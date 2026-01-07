Keepers presenta el estudio Influencer Marketing Trends 2026: la Influencia Creativa gana al algoritmo

Entre las principales tendencias que identifica el informe destacan la fatiga algorítmica y digital de las audiencias; el auge de los User Generated Content (UGC), la polarización en las redes sociales y la vuelta al vídeo largo, entre otras. Así, la propuesta para que las marcas sorteen este entorno de cambio pasa por la autenticidad, la influencia creativa y el uso de la tecnología para segmentar y ofrecer una experiencia hiper personalizada.

La agencia de influencer marketing Keepers -parte de APPLE TREE- presentó ayer en sus oficinas de Madrid el estudio “Influencer Marketing Trends 2026: la Influencia Creativa gana al algoritmo”, un informe que analiza las principales tendencias que definirán el futuro del marketing de influencia y que reunió a profesionales del marketing, creadores de contenido y expertos del sector.

El encuentro puso sobre la mesa una idea clara: en un contexto marcado por la saturación de contenidos, la fatiga algorítmica y el avance de la inteligencia artificial, la creatividad, la autenticidad y la conexión humana se consolidan como los verdaderos motores de la influencia. Este estudio, busca orientar a marcas y creadores sobre las estrategias más efectivas para conectar con su audiencia en un ecosistema digital cada vez más dinámico y competitivo.

La jornada comenzó con la presentación del informe a cargo de Sergio Barreda, CEO y fundador de Keepers, quien compartió las principales conclusiones del estudio y subrayó la necesidad de que las marcas y los creadores de contenido apuesten por narrativas más humanas, relevantes y culturalmente conectadas.

“El algoritmo es una herramienta, pero no puede sustituir al criterio, a la creatividad ni a la sensibilidad social. La influencia real se construye desde lo humano”, destacó Sergio durante su intervención.

El informe identifica diez grandes tendencias que marcarán el influencer marketing en 2026, entre ellas la humanización del contenido frente a la perfección artificial, el auge del User Generated Content como motor del ROI, la creciente importancia del brand safety, la vuelta al formato largo, la consolidación del podcast como contenido premium, el avance del social commerce, la polarización como elemento cultural y el papel estratégico de la IA y la data intelligence como apoyo —y no sustituto— del criterio humano.

A continuación, Pilar Sánchez, Head of Top Creators & Agencies en YouTube España, contó las novedades para 2026 de las principales plataformas digitales, lo que permitió conocer de primera mano las herramientas, tendencias y oportunidades que estas plataformas pondrán al alcance de los creadores y marcas en el próximo año.

El encuentro continuó con la mesa redonda “La influencia creativa: ¿dominará al algoritmo?”, moderada por Lorena Garam, y en la que participaron Benja Serra (@benjaserra), Marta Arranz (@eso.es.un.insight), Carla Vera (@carlaverahuerta) e Itziar Oltra (@temtodoesmkting). Los ponentes debatieron sobre el papel de la creatividad, la exposición personal, la construcción de comunidades y la necesidad de que marcas y creadores trabajen desde la confianza, la coherencia y la co-creación, frente a estrategias centradas únicamente en métricas.

La conversación puso de relieve que la influencia ya no se mide solo en alcance, sino en credibilidad, afinidad y capacidad de generar impacto cultural, y que los creadores que trascienden son aquellos capaces de construir relatos propios y relaciones duraderas con sus audiencias.

Con este estudio y este encuentro, Keepers refuerza su posicionamiento como referente en influencia creativa y continúa consolidándose como referente en el sector, impulsando la creatividad y el talento de los creadores, y ofreciendo a marcas y profesionales herramientas y conocimientos para destacar en un entorno digital en constante transformación.