impactará de manera considerable la visibilidad de los negocios. Tradicionalmente, la presencia en el mapa digital se cimentaba en un posicionamiento robusto en buscadores como Google, donde la optimización de las fichas de negocio y la estrategia SEO eran garantes de afluencia, tanto virtual como física.

De hecho, un estudio de Pew Research Center de principios de 2024 reveló que aproximadamente el 30% de los adultos jóvenes (entre 18 y 29 años) en Estados Unidos ya utilizan herramientas de IA generativa semanalmente, con una proporción considerable empleándolas para obtener información sobre productos y servicios. De forma paralela, otro informe de Gartner de finales de 2024 predijo que para 2027, más del 50% de las interacciones de búsqueda online se realizarán a través de interfaces conversacionales de IA, lo que subraya la urgencia para los negocios de adaptarse. Sin embargo, a medida que los usuarios recurren a plataformas conversacionales para encontrar respuestas, recomendaciones y soluciones, la relevancia de las fichas de negocio tradicionales se ve mermada. Si un usuario busca "restaurante italiano cerca de mí" en un LLM, la respuesta no se presenta como una lista de enlaces o un mapa interactivo con pines, sino como una sugerencia directa y, a menudo, personalizada, basada en el contexto y las preferencias implícitas del usuario.

Esto significa que los negocios que no logren establecer una presencia y una optimización adecuada dentro de estos nuevos ecosistemas conversacionales corren el riesgo de volverse invisibles para una proporción creciente de su público objetivo. La mera existencia en Google My Business, aunque sigue siendo valiosa, ya no es suficiente para asegurar la visibilidad ante una generación que busca de manera distinta.

Nuevos desafíos para las agencias SEO

Esta realidad impone un desafío urgente a las agencias SEO, que se ven obligadas a una reinvención constante. La optimización para motores de búsqueda, tal como la conocemos, debe expandirse para abarcar la optimización para LLM. Esto implica entender cómo funcionan estos modelos, cómo procesan la información y cómo generan respuestas, para así poder estructurar el contenido de manera que sea fácilmente interpretable y seleccionable por la inteligencia artificial. La integración de datos estructurados, la creación de contenido conciso y directamente respondible, y la adaptación a un lenguaje más natural y conversacional son aspectos cruciales de esta nueva vertiente del SEO. La meta ya no es solo aparecer en los primeros resultados de búsqueda, sino ser la respuesta directa que un LLM ofrece a sus usuarios.

Es un error pensar que esta tendencia afecta únicamente a los sectores con un público objetivo predominantemente joven. Los hábitos de búsqueda que hoy manifiestan los adolescentes y veinteañeros son el preludio de cómo buscarán los adultos del mañana. Lo que comienza como una preferencia generacional, con el tiempo, se extiende y permea a todas las franjas demográficas. Ignorar esta evolución es condenarse a la obsolescencia. Los negocios de moda, entretenimiento, educación y tecnología son los primeros en sentir el impacto, pero incluso sectores más tradicionales, como el turismo, la hostelería o los servicios profesionales, deberán adaptarse para mantener su relevancia. La capacidad de un establecimiento local para atraer clientela, por ejemplo, podría depender en el futuro de su presencia optimizada en un LLM, más que de su posición en las SERP tradicionales.

La adaptación a esta nueva era de la información no es una opción, sino una necesidad imperante. Actualmente, una agencia SEO no solo deben dominar las técnicas tradicionales, sino también desarrollar una profunda comprensión de la inteligencia artificial conversacional y sus implicaciones en la búsqueda de información. Esto implica una inversión en investigación y desarrollo, en la formación de equipos especializados y en la experimentación con nuevas metodologías de optimización.

El futuro de la visibilidad online ya no se limita a la web indexada; se extiende al vasto universo de las conversaciones generadas por inteligencia artificial. Aquellos que ignoren este cambio radical en los hábitos de búsqueda se encontrarán en una desventaja significativa, perdiendo no solo oportunidades de negocio actuales, sino también hipotecando su futuro. La preparación hoy es la garantía de visibilidad mañana.